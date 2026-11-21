Un client casnic PPC Energie din Muntenia, căruia îi expiră contractul Fix Online, a primit o ofertă cu un preț final de 1,76 lei/kWh de la 1 ianuarie 2027. Economica.net a relatat că oferta are, pentru fiecare loc de consum, o taxă zilnică de abonament de 0,54 lei; aceste prețuri sunt pentru acest client și nu se aplică automat tuturor clienților PPC.

În contractul său actual, prețul final este de 1,51 lei/kWh. Diferența propusă este de 0,25 lei pentru fiecare kWh consumat. PPC Energie face parte din grupul PPC, care a preluat afacerile Enel din România; fosta Enel Energie Muntenia se numește acum PPC Energie Muntenia.

Prețul energiei înainte de tarifele de rețea și taxe ar urca de la 0,717 la 0,989 lei/kWh. Pentru noua ofertă, prețul de 1,76 lei/kWh le include. Condițiile trimise clientului prevăd un preț fix timp de 12 luni.

La 100 kWh, energia consumată ar costa cu 25 de lei mai mult

La un consum de 100 kWh, prețul pe consum ar însemna 151 de lei la tariful actual și 176 de lei la cel propus, înainte de abonament. Noul abonament, de 0,54 lei pe zi, ar adăuga 16,20 lei pentru o perioadă de 30 de zile. Documentul PPC Fix Online din 12 iunie 2026 precizează că această sumă zilnică include TVA.

Pentru abonamentul vechi, relatarea indică 0,29 lei/kWh, deși îl descrie drept abonament zilnic. Din cauza acestei diferențe între unități, cei 25 de lei calculați la 100 kWh nu reprezintă creșterea întregii facturi, iar abonamentele vechi și noi nu pot fi comparate corect.

Prețul fix al energiei nu îngheață toate sumele din factură. Condițiile-tip PPC arată că tarifele stabilite prin reglementări și taxele se pot schimba în timpul contractului dacă se modifică legislația. Același document prevede menținerea contractului timp de 12 luni de la intrarea lui în vigoare.

Prețurile din oferta PPC din iunie nu sunt tarifele clientului pentru 2027

Oferta-tip PPC Fix Online întocmită la 12 iunie 2026 era destinată clienților casnici și a fost valabilă până la 30 iunie. Ea arăta prețuri finale diferite în funcție de firma care distribuie energia în zonă:

Rețele Electrice România: 1,20 lei/kWh.

Distribuție Energie Electrică România: 1,25 lei/kWh.

Distribuție Oltenia: 1,22 lei/kWh.

Delgaz Grid: 1,29 lei/kWh.

Acestea sunt prețuri din oferta-tip din iunie, nu din propunerea primită pentru ianuarie 2027. Nici prețul de 1,76 lei/kWh primit de clientul din Muntenia nu stabilește cât vor plăti ceilalți clienți la expirarea contractelor lor.

Refuzul noilor condiții are un termen în regulile-tip PPC

Condițiile-tip PPC din iunie prevăd trimiterea noilor condiții cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celor vechi. Dacă un client nu le refuză prin notificare în 15 zile de la primire, ele sunt considerate acceptate. Termenul se numără de la transmiterea ofertei, nu de la data la care ar începe noul preț; condițiile individuale primite trebuie verificate separat.

Clientul poate compara prețul final și abonamentul din oferta primită cu alte oferte în platforma de comparare indicată de ANRE. Schimbarea furnizorului este gratuită, iar noul furnizor se ocupă de demersuri, potrivit ANRE. Procesul tehnic de schimbare prin platformă durează 24 de ore; aceasta nu înseamnă că orice clauză a contractului aflat în vigoare încetează în același interval.