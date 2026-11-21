Pentru panourile fotovoltaice, alege bateria după consumul casei dintre apus și dimineață: caută o capacitate utilizabilă apropiată de acel consum și verifică dacă panourile produc destul surplus ca să o încarce. Ca să afli în câți ani îți recuperezi banii, împarte costul complet rămas de plătit la economia anuală, după ce scazi valoarea energiei pe care nu o mai trimiți în rețea și pierderile bateriei.

Într-un exemplu cu o investiție de 20.000 de lei și o economie brută de 1.640 de lei pe an, recuperarea simplă durează aproximativ 12,2 ani, înaintea costurilor ulterioare. Rezultatul pentru casa ta depinde de cât folosești bateria, de prețurile din contract și de lucrările incluse în ofertă.

Cum afli ce capacitate îți trebuie

Folosește consumul înregistrat pe ore. Factura lunară împărțită la numărul de zile nu arată cât curent folosești noaptea și nici cât de mult crește consumul când pornesc mai multe aparate.

Adună energia consumată de la apus până când panourile încep din nou să acopere consumul dimineața. Fă acest calcul pentru zile obișnuite și pentru perioade în care consumul se schimbă. Separă consumul aproape permanent, cum este cel al frigiderului, de vârfurile produse de plită, boiler, pompă de căldură sau încărcarea mașinii electrice. Caută o capacitate utilizabilă apropiată de energia pe care vrei să o acoperi în acele ore. Verifică apoi dacă panourile au surplus suficient pentru încărcare. Compară puterea pe care bateria o poate livra cu puterea aparatelor care vor merge în același timp. O baterie poate avea destulă energie pentru noapte, dar prea puțină putere pentru aparatele pornite simultan.

Capacitatea, măsurată în kilowați-oră (kWh), arată câtă energie poți folosi. Puterea, măsurată în kilowați (kW), arată cât poate livra bateria într-un moment. Pentru o estimare a autonomiei, împarți capacitatea utilizabilă la consumul mediu: 9 kWh utilizabili acoperă aproximativ 9 ore la un consum mediu de 1 kW sau 18 ore la 0,5 kW. Dacă pornești aparate mari, autonomia scade.

Ce înseamnă cifra de pe baterie

Capacitatea nominală este cifra înscrisă pentru baterie. Capacitatea utilizabilă este energia pe care producătorul îți permite efectiv să o scoți din ea. Mai apar pierderi până când energia ajunge la aparatele din casă, așa că cere în ofertă și cantitatea pe care sistemul o poate livra la ieșire.

Verifică separat capacitatea utilizabilă, puterea maximă de descărcare și randamentul la încărcare și descărcare, adică partea din energia pusă în baterie pe care o primești înapoi. Fișa tehnică trebuie citită împreună cu temperatura și condițiile în care au fost făcute măsurătorile. O capacitate măsurată la începutul vieții bateriei nu rămâne neapărat aceeași după ani de folosire.

Cât plătești și ce verifici în ofertă

O analiză de piață publicată de PVFirms în octombrie 2026 indica între 14.000 și 24.000 de lei pentru o baterie de 10 kWh utili montată, fără invertor hibrid. Pentru un sistem nou, cu panouri de 10 kW, baterie de 10 până la 16 kWh și montaj, ofertele analizate în noiembrie 2026 erau între 39.690 și 64.258 de lei; aceste prețuri includ și panourile. Intervalele nu sunt tarife pentru orice casă, iar unele oferte nu precizau dacă includ TVA ori alimentarea de rezervă.

Cere prețuri separate pentru baterie, invertor, montaj, protecțiile electrice, eventualul tablou pentru alimentare la pană și lucrările de racordare. Compară ofertele la aceeași capacitate utilizabilă și cu aceleași lucrări incluse. Verifică modelul bateriei în lista de compatibilitate a invertorului înainte de cumpărare.

