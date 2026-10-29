Autoritatea financiară din Luxemburg a aprobat, la 29 octombrie 2026, prospectul de bază al programului de obligațiuni al Electrica, cu un plafon de un miliard de euro. Investitorii nu pot cumpăra încă obligațiuni din acest program, deoarece Electrica nu a anunțat data primei vânzări.

Prin obligațiuni, compania poate lua bani cu împrumut de la investitori și îi poate returna la termen, cu dobânda stabilită pentru fiecare vânzare. Electrica nu a anunțat nici dobânda, prețul sau perioada în care investitorii ar putea cumpăra noile obligațiuni. Prospectul aprobat arată că pe fiecare obligațiune trebuie înscrisă o sumă de cel puțin 100.000 de euro sau echivalentul în altă monedă; compania nu a spus încă cui îi va face prima ofertă.

Cât se poate împrumuta Electrica

Plafonul de un miliard de euro se aplică obligațiunilor aflate în circulație în același timp. Nu este o sumă pe care compania a atras-o deja. Acționarii au aprobat în aprilie 2026 programul pentru perioada 2026-2027, iar fiecare vânzare va avea condiții stabilite separat.

Programul poate cuprinde obligațiuni obișnuite sau obligațiuni verzi, prin care sunt finanțate proiecte de mediu. Ele pot fi în lei ori în alte monede, cu dobândă fixă sau variabilă. Termenul de rambursare poate ajunge până la zece ani.

Electrica a mandatat BCR, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, ING Bank, J.P. Morgan și UniCredit Bank pentru organizarea programului și vânzarea obligațiunilor. BofA Securities Europe, BT Capital Partners și Société Générale au fost mandatate pentru vânzare. Prospectul de bază a fost publicat pe site-urile Electrica și Bursei din Luxemburg, iar compania a cerut transmiterea dovezii aprobării către autoritatea pieței financiare din România.

Emisiunea verde din 2025

Electrica are deja o emisiune verde de 500 de milioane de euro, făcută în 2025. Acele obligațiuni plătesc o dobândă anuală de 4,375% și ajung la termen la 14 iulie 2030. Dobânda de 4,375% este cea a emisiunii din 2025, nu o condiție anunțată pentru noile obligațiuni. Nici proiectele finanțate atunci nu au fost anunțate drept destinație a banilor din noul program.

Ce urmează pentru investitori

Consiliul de administrație al Electrica va decide ulterior momentul primei vânzări, în funcție de piață. Înainte ca investitorii să poată cumpăra, compania trebuie să aprobe condițiile acelei vânzări, inclusiv prețul, dobânda, perioada ofertei și cine poate participa.