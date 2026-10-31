În România sunt 3.835 de firme de amanet înscrise în evidența Băncii Naționale, potrivit datelor obținute de Observator News și publicate la 31 octombrie 2026. Pentru omul care lasă un bun garanție, costul împrumutului și ziua până la care îl poate recupera sunt mai importante decât numărul firmelor.

Cifra se referă la firme, nu la agențiile lor: o firmă cu mai multe puncte de lucru apare o singură dată în registrul BNR. Observator arată că numărul este cu 30% mai mare decât acum zece ani. Nu am găsit în sursele oficiale deschise ale BNR o serie istorică care să confirme cifra comparabilă de acum zece ani. O reproducere a registrului, datată 2 octombrie 2026, afișa 3.842 de firme; cele două cifre au date de referință diferite.

Numărul firmelor nu arată câți oameni au luat bani de la amanet. Robert Măiță, prezentat de Observator drept proprietar de case de amanet și, într-un material anterior, drept manager, spune că cele șase locații pe care le reprezintă au împreună 10.000 de clienți pe lună. Aceasta este cifra afacerii sale, nu a tuturor caselor de amanet din țară.

Cât poate costa un împrumut la amanet

Pentru creditele de consum acordate persoanelor fizice, Legea nr. 243/2024, aplicată din 11 noiembrie 2024, pune un plafon costului pe zi. Potrivit legii, plafonul este de 1%, 0,8% sau 0,6% pe zi, în funcție de valoarea creditului, iar valoarea totală plătibilă nu poate depăși dublul creditului. Plafonul depinde de suma împrumutată:

Suma împrumutată, lei Cost total maxim pe zi, din suma împrumutată Până la 5.000 1% Între 5.001 și 10.000 0,8% Între 10.001 și 25.000 0,6%

În aceste cazuri, suma totală de plată nu poate depăși dublul împrumutului. De pildă, pentru 1.000 de lei împrumutați timp de 30 de zile, un cost calculat la plafonul de 1% pe zi ar fi de 300 de lei, iar suma de restituit ar fi de 1.300 de lei. Este un exemplu la plafonul legal, nu tariful unei anumite case de amanet.

Ziua din contract decide până când poate fi recuperat bunul

Un operator citat de Observator a vorbit despre contracte de 30 de zile și despre vânzarea bunului dacă împrumutul nu este achitat sau contractul nu este prelungit prin plata comisionului. Cele 30 de zile sunt o condiție a contractelor descrise de el, nu un termen unic stabilit prin lege pentru toate casele de amanet.

În contract trebuie urmărite suma primită, data la care trebuie restituită, toate costurile și suma totală de plată. Contează și cât costă prelungirea, ce sumă se cere pentru întârziere și în ce condiții bunul poate fi vândut. ANPC recomandă verificarea duratei, a sumei totale de plată și a dobânzii pentru întârziere.

Ce regulă depinde de felul în care este scris contractul

OUG nr. 50/2010, legea generală pentru creditele de consum, nu se aplică unor contracte în care clientul lasă un bun mobil garanție și răspunde pentru datorie numai cu acel bun. Potrivit OUG nr. 50/2010, excepția se aplică dacă răspunderea clientului este strict limitată la bunul gajat. Excepția depinde de răspunderea trecută în contract. Separat, ANPC include casele de amanet în controalele privind respectarea plafoanelor de cost din Legea nr. 243/2024.

La verificarea unui contract, suma de restituit și termenul de recuperare trebuie citite împreună: plata comisionului pentru o prelungire schimbă costul, iar neplata la termen poate duce la vânzarea bunului, potrivit clauzelor aplicabile.