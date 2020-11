Iata caracteristicile de siguranta ale gamei de piese Husqvarna pentru drujba!

In prezent, compania Husqvarna este unul dintre cele mai mari branduri pe piata de drujbe, piese de drujbe si echipamente de lucru. Avand sute de ani de experienta, acest brand “scoate pe piata” unele dintre cele mai performante si fiabile modele de drujbe. Cu toate acestea, chiar si cele mai performante unelte au nevoie de schimbarea pieselor care se deterioreaza, precum lantul, lama sau alte componente si accesorii.

Astfel, daca detii un model de drujba fabricat de acest mare producator, trebuie sa stii ca Roco Piese iti pune la dispozitie o gama deosebit de variata de piese Husqvarna la un raport calitate-pret deosebit de avantajos! Iata, in continuare, ce produse poti achizitiona pentru eficientizarea activitatii tale!

– Lanturi. Acestea sunt special gandite pentru optimizarea motoferastraielor si obtinerea unor performante ridicate, indiferent de tipul lucrarii efectuate. Lanturile au preturi cuprinse intre 19 lei si 1.529 de lei (rola lant drujba) in functie de marimea, caracteristicile si complexitatea lor.

– Sine de ghidaj. Aceste piese Husqvarna asigura o viata mult mai indelungata motoferastraului tau, performante mai inalte, dar si o siguranta desavarsita.

– Scule pentru exploatari forestiere. Pe langa drujbe si piese, Husqvarna produce si o gama larga de scule pentru exploatari forestiere: topoare (cu manere compozit sau din lemn, cutite si topoare pentru defrisare, parghii de impact si doborare, carlige si clesti de ridicare, benzi de masurare, ferastraie pentru elagaj, curele, pene etc).

– Lubrifianti si combustibili. Indiferent de calitatea drujbei pe care o folosesti, fiabilitatea si rezistenta in timp vor fi asigurate numai cu ajutorul intretinerii desfasurate corect si in mod regulat. Acest lucru se poate realiza prin utilizarea de lubrifianti, carburanti si canistre din oferta de accesorii si piese Husqvarna.

– Echipament de protectie personala. Nimic nu este mai important decat siguranta personala si, oricat de experimentat ai fi, niciodata nu trebuie sa neglijezi potentialul de risc al unei activitati. Prin urmare, alege castile de protectie, cizmele, hainele si ochelarii de protectie care se regasesc in categoria de accesorii si piese Husqvarna!

Cum sa te protejezi in timpul activitatii

Echipamentul de protectie nu este singura masura pe care o poti lua pentru a evita accidentele de lucru. Astfel, modul in care manevrezi drujba va fi deosebit de important pentru reducerea riscurilor specifice acestui domeniu. Iata cateva sfaturi in acest sens!

– Strange cu mana dreapta patul drujbei, iar mana stanga va prinde ferm manerul frontal, avand degetul mare orientat in jos pentru reducerea reculului si vibratiilor.

– Tine drujba aproape de corp! Chiar daca este prima data cand folosesti o drujba Husqvarna, nu trebuie sa eziti atunci cand o folosesti. Tine-o aproape de corp pentru a beneficia de un echilibru corespunzator si cel mai bun control.

– Alege o pozitie stabila de lucru! Aceasta inseamna sa tii piciorul stang in fata, aplecandu-te din genunchi cand este nevoie, nu din trunchi!

– Atunci cand vrei sa schimbi pozitia de taiere, opreste motoferastraul pentru a evita orice risc.

– Asigura-te ca nu sunt persoane pe o raza de cel putin 3 metri inainte de a incepe sa folosesti drujba.

Cum te protejeaza cele mai multe piese Husqvarna

Frana pe lant si manerul de frana vor opri drujba in cazul folosirii defectuoase sau in cazul reculului. Dispozitivul de prindere a lantului va opri deraierea acestuia in cazul unei defectiuni. Manerul frontal din dotarea fiecarui model de motoferastrau asigura protectia mainilor, iar butonul de oprire este pozitionat ideal, astfel incat poti opri drujba cu usurinta in orice moment doresti.