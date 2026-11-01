Până la 18 ani, copilul ar trebui să poată ține socoteala banilor lui, să compare prețuri, să folosească un card în siguranță și să înțeleagă că un credit costă, iar o investiție poate aduce pierderi. Îl poți învăța treptat: începi cu alegeri simple la cumpărături, continui cu banii de buzunar și ajungi la bugetul lunar și la contracte.

Vârstele de mai jos sunt repere, nu teste pe care fiecare copil trebuie să le treacă la aceeași dată. Ele urmează cadrul publicat de Uniunea Europeană și OECD la 27 septembrie 2023 și etapele orientative descrise de Consumer Financial Protection Bureau, sursă consultată la 1 noiembrie 2026.

Ce poate exersa copilul la fiecare vârstă

Vârsta Ce poate exersa acasă Între 3 și 5 ani Numără bani în joacă, joacă rolul cumpărătorului și alege între două lucruri. Între 6 și 10 ani Deosebește ce îi trebuie de ce își dorește, folosește bani de buzunar și strânge pentru un obiect ales. Între 11 și 15 ani Notează venituri și cheltuieli, compară prețuri și învață regulile de siguranță pentru card și cumpărături online. Între 16 și 18 ani Face un buget lunar, compară costul creditelor și discută despre salariul primit după taxe, contracte, fraude și riscul investițiilor.

Cum exersezi nevoile, dorințele și economisirea

La următoarele cumpărături, împarte lista împreună cu copilul în lucruri necesare acum, lucruri utile care pot aștepta și dorințe. Dacă alege un joc, întreabă-l la ce altceva renunță folosind aceiași bani. Când crește, poate compara și prețul, calitatea și cât timp va folosi produsul.

Pentru banii de buzunar, alegeți o sumă pe care familia o poate da regulat și un lucru pentru care copilul vrea să strângă. Nu există o sumă oficială potrivită tuturor familiilor. Exercițiul funcționează și cu o sumă mică, dacă banii primiți și cheltuiți sunt urmăriți.

Stabiliți împreună ce parte poate cheltui acum și ce parte pune deoparte pentru obiectiv. Copilul notează fiecare sumă primită și fiecare cheltuială, într-un caiet sau într-un tabel. Verificați săptămânal câți bani au rămas și cât lipsește până la obiectiv. Dacă vrea să cumpere altceva, decide ce amână sau cât mai așteaptă.

La vârste mai mari, puteți încerca și un buget de familie simulat. Pentru fiecare 100 de lei, exemplul orientativ 50/30/20 prezentat de BNR înseamnă 50 de lei pentru cheltuieli necesare, 30 de lei pentru dorințe și 20 de lei pentru economisire ori investiții. Nu este o obligație și nu se potrivește automat veniturilor fiecărei familii.

Ce învață înainte de card și cumpărături online

Înainte să folosească un card, copilul trebuie să știe câți bani are disponibili, dacă există limite sau comisioane și că PIN-ul și parolele nu se dau altcuiva. Verificați împreună plățile din cont. Condițiile pentru cardurile și conturile minorilor diferă între produse, așa că părintele trebuie să le citească înainte de deschidere.

Dacă un card este pierdut, furat sau folosit fără drept, Legea nr. 209/2019 cere anunțarea fără întârziere a băncii ori a prestatorului de plăți. O plată neautorizată trebuie anunțată fără amânare, în cel mult 13 luni după debitare. Termenul de 13 luni nu este un motiv să amâni anunțarea unei plăți suspecte.

La o cumpărătură online, verificați împreună cine vinde, prețul total, livrarea și condițiile de retur. Potrivit OUG nr. 34/2014, consumatorul se poate retrage, de regulă, în 14 zile dintr-un contract încheiat online, dar legea prevede excepții. Pentru bunuri, cele 14 zile curg de la primirea lor, iar după anunțarea retragerii bunurile trebuie trimise înapoi în cel mult 14 zile.

Ce trebuie să știe despre credite, taxe și investiții

Un credit nu înseamnă doar banii primiți, ci și costul lor. Când comparați două oferte, folosiți aceeași sumă și aceeași durată și uitați-vă la suma totală de plată, nu numai la dobânda din reclamă. OUG nr. 50/2010 cere ca informațiile date înainte de semnare să includă dobânda anuală efectivă, numită DAE, care exprimă costul creditului ca procent anual, precum și suma totală de plată și urmările întârzierii.

La salariu, adolescentul poate învăța că suma trecută înainte de taxe nu este suma primită în cont. Pentru alte venituri, taxele depind de felul venitului și de regulile aplicabile atunci; nu există o cotă care să explice toate situațiile. Poate exersa citind un contract și întrebând cine plătește, cât, când și în ce condiții.

Economisirea și investiția nu promit același rezultat. Înainte de a trimite bani către o platformă sau un intermediar, ASF recomandă verificarea autorizării în registrul său public și citirea costurilor și a riscurilor. Câștigul din trecut nu garantează câștigul viitor, iar o promisiune de bani mulți obținuți repede cere prudență.

În România, potrivit Codului civil, capacitatea de a încheia singur acte juridice începe, ca regulă, la 18 ani. De la 14 ani, minorul are o capacitate restrânsă și pentru unele acte are nevoie de încuviințarea părinților sau a tutorelui. Dacă munca a fost încuviințată potrivit legii, minorul poate dispune singur de veniturile obținute din ea; asta nu înseamnă că poate cumpăra singur orice produs financiar.

Ce poate face singur la 18 ani

Îi poți cere adolescentului să îți arate, nu doar să îți spună, cum se descurcă în câteva situații obișnuite:

face un buget lunar și știe câți bani îi rămân după cheltuielile planificate;

compară două produse după prețul total și condițiile de retur;

recunoaște o plată necunoscută și știe să anunțe imediat banca;

compară două credite după suma totală de plată, DAE și urmările întârzierii;

verifică dacă cel care îi propune o investiție este autorizat și poate explica în ce condiții ar pierde bani.