Zborurile HiSky nu mai sunt vizate de oprirea serviciilor anunțată pentru 1 noiembrie 2026. ROMATSA a retras notificarea după ce compania aeriană a plătit o rată restantă și a confirmat, pe 29 octombrie, că serviciile continuă normal. Notificarea nu anulează biletele pasagerilor.

HiSky și ROMATSA nu au indicat nicio cursă anulată din acest motiv. Un pasager nu poate cere rambursarea biletului doar pentru că a existat avertismentul; pentru o cursă anume, contează dacă operatorul îi confirmă anularea.

Ce s-a schimbat înainte de 1 noiembrie

ROMATSA anunțase că, de la 1 noiembrie 2026, ora 00:00, va opri pentru HiSky serviciile prin care sunt dirijate avioanele în apropierea aeroporturilor din România. Regia invocase facturi restante de 6.835.179 lei pentru servicii prestate din martie până în august 2026 și nerespectarea unui grafic de plată asumat la 14 iulie.

Directorul general al ROMATSA, Marius Adrian Cojoc, a precizat ulterior că HiSky a achitat rata depășită din acel grafic, iar notificarea nu mai este valabilă. HiSky a comunicat că și-a plătit obligațiile restante și că activitatea continuă fără restricții provocate de această situație.

Când se pot cere banii înapoi

Dacă operatorul anulează un zbor, pasagerul poate alege rambursarea biletului sau un alt zbor, cât mai curând ori la o dată ulterioară. Rambursarea trebuie făcută în șapte zile. Dacă anularea este anunțată cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare, poate exista și dreptul la despăgubire, în funcție de împrejurări.

Pasagerul verifică mai întâi dacă HiSky i-a confirmat anularea cursei sale. Compania precizează că anularea rezervării direct pe internet nu este posibilă.

Dacă zborul a fost anulat, pasagerul alege rambursarea sau un alt zbor. Pentru un bilet cumpărat direct de pe site-ul HiSky, cererea se trimite prin centrul de asistență al companiei. Pentru un bilet cumpărat prin agenție, cererea se trimite agenției care l-a emis.