Prima medie a polițelor RCA vândute în prima jumătate a lunii noiembrie 2026 a coborât la 1.335 de lei, potrivit unei analize Economica.net bazate pe date de vânzări extrapolate. Pentru șoferii care își reînnoiesc asigurarea, aceasta este o medie a contractelor analizate, nu prețul pe care îl vor primi în ofertă.

Analiza arată prima scădere substanțială a mediei din martie 2026. Nivelul din noiembrie este apropiat de cel din august, după ce media crescuse cu 15% în primele șase luni ale anului.

Cei 1.335 de lei rezultă din împărțirea valorii polițelor vândute la numărul contractelor. În calcul intră polițe cu durate diferite și pentru tipuri diferite de vehicule, astfel că suma nu descrie costul unei asigurări anuale pentru o anumită mașină.

Prețul primit de un șofer poate fi diferit de medie

Asigurătorul stabilește oferta în funcție de datele persoanei și ale vehiculului. Legea RCA permite folosirea unor criterii de risc, a daunelor plătite în ultimii cinci ani și a clasei bonus-malus, care poate reduce sau mări prețul în funcție de istoricul daunelor. Asigurătorul trebuie să explice cum a calculat suma cerută.

Diferențele dintre firme nu spun singure care va da cea mai ieftină ofertă pentru aceeași mașină. Potrivit Economica.net, Grawe și Hellas Direct au avut medii sub 1.000 de lei în perioada analizată. Grawe a vândut și multe polițe pe o lună ori pentru motociclete, iar Hellas Direct a avut polițe mai scurte de un an și nu a asigurat persoane juridice, camioane sau autocare.

Media ASF de 1.330 de lei măsoară altceva

ASF a raportat o primă medie RCA de 1.330 de lei pentru primul trimestru din 2025. Cifra este apropiată de cea din noiembrie 2026, dar nu arată dacă prețurile au scăzut între cele două perioade: ASF aduce polițele cu durate între o lună și un an la echivalentul unui an, pe când analiza vânzărilor din noiembrie împarte valoarea polițelor la numărul contractelor.

Calculul ASF acoperă întreaga piață, inclusiv firmele care vând în România prin sucursale sau direct din alte țări. Cifra de 1.335 de lei privește vânzările celor zece firme analizate de Economica.net în prima jumătate a lui noiembrie.

Aproape o treime dintre polițele noi au fost vândute de firme supravegheate în alte țări

Firmele înregistrate și supravegheate în afara României au vândut aproape o treime dintre contractele din intervalul analizat, potrivit Economica.net. Proporția privește polițele vândute atunci, nu toate polițele RCA aflate în vigoare. Axeria IARD este supravegheată în Franța și face parte din grupul Watford France Holding, conform fișei autorității franceze de control; Hellas Direct este supravegheată în Cipru, iar Interamerican Anytime în Grecia.

Groupama a rămas liderul vânzărilor, cu aproximativ 19% în toamna lui 2026, față de peste 25% la începutul anului, potrivit aceleiași analize. Societatea-mamă a grupului este Groupama Assurances Mutuelles, arată documentul financiar al grupului. Primele cinci firme au cumulat aproape 75% dintre vânzările analizate.

Cum pot fi comparate ofertele la reînnoire

Pentru o comparație între prețuri, șoferul are nevoie de oferte făcute pentru aceleași condiții:

Cere oferte pentru aceeași persoană și același vehicul, cu aceeași clasă bonus-malus.

Alege aceeași durată a poliței la fiecare ofertă și verifică dacă sunt incluse servicii suplimentare, precum decontarea directă.

Compară suma finală de plată, nu media de vânzări a fiecărei firme.

Pentru analiza cererilor depuse de șoferii considerați cu risc ridicat, procedura BAAR cere oferte pentru 12 luni, cu aceeași persoană și același vehicul, clasa bonus-malus, perioada de valabilitate și codul fiecărei oferte. O simulare rapidă de preț pe internet nu ține locul acestor oferte în procedura BAAR.