Cursul mediu al euro estimat pentru 2029 a urcat de la 5,25 lei în prognoza publicată în decembrie 2025 la 5,60 lei în cea publicată în octombrie 2026 de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP). Pentru cei care plătesc rate în euro, această estimare nu este cursul la care banca va calcula următoarea plată.

Noua prognoză va fi folosită la pregătirea rectificării bugetare. CNSP estimează și că economia României va scădea cu 0,4% în 2026, în loc să crească cu 1%, cum prevedea prognoza din 2025.

Ce curs se estimează pentru fiecare an

Prognoza CNSP din octombrie 2026 arată cum ar putea evolua economia, cursul mediu al euro și salariul mediu net lunar:

An Creșterea sau scăderea economiei Curs mediu, lei/euro Salariu mediu net, lei/lună 2026 −0,4% 5,22 5.517 2027 +1,7% 5,38 5.791 2028 +2,4% 5,49 6.091 2029 +2,1% 5,60 6.400

Față de prognoza CNSP publicată în decembrie 2025, estimarea cursului mediu pentru 2026 a urcat de la 5,11 la 5,22 lei/euro. Salariul mediu net estimat pentru același an a coborât de la 5.555 la 5.517 lei, potrivit celor două prognoze.

CNSP arată în nota care însoțește noua prognoză că economia a scăzut cu 0,6% în prima jumătate a lui 2026. Pentru întregul an, instituția estimează o inflație medie de 8,4% și o scădere de 3,3% a câștigului salarial după luarea în calcul a scumpirilor. Salariul mediu din tabel este o medie pentru țară, nu o mărire promisă fiecărui angajat.

Ce înseamnă prognoza pentru o rată în euro

Cursul de 5,60 lei/euro este media estimată pentru întregul an 2029, nu prețul la care o bancă va vinde euro într-o anumită zi. Spre comparație, cursul de referință BNR indicat pentru 29 octombrie 2026 era de 5,3449 lei/euro: valoarea unei zile, nu media unui an și nici neapărat cursul folosit de bancă la plata ratei.

La un credit în euro, suma achitată în lei poate crește dacă euro se scumpește la cursul aplicabil contractului. Rata exprimată în euro nu crește însă doar pentru că s-a publicat o prognoză. Dacă împrumutul are dobândă variabilă, schimbarea dobânzii urmează regulile din contract, nu estimarea CNSP.

Pentru creditele pentru locuințe în valută cărora li se aplică OUG nr. 52/2016, creditorul trebuie să avertizeze clientul cel puțin lunar dacă suma totală de plată sau ratele variază cu peste 20% față de valorile calculate la cursul din ziua încheierii contractului. Avertizarea trebuie să explice creșterea și dreptul de a cere schimbarea monedei creditului. Pragul se verifică pentru fiecare contract, nu prin compararea celor două prognoze.

Cum se verifică plata unui credit în euro

Se verifică în contract moneda ratei, cursul folosit la plată și, dacă dobânda este variabilă, indicele și marja băncii.

Se cere creditorului graficul de rambursare actualizat și, dacă este cazul, informații despre schimbarea monedei creditului.

Dacă obligația de avertizare nu este respectată, reclamația se trimite mai întâi creditorului, la adresa din contract. Ulterior, poate fi sesizată Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.