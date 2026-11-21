Forumul Internațional de Negociere (IBF) a extins la 18 noiembrie 2026 zona de risc ridicat din Marea Neagră în largul României și Bulgariei, schimbare care aduce drepturi bănești navigatorilor acoperiți de acordurile sale. Pe unele rute către și dinspre România, transportul unui container are deja suprataxe între 30 și 70 de dolari, anunțate separat de CMA CGM și Maersk înaintea extinderii zonei.

Suprataxele măresc costul transportului pentru importatorii și exportatorii care folosesc serviciile vizate. Nu înseamnă însă că un produs din magazin s-a scumpit cu o sumă anume: costul poate fi suportat de firmă, împărțit prin contract sau inclus în preț.

Cât costă în plus transportul unui container

CMA CGM include portul Constanța în suprataxa sa de risc de război. Maersk a anunțat un cost suplimentar pentru transporturile din România către alte țări și pentru cele aduse în România, cu excepția importurilor din China.

CMA CGM: pentru un container de 20 de picioare se plătesc 35 de dolari. Pentru unul de 40 de picioare se plătesc 70 de dolari.

Maersk: pentru un container de 20 de picioare se plătesc 30 de dolari. Pentru unul de 40 sau 45 de picioare se plătesc 60 de dolari.

CMA CGM aplică suprataxa tuturor tipurilor de marfă pentru documentele de transport emise din 9 noiembrie 2026, sub rezerva regulilor de notificare a tarifelor din unele piețe. La Maersk, data generală pentru piețele fără asemenea reguli este 14 noiembrie; pentru cele reglementate este 14 decembrie, iar pentru Vietnam, 29 noiembrie. Rezervările făcute la prețul disponibil pe loc sunt exceptate de la notificarea Maersk. Pentru celelalte rezervări contează data la care este calculat prețul.

Ambele companii au anunțat costurile înainte ca IBF să extindă zona, la 18 noiembrie. Ele au invocat clasificarea Mării Negre ca zonă cu risc de război din 16 septembrie; extinderea IBF nu este data de la care au început suprataxele.

Portul Constanța rămâne în afara noii zone de risc

Lista IBF exclude apele aflate la cel mult 12 mile marine de coastele României și Bulgariei. Constanța, Varna și Burgas, precum și locurile de ancorare apropiate de țărm, rămân în afara zonei, dar o navă care merge spre port poate traversa zona din larg. Delimitarea nu închide porturile și nu interzice navigația.

Limita din larg trece prin punctele 44°04′N 31°24′E, 43°26′30″N 31°20′E și 41°59′N 28°19′E, apoi urmează excluderea de 12 mile marine spre Delta Dunării. Direcția Hidrografică Maritimă avertizează asupra posibilelor mine în derivă și a atacurilor raportate asupra navelor comerciale în vestul și nord-vestul Mării Negre.

Navigatorii acoperiți de acordul IBF primesc bani pentru timpul petrecut în zonă

Drepturile nu se aplică automat tuturor echipajelor. Nava trebuie să fie a unei companii membre a grupului de armatori care negociază în IBF și să aibă un acord special IBF; navigatorul poate verifica acest lucru în contractul colectiv al navei și în acordul special. ITF pune la dispoziție și un instrument de verificare a acordului navei și a perioadei lui de valabilitate.

Pentru timpul petrecut efectiv în zona de risc, în mers sau în staționare, navigatorul acoperit primește un spor egal cu salariul său de bază aferent acelui timp. Nu i se dublează automat salariul pe întreaga lună și nu se aplică un minim de cinci zile pentru plata sporului.

Navigatorul acoperit de acord poate refuza intrarea în zonă. În acest caz, compania îi plătește drumul înapoi și drepturile adunate până când revine în portul de îmbarcare. Îi dă și o compensație cât două salarii lunare de bază.