Acționarii Nuclearelectrica au aprobat, la 29 octombrie 2026, măsuri pentru continuarea proiectului centralei de la Doicești. RoPower Nuclear, compania care se ocupă de proiect, trebuie să își reducă treptat cheltuielile, iar votul nu înseamnă aprobarea unei sume noi pentru construirea centralei.

Hotărârea vine după ce Nuclearelectrica a constatat că peste 80% dintre condițiile stabilite la aprobarea investiției, în februarie 2026, erau neîndeplinite. Acționarii au aprobat măsurile de continuare cu 252.786.365 de voturi pentru și mandatul reprezentantului Nuclearelectrica în adunarea RoPower cu 252.786.489 de voturi pentru. Informarea despre stadiul condițiilor nu a fost supusă votului.

Ce se reduce după vot

RoPower trebuie să prezinte, în cel mult o lună de la adunarea din 29 octombrie, un plan pentru activitatea și cheltuielile proiectului. Nota Nuclearelectrica prevede reducerea treptată a costurilor și reducerea cu cel puțin 60% a personalului implicat în proiect. Procentul se referă la acest personal, nu la toți angajații RoPower; documentul nu anunță un număr de concedieri.

Activitatea RoPower urmează să fie restrânsă timp de șase luni, iar resursele rămase vor fi concentrate asupra condițiilor care blochează proiectul. Nuclearelectrica va analiza și efectul financiar al restrângerii activității. Plafonul unui împrumut aprobat în 2024 pentru RoPower era de 243 de milioane de dolari, utilizabil dacă nu se găseau alte surse de finanțare. Acest plafon nu reprezintă bani noi aprobați prin votul din octombrie.

Ce împiedică o nouă decizie de investiție

Prima piedică este lipsa unui acord obligatoriu între Nuclearelectrica și compania americană NuScale, care furnizează tehnologia. În locul acordului cerut, NuScale a propus un drept prin care Nuclearelectrica ar putea cumpăra acțiuni NuScale la un preț stabilit dinainte. Nuclearelectrica nu a considerat această variantă suficientă pentru îndeplinirea condiției.

A doua piedică privește cumpărarea reactoarelor mici. Una dintre variantele analizate ar pune în sarcina RoPower cumpărarea primului modul, iar celelalte cinci ar rămâne în responsabilitatea NuScale până când primul funcționează corespunzător. NuScale nu și-a asumat printr-un angajament obligatoriu una dintre variantele cerute. A treia piedică privește gazele naturale din zona puțului Soceram: trebuie clarificate clasificarea și închiderea puțului, pentru a stabili dacă amplasamentul poate fi folosit.

În februarie 2026, acționarii aprobaseră investiția cu condiții considerate necesare pentru ca proiectul să poată merge mai departe. În iulie, au respins o reevaluare a strategiei de atunci. Votul din 29 octombrie aprobă restrângerea activității și continuarea lucrului la condițiile restante, nu o nouă decizie finală de investiție. Hotărârea nu schimbă direct facturile la energie ale populației.

Cum poate un acționar să ceară lista completă

Lista completă și stadiul fiecărei condiții se află într-o anexă cu acces restrâns. Procedura publicată de Nuclearelectrica se adresează persoanelor care dețineau acțiuni la data de referință, 16 octombrie 2026.

Acționarul completează acordul de confidențialitate și pregătește o copie a actului de identitate.

Depune documentele la registratura Nuclearelectrica din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, București, între orele 08:00 și 16:00 sau le trimite la [email protected] cu semnătură electronică extinsă și cu subiectul „Solicitare de furnizare documente AGEA 29.10.2026”.

Nuclearelectrica urmează să îi comunice NuScale termenele finale pentru condițiile restante și să își actualizeze strategia în șase luni. Pentru verificarea gazelor naturale, primele rezultate ale studiului independent sunt estimate pentru martie 2027, iar studiul final pentru octombrie 2027.