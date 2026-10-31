Guvernul condus de prim-ministrul Luca-Alexandru Niculescu a redus cu 2,75 miliarde de lei sumele rezervate pentru plata furnizorilor care au aplicat schemele de sprijin la energie și gaze. Ordonanța intrată în vigoare la 30 octombrie 2026 schimbă banii puși de stat deoparte pentru aceste plăți, nu prețul din contractele gospodăriilor.

În bugetul aprobat în martie erau rezervate 3,75 miliarde de lei pentru plățile către furnizori. După rectificarea făcută prin OUG nr. 41/2026, rămâne rezervat în mod expres un miliard de lei. Nu este vorba despre reducerea întregului buget al Ministerului Energiei.

Reducerea nu adaugă o sumă pe factura gospodăriilor

Statul plătește furnizorilor o parte din costurile fostelor scheme de plafonare. Noua ordonanță modifică banii rezervați acestor plăți, fără să schimbe prețurile din contractele clienților și fără să ceară gospodăriilor să dea înapoi sume pentru perioada plafonării.

O regulă separată, din OUG nr. 6/2025, privește furnizorii: dacă verificarea finală făcută de autoritatea de reglementare arată că unul dintre ei a primit prea mult, furnizorul returnează diferența în zece zile lucrătoare de la comunicarea sumei. Regula nu pune această restituire în sarcina clienților.

Ce sume au fost scoase din buget

Legea bugetului pe 2026 rezervase bani în două locuri: la Ministerul Energiei, condus de Bogdan-Gruia Ivan, și la Ministerul Muncii, condus de Petre-Florin Manole. Ordonanța reduce prima sumă și elimină rezervarea distinctă de la al doilea minister.

Bugetul pentru plata furnizorilor În martie 2026, miliarde de lei Din 30 octombrie 2026, miliarde de lei Ministerul Energiei 2 1 Ministerul Muncii 1,75 Fără sumă rezervată distinct Total rezervat distinct 3,75 1

Chiar dacă rezervarea de la Ministerul Muncii este eliminată, plățile făcute până acum nu sunt anulate. Legea păstrează și posibilitatea ca ministerele să plătească din bugetele proprii dacă fondul destinat acestor decontări nu acoperă integral cererile furnizorilor.

Cât s-a plătit și ce termen urmează

Presa a relatat cifrele Ministerului Finanțelor: statul plătise aproximativ 1,5 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, iar cu plățile din octombrie suma ar fi ajuns la circa 1,8 miliarde de lei. Reprezentanții industriei energetice estimează că statul mai are de achitat peste 5 miliarde de lei. Aceste estimări nu arată cât revine separat cererilor pentru gospodării.

Există și plăți aflate încă în etapa de verificare: autoritatea de reglementare a avizat 313.761,69 lei pentru gaze destinate consumatorilor casnici în săptămâna 12-16 octombrie. Suma avizată pentru plată nu trebuie confundată cu o sumă deja plătită. Consiliul Economic și Social a cerut Guvernului să păstreze și să mărească fondurile, avertizând că întârzierile pot crește costurile de finanțare ale furnizorilor; avertismentul nu înseamnă că facturile au fost deja majorate.

Următorul termen din regulile schemei este 31 decembrie 2026, când se încheie introducerea datelor necesare plății sau verificării finale a sumelor. Este un termen pentru acest proces, nu data la care statul trebuie să facă următoarea plată către furnizori.