Ca să afli cât pui deoparte în fiecare săptămână pentru un obiectiv, scazi banii deja strânși din suma dorită și împarți restul la numărul de săptămâni rămase. Dacă vrei un fond de urgență de 9.000 de lei, ai deja 1.500 de lei și mai ai 30 de săptămâni, trebuie să pui deoparte 250 de lei pe săptămână, fără să iei în calcul dobânda.

Cum calculezi suma săptămânală

Scrie cât vrei să strângi și data la care ai nevoie de bani. Numără săptămânile rămase până la acea dată. Scade doar banii puși deja deoparte pentru acest obiectiv. Împarte restul la numărul de săptămâni: (suma dorită − banii deja strânși) ÷ săptămânile rămase. Compară rezultatul cu suma care îți rămâne după cheltuieli și după economiile promise altor obiective. Alege ziua în care faci depunerea și refă calculul dacă ratezi o săptămână ori se schimbă suma de care ai nevoie.

Planul de economisire al Consumer Financial Protection Bureau pornește de la suma dorită și timpul rămas. Dacă banii puși deja deoparte acoperă obiectivul, nu mai ai o diferență de strâns.

Cum arată un plan de la prima depunere până la termen

Să presupunem că începi calculul la 21 noiembrie 2026 și vrei cei 9.000 de lei pentru fondul de urgență până la 19 iunie 2027, peste 30 de săptămâni. Din țintă scazi cei 1.500 de lei existenți: rămân 7.500 de lei, iar 7.500 ÷ 30 = 250 de lei pe săptămână.

În acest exemplu, încasezi venitul la 27 noiembrie și programezi prima depunere pentru 28 noiembrie, apoi câte una în fiecare sâmbătă, până la 19 iunie. Dacă după cheltuieli și celelalte economii îți rămân 800 de lei pe săptămână, depunerea de 250 de lei încape în buget. Un transfer automat către un cont separat te ajută să păstrezi ritmul.

Dacă ratezi depunerea din 28 noiembrie, nu mai împarți cei 7.500 de lei la 30, ci la cele 29 de săptămâni rămase. Rezultă 258,62 lei pe săptămână; rotunjind în sus la 259 de lei și depunând această sumă din 5 decembrie, strângi 7.511 lei. Împreună cu cei 1.500 de lei inițiali, ajungi la 9.011 lei până la termen.

Cât pui pentru avansul casei sau pentru vacanță

Aceeași socoteală se aplică și altor obiective. Sumele sunt exemple, nu prețuri valabile pentru orice locuință sau vacanță:

Avans pentru casă: din 80.000 de lei scazi 20.000 de lei deja strânși. Cei 60.000 de lei rămași, împărțiți la 52 de săptămâni, înseamnă 1.153,85 lei pe săptămână.

Vacanță: din 12.000 de lei scazi 2.000 de lei existenți. Cei 10.000 de lei rămași, împărțiți la 20 de săptămâni, înseamnă 500 de lei pe săptămână.

Calculele presupun depuneri săptămânale și nu includ dobândă. Dacă vrei să plătești din aceiași bani și costurile legate de cumpărarea locuinței, adaugă-le la țintă înainte să împarți suma.

Cum verifici suma în bugetul tău

Din venitul lunar mediu scazi cheltuielile lunare medii și economiile deja planificate. Verifică mai multe luni, nu doar ultima: asigurările, sănătatea, școala, cadourile și reparațiile sunt cheltuieli care pot apărea mai rar. Dacă le lași deoparte, suma pe care crezi că o poți economisi va fi prea mare.

Pentru avansul din exemplu, 800 de lei disponibili pe săptămână nu ajung ca să strângi 60.000 de lei în 52 de săptămâni. La acest ritm ai nevoie de 75 de săptămâni, cu 23 mai multe. Poți prelungi termenul, reduce ținta, micșora cheltuieli sau folosi venituri suplimentare; dacă suma disponibilă este zero ori negativă, nu ai încă o depunere săptămânală pe care să o poți susține.

Cum transformi suma lunară în depuneri săptămânale

Pentru a păstra aceeași sumă economisită într-un an, înmulțește depunerea lunară cu 12 și împarte la 52. Un plan de 1.000 de lei pe lună devine 1.000 × 12 ÷ 52, adică aproximativ 230,77 lei pe săptămână. Împărțirea la patru este mai rapidă, dar aproximativă: o lună nu are întotdeauna patru săptămâni.

Cum refaci planul când se schimbă prețul sau venitul

Dacă se schimbă prețul obiectivului, scrie prețul actual, scade toți banii strânși pentru el și împarte diferența la săptămânile care au mai rămas. Institutul Național de Statistică a raportat o inflație anuală de 6,9% în octombrie 2026, dar această cifră nu spune cât se va scumpi lucrul pentru care economisești. Folosește prețul lui actual când îl poți verifica.

Dacă venitul scade, refă întâi calculul banilor rămași după toate cheltuielile. Pentru venituri neregulate, stabilește o depunere pe care o poți face și în perioadele slabe; când încasezi mai mult, poți adăuga bani. La fiecare depunere ratată, împarte suma încă necesară la săptămânile rămase și verifică din nou dacă rezultatul încape în buget.

Întrebări frecvente

Ce procent din salariu trebuie să economisesc?

Nu există un procent potrivit tuturor. Depunerea depinde de suma pe care vrei să o strângi, de termen și de banii care îți rămân după cheltuieli.

Cât de mare trebuie să fie fondul meu de urgență?

Pornește de la propriile cheltuieli esențiale și stabilește o sumă concretă. Nu există o regulă românească obligatorie care să fixeze același număr de luni pentru toți.

Pot depune mai puțin dacă primesc dobândă?

Nu scădea din țintă o dobândă pe care nu o cunoști. Pentru un calcul care include dobânda ai nevoie de rata aplicată, felul în care se adaugă dobânda, comisioane și suma rămasă după impozit; un câștig din investiții nu este sigur la o dată fixă.

Se plătește impozit pentru banii din cont?

Impozitul nu se calculează din banii depuși. Pentru dobânzile la depozite, impozitul pe venit este de 10% din dobândă și este reținut de plătitor; o eventuală obligație de plată a contribuției de sănătate depinde de veniturile impozabile cumulate, nu doar de soldul contului.

Sunt garantate economiile ținute la bancă?

La o bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, plafonul general este echivalentul în lei a 100.000 de euro pentru fiecare persoană, la fiecare bancă. El nu se aplică separat fiecărui cont deschis la aceeași bancă.

Țin banii pentru avans sau vacanță în lei ori în euro?

Nu există o alegere bună pentru toți. Ține seama de moneda în care vei plăti și de costul schimbului valutar, fără să presupui că știi cursul viitor.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: Consumer Financial Protection Bureau, Savings plan (2018), Your Money, Your Goals (2015), My New Money Goal, Assess your spending (2024) și An essential guide to building an emergency fund; MoneyHelper, How to set a savings goal și Savings calculator; Institutul Național de Statistică, datele despre prețurile din octombrie 2026; Agenția Națională de Administrare Fiscală, materialele despre dobânzi și contribuția de sănătate; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, Suma garantată depozite bancare.