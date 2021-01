Ce este si cum functioneaza o agentie digitala?

Spre deosebire de o agentie de publicitate traditionala, o agentie de marketing digital este reprezentata de un grup de specialisti in marketing cu cunostinte digitale, care se concentreaza pe crearea de rezultate in spatiul online.

Partea „digitala” a acestei ecuatii, poate arata foarte diferit, de la crearea unui nou design de site-uri web pana la dezvoltarea de aplicatii personalizate. De asemenea, cele mai multe agentii de web design folosesc si marketingul mai traditional – SEO, social media, generarea de continut si alte strategii digitale.

Nu exista niciun dubiu ca marketingul digital a crescut in popularitate si este o parte importanta a strategiilor de promovare pentru companii de orice dimensiune. Dar ce face ca o agentie de web design sa se transforme intr-o agentie digitala?

O agentie digitala combina designul grafic si redactarea, cu tehnologia noua si tehnicile moderne de marketing. Rezultatul este un amestec extrem de creativ de arta, stiinta, inginerie si determinare pentru a rezolva problemele si a gasi solutii intr-un timp foarte scurt.

Care sunt principalele servicii ale agentiilor de marketing digital?

Proiectare si dezvoltare de site-uri web, marketing pentru motoarele de cautare (pay-per-click, retargeting), optimizare pentru motoarele de cautare (SEO), social media marketing, creare de continut, generare de clienti online, dezvoltare si gestionare de brand online, campanii media, video, email marketing si evaluari ale rentabilitatii investitiei. Acestea sunt doar cateva dintre aspectele care definesc o agentie digitala, insa, o echipa cu experienta in domeniul marketingului se concentreaza pe client si gaseste intotdeauna si alte solutii sau strategii pentru a asigura succesul unei afaceri in mediul online.

Este nevoie de o intelegere profunda a mediului online si a procesului de promovare pentru a ghida si dezvolta cu succes un brand prin canale digitale. Brandurile de succes profita de interactiune si ofera valoare suplimentara consumatorului prin mijloace digitale. Principiile de baza ale strategiei de marca raman aceleasi, dar nu mai sunt doar domeniul agentiilor traditionale. Problema este ca mass-media veche, traditionala, pur si simplu nu mai functioneaza, asadar, agentiile au fost obligate sa gaseasca cele mai bune solutii de promovare.

Care sunt avantajele colaborarii cu o agentie de marketing digital?

Agentiile digitale se specializeaza in solutii eficiente din punct de vedere al costurilor, care vizeaza doar publicul tinta al clientului. Agentiile de marketing digital au preluat strategiile care au fost perfectionate in marketingul direct, le-au imbunatatit si s-au concentrat pe nevoile clientului, ceea ce inseamna ca doar ideile care functioneaza obtin investitii sporite.

Agentiile digitale aduc o gama larga de solutii pentru fiecare problema si ofera strategii de promovare personalizate pentru fiecare domeniu si client, inclusiv vanzari si marketing, cumparaturi online, servicii de abonament, facturare si livrare. Agentiile digitale imbratiseaza gandirea strategica, inovatia tehnica si construirea marcii pentru a atinge obiectivele clientului.

Cum sa alegi cea mai buna agentie de marketing digital pentru afacerea ta?

Majoritatea agentiilor traditionale nu sunt bine echipate pentru a lucra in domeniul digital, dar cele mai multe dintre ele spun clientilor ca se pricep si in marketing digital. Chiar si unele dintre agentiile traditionale de dezvoltare web stiu cum sa creeze site-uri, dar nu au suficienta experienta in ceea ce priveste strategia digitala si marketingul.

Agentia gresita poate duce la pierdere de timp, bani si, cel mai rau dintre toate, ratarea unor oportunitati de crestere. Este mai bine sa aloci resurse suplimentare pentru o agentie digitala calificata, decat sa economisesti bani si sa nu oferi prea multe sanse de crestere afacerii tale.

In timp ce verifici portofoliul si serviciile agentiilor, poti cauta, de asemenea, agentii care iti pot crea un site web receptiv, un blog actualizat si o prezenta puternica pe social media.