La garanție, caută trei limite: numărul de ani, capacitatea promisă la sfârșit și cantitatea totală de energie trecută prin baterie sau numărul de cicluri. Garanția se poate încheia la prima limită atinsă, chiar dacă nu au trecut toți anii. Verifică și cerințele de monitorizare: o garanție Huawei pentru anumite baterii LUNA2000-S1 poate fi afectată dacă sistemul stă deconectat de la platformă mai mult de șase luni.

Cum calculezi economia și recuperarea banilor

Energia încărcată în baterie are un cost: fără baterie, ai fi putut trimite acel surplus în rețea. În cazul prosumatorilor care au instalații de până la 200 kW la un loc de consum, Legea nr. 160/2026 separă prețul energiei cumpărate, la care se adaugă taxe și tarife, de prețul energiei livrate, fără aceste costuri. Compensarea lunară se aplică energiei livrate începând cu 26 iulie 2026, inclusiv în contractele deja existente.

În aceeași lună, se compensează cantitatea mai mică dintre energia primită din rețea și energia dată în rețea la același loc de consum. Aceasta nu înseamnă că un kWh trimis în rețea șterge toate costurile unui kWh cumpărat. Pentru instalațiile de peste 200 kW și de cel mult 400 kW, regula este alta: energia livrată se regularizează financiar la prețul mediu al pieței pentru ziua următoare din luna livrării.

Calculul anual are trei pași: înmulțești energia livrată casei din baterie cu prețul final al energiei pe care nu o mai cumperi; scazi energia folosită la încărcare înmulțită cu prețul la care ai fi valorificat surplusul; scazi eventualele costuri anuale. Energia pusă în baterie este mai mare decât cea primită înapoi, din cauza pierderilor.

La un cost complet de 20.000 de lei, ales doar ca exemplu, presupune că bateria livrează casei 6 kWh pe zi timp de 300 de zile. La un randament presupus de 90%, primești 1.800 kWh într-un an și folosești 2.000 kWh pentru încărcare. Dacă prețul final evitat este, tot ca ipoteză, 1,30 lei/kWh, iar surplusul ar valora 0,35 lei/kWh, eviți plăți de 2.340 de lei și renunți la surplus în valoare de 700 de lei. Rămâne o economie brută de 1.640 de lei pe an.

Împarți cei 20.000 de lei la 1.640 de lei și obții aproximativ 12,2 ani de recuperare simplă, fără costuri anuale suplimentare. Dacă bateria își pierde din capacitate în timp, livrează mai puțină energie și economia poate scădea; calculul trebuie refăcut cu energia folosită efectiv. Înlocuiește și prețurile ipotetice cu cele din contractul și facturile tale.

Cât poate reduce ajutorul costul

Persoanele fizice prosumatoare se pot înscrie în programul pentru baterii între 20 noiembrie 2026, ora 10:00, și 25 noiembrie 2026, ora 23:59. Finanțarea acoperă cel mult 75% din valoarea eligibilă a proiectului și nu poate depăși 15.000 de lei. Costul eligibil este limitat și la 1.500 de lei pentru fiecare kWh; dosarele sunt alese pe punctaj, nu după rapiditatea depunerii.

Programul cere un sistem de stocare nou, de cel puțin 10 kWh, compatibil cu instalația, fără baterii pe bază de plumb. Bateria trebuie să aibă sistem de control, garanție de cel puțin 5 ani și minimum 5.000 de cicluri. Dacă sistemul existent are nevoie de un invertor hibrid nou, beneficiarul îi plătește integral costul: invertorul nu este cheltuială eligibilă în acest program.

Pentru o capacitate eligibilă de 10 kWh, plafonul de cost este de 15.000 de lei, iar 75% din această sumă înseamnă cel mult 11.250 de lei, nu 15.000 de lei. Aplicat doar ca variantă a exemplului de mai sus, unui cost complet de 20.000 de lei i-ar rămâne de plată 8.750 de lei dacă sprijinul efectiv ar fi 11.250 de lei. La aceeași economie brută de 1.640 de lei pe an, recuperarea simplă ar fi de aproximativ 5,3 ani. Suma scade din calcul numai după aprobarea finanțării și numai pentru cheltuielile acceptate; costurile ulterioare și scăderea capacității pot lungi perioada.

