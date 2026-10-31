Pensiile din sistemul public ar putea crește de la 1 ianuarie 2027 cu 7,3%, potrivit unei estimări prezentate sâmbătă, 31 octombrie 2026, de ministrul Muncii, Florin Manole. Procentul nu este decis, astfel că pensionarii nu știu încă suma pe care o vor primi după majorare.

Ministrul a numit estimarea neoficială și nefinală. El a evaluat costul ei pentru buget la 9,6 miliarde de lei și a spus că procentul rezultat din calculul prevăzut de lege va fi înaintat premierului și ministrului Finanțelor.

Cât ar însemna 7,3% pentru o pensie de 2.000 de lei

Dacă o pensie de 2.000 de lei ar crește cu exact 7,3%, plusul ar fi de 146 de lei pe lună: 2.000 × 7,3% = 146. Pensia ar ajunge la 2.146 de lei înainte de eventuale rețineri. Acesta este un exemplu, nu o sumă stabilită pentru 2027.

Calculul pentru fiecare pensionar depinde de procentul care va fi stabilit și de pensia sa. Cele 9,6 miliarde de lei reprezintă costul total estimat de ministru pentru buget, nu o sumă care se împarte în mod egal între pensionari.

De ce majorarea din 2027 nu are încă un procent sigur

Legea pensiilor prevede majorarea, în fiecare ianuarie, a valorii punctului folosit la calculul pensiei publice. La calcul intră rata medie anuală a inflației și jumătate din creșterea salariului mediu după scăderea inflației, pe baza cifrelor definitive comunicate de Institutul Național de Statistică. Pentru majorarea din 2027 sunt necesari indicatorii aferenți anului 2026; la 31 octombrie, aceștia nu puteau fi încă definitivi pentru întregul an. Potrivit Legii nr. 360/2023, formula pentru ianuarie 2027 folosește rata medie anuală a inflației din 2026 plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut din 2026, pe baza indicatorilor definitivi comunicați de Institutul Național de Statistică (INS). La 31 octombrie 2026, acești indicatori nu erau încă disponibili integral.

Legea are reguli și pentru situația în care unul dintre cei doi indicatori este negativ: se folosește indicatorul pozitiv. Dacă ambii sunt negativi, valoarea punctului rămâne aceeași. Există și o limită legată de creșterea încasărilor din contribuții sau de inflația medie din ultimii doi ani, dintre cele două fiind aleasă varianta mai avantajoasă. Articolul 84 din Legea nr. 360/2023 prevede plafonarea prin comparație cu veniturile din contribuții și cu inflația medie din ultimii doi ani.

Cifra de 7,3% mai apare într-o statistică, dar pentru altă perioadă: INS a calculat o inflație medie de 7,3% pentru anul 2025. Această cifră nu stabilește singură creșterea pensiilor din 2027. La începutul lui 2025, valoarea punctului folosit la calculul pensiilor era de 81 de lei, aceeași ca în septembrie 2024, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice.

Ce pensii intră sub această regulă

Calculul din lege privește pensiile din sistemul public stabilite cu ajutorul valorii punctului: pensiile pentru limită de vârstă, anticipate, de invaliditate și de urmaș. Pensiile militare și cele de serviciu din sisteme proprii nu intră automat sub aceeași formulă; pentru ele există legi speciale. Potrivit Legii nr. 360/2023, formula valorii punctului de referință se aplică acestor patru categorii de pensii publice, nu automat pensiilor militare sau altor pensii de serviciu din sisteme proprii neintegrate. Excepțiile din formula publică privesc indicatorii negativi și plafonarea prevăzută de articolul 84, nu un prag de venit al pensionarului.

Florin Manole a spus că va trimite premierului și ministrului Finanțelor procentul rezultat din formula legală. Până la stabilirea lui, suma din exemplul de mai sus rămâne doar un calcul făcut pe baza estimării ministrului.