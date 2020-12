Reduceri record la achizitionarea unui abatitor! Ce avantaje aduce intr-o bucatarie profesionala?

Anul 2020 a fost, fara indoiala, cel mai dificil pentru restaurantele din intreaga lume, inclusiv din Romania. Pandemia de coronavirus si masurile luate de guverne pentru reducerea numarului de infectari au creat si creeaza in continuare mari dificultati industriei HoReCa.

Intotdeauna, in astfel de momente dificile, supravietuiesc doar cei mai buni. Iar pentru a fi cel mai bun, este nevoie ca bucataria dumneavoastra sa fie utilata cu cele mai performante echipamente.

Un astfel de echipament necesar in orice bucatarie profesionala este un abatitor, cea mai buna solutie pentru racirea accelerata a preparatelor. Cunoscut si sub nume de blast chiller, acesta le aduce la o temperatura scazuta intr-un timp foarte scurt.

Avantajele pe care le ofera folosirea unui abatitor

In primul rand, un astfel de echipament reduce la minimum pierderile cauzate de alimentele deteriorate. Iar acest avantaj devine foarte important, intr-o perioada in care vanzarile s-au prabusit, astfel incat fiecare leu incepe sa conteze.

Si cu siguranta nu veti mai pierde bani din cauza ca racirea alimentelor nu este realizata la timp. Echipamentul reuseste sa scada rapid temperatura alimentelor de la +65 de grade Celsius la 10 grade Celsius. In plus, are si o zona de congelare usoara, pana la -8 grade Celsius.

In al doilea rand, tocmai datorita racirii rapide a alimentelor, va scadea mult timpul de servire. Iar acest amanunt poate sa faca diferenta, in contextul in care tot mai multe comenzi trebuie livrate la domiciliu, ceea ce oricum presupune timp pierdut cu transportul. Cu cat clientul primeste mai repede mancarea comandata, cu atat va fi mai multumit si va reveni cu alte comenzi.

In al treilea rand, datorita folosirii acestui tip de echipament, restaurantul are garantia alinierii la toate normele DSV (Directia Sanitar Veterinara) si HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points – Sistemul de Analiza a Riscurilor in Punctele Critice de Control).

Reduceri consistente, disponibile la achizitionarea unui abatitor

Magazinul online fresco.ro are o serie de oferte imbatabile, la cumpararea unui blast chiller. Reducerile ajung, de multe ori, sa depaseasca suma de 10 000 de lei.

Astfel, unul dintre produsele care beneficiaza de cele mai consistente reduceri este Blast Chiller/Freezer, dotat atat cu functie de racire, cat si cu functie de congelare. Functia de racire permite reducerea temperaturii pentru 50 de kilograme de alimente de la 90 de grade Celsius la +3 grade Celsius.

In paralel, functia de congelare face posibila racirea a inca 50 de kilograme de alimente de la +90 de grade Celsius la -18 grade Celsius in mai putin de 240 de minute. Temperatura este ajustabila pana la valoarea de –40 de grade Celsius, astfel incat permite pastrarea alimentelor pe o durata mare de timp. Pretul initial al acestui produs este de 56077 de lei, dar, redus, ajunge sa coste doar 42541 de lei. Astfel, reducerea oferita este de 13536 de lei.

Un produs cu o capacitate si mai mare de depozitare este un abatitor care poate sa raceasca, respectiv sa congeleze cate 70 de kilograme de alimente. Acesta este redus de la 52984 de lei la 40195 de lei, reducerea oferita fiind de 12789 de lei.

Un produs de dimensiuni mai mici este un abatitor croswise 6 GN1/1, cu capacitatea de a raci 12,5 kilograme de alimente si de a congela 7 kilograme. Acest produs este redus de la pretul initial de 12740 de lei la pretul actual de 20164 de lei.