Cum adaugi bateria la panourile existente

Un sistem existent poate primi o baterie dacă invertorul o acceptă. Dacă invertorul actual nu poate lucra cu ea, soluțiile sunt înlocuirea lui cu unul hibrid sau montarea unui invertor separat pentru baterie. Varianta aleasă schimbă costul și pierderile, iar bateria trebuie să poată comunica cu echipamentul care o controlează.

Identifică modelul invertorului existent și verifică lista producătorului cu bateriile compatibile. Cere instalatorului oferta pentru echipamentele și lucrările necesare, inclusiv protecțiile și, dacă vrei alimentare la pană, componentele pentru această funcție. Verifică împreună cu instalatorul dacă adăugarea stocării cere notificarea operatorului de distribuție și actualizarea actelor tehnice. După montaj, păstrează documentele echipamentelor și verifică funcționarea instalației și a contorizării.

Ordinul ANRE nr. 3/2023 prevede notificarea și verificările tehnice pentru instalațiile de stocare la locuri de consum sau de producere. Pentru anumite sisteme mici de prosumator cu invertor hibrid certificat există o excepție de la depunerea documentului tehnic pentru stocare, dar datele despre instalație trebuie totuși transmise potrivit regulilor aplicabile.

Ce se întâmplă când cade curentul

Bateria folosită zilnic pentru economie nu alimentează automat casa în timpul unei pene. Pentru alimentare de rezervă sunt necesare un invertor care poate funcționa fără rețea și un dispozitiv care separă instalația locuinței de rețeaua publică. Oferta trebuie să arate dacă vor funcționa toată casa sau numai circuitele alese, ce aparate pot porni simultan și dacă panourile vor produce energie în timpul penei.

Întrebări frecvente

Pot folosi banii din surplus pentru altă locuință?

Dacă ești persoană fizică și instalația are cel mult 27 kW, poți alege folosirea sumei rezultate din compensare pentru alte locuri de consum sau pentru gaze naturale la același furnizor. Opțiunea contractuală este pentru cel puțin 12 luni.

Cine plătește contoarele pentru producție și stocare?

Operatorul de distribuție suportă costurile contoarelor cerute pentru producție și stocare, potrivit metodologiei ANRE publicate la 13 noiembrie 2026. Citirea lor este gratuită pentru prosumator.

Pot folosi o baterie pe bază de plumb?

Unele sisteme pot folosi astfel de baterii, dar programul de finanțare din 2026 nu le acceptă. Pentru acest program, bateria trebuie să folosească o tehnologie fără plumb și să îndeplinească cerințele de capacitate, garanție și cicluri.

Cât timp se aplică compensarea lunară?

Legea prevede compensarea cantitativă pentru instalațiile de cel mult 200 kW până la 31 decembrie 2030. După aceea, prosumatorii din această categorie pot cere vânzarea energiei la prețul mediu al pieței pentru ziua următoare.

Ce fac dacă factura sau compensarea este greșită?

Trimite mai întâi reclamația furnizorului sau operatorului și păstrează dovada trimiterii și răspunsul. După aceea, poți face o sesizare la ANRE. Termenul standard pentru răspuns este de 30 de zile, calculate de la înregistrare. Acest termen poate crește cu încă 30 de zile, iar solicitantul trebuie anunțat.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: Legea nr. 160/2026; metodologia ANRE din 10 noiembrie 2026 și Ordinul ANRE nr. 3/2023; Ministerul Mediului și ghidul programului pentru baterii; National Renewable Energy Laboratory; fișele tehnice și de garanție Huawei; documentația SolarEdge; analizele de prețuri PVFirms și Instalatori Fotovoltaice; procedura ANRE pentru petiții.