Startup-ul românesc de telemedicină Recomedica a strâns 280.000 de euro în 5 zile, prin platforma de crowdfunding Seedblink

Recomedica, startup-ul românesc de telemedicină, evaluat la 3,5 mil. euro, a ajuns în mai puțin de o săptămână de la listarea pe platforma de crowdfunding Seedblink la o investiție de 280.000 de euro.

Prin această nouă rundă de investiții, fondatorii Recomedica au ca țintă strângerea sumei de 300.000 EURO, pentru a putea finanța dezvoltarea aplicației mobile Recomedica PRO și lansarea internațională a serviciilor.

Recomedica este o aplicație web, creată să ofere utilizatorilor ghidare și asistență medicală online, acces rapid la consultații medicale și programari pentru analize de specialitate sau alte servicii medicale, cu scopul de a eficientiza procesele de prevenție, diagnosticare și tratament.

„Suntem foarte fericiți de rezultate, echipa Recomedica a reușit sa facă una din cele mai bune campanii de pe platforma Seedblink de până acum. Mai urmează câteva zile de campanie și cred că vom închide runda de investiții în curând,” a declarat Eduard Andrei Cioroagă, CEO-ul și co-fondatorul Recomedica.

„Am primit multă susținere în această rundă de finanțare atât din partea primilor investitori, a colaboratorilor, a echipei și a cadrelor medicale, dar și din partea unor antreprenori cunoscuți din sectorul medical care înțeleg potențialul Recomedica și s-au alăturat echipei noastre,” a adăugat Eduard Andrei Cioroagă.

Recomedica urmărește o creștere exponențială în următorii ani, având ca obiectiv pentru următoare 24 de luni să ajungă la o valoare de piață de 35 de milioane de euro, piața de telemedicină fiind într-o creștere continuă ca urmare a impactului pandemiei din 2020.

„Ca angel investor, cred foarte mult în industria de e-health, atât la nivel local, cât și internațional. Știu ca domeniul este încă la început de drum și, tocmai de aceea, am văzut o oportunitate în a susține Recomedica și consider că eforturile susținute din ultimii ani ale echipei, cumulate cu echipa de advisori și resursele financiare potrivite vor face acest business foarte profitabil în viitorul apropiat,” a declarat Cristian Deca, Managing Partner în cadrul More than Capital, unul dintre primii investitori în Recomedica.

Despre Recomedica

Serviciul Recomedica oferă ghidare și asistență medicală online din 2020, având deja peste 35.000 de utilizatori unici, care au efectuat peste 80.000 de cereri medicale.

În prezent, Recomedica are parteneriate cu 330 de medici, activi 24/7 în platformă, iar timpul mediu de răspuns unei solicitări medicale este de 20 de minute.

Recomedica a fost fondată de Eduard Andrei Cioroagă și Mihail Subțirelu în urmă cu doi ani. Compania a atras o investiție privată la finalul anului 2020 și are în plan dezvoltarea unei aplicații mobile pentru platforma Recomedica PRO și lansarea internațională a serviciilor, urmând să acceseze o nouă rundă de finanțare, prin listarea pe Seedblink pe 9 februarie.

Serviciul Recomedica este deja folosit de utilizatori din mai multe orașe din România, cei mai mulți utilizatori fiind din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov și Sibiu, însă este accesată și de români din afara țării, din: Anglia, Italia, Germania, Belgia, Franța, Austria etc.

Despre Seedblink

SeedBlink este cea mai mare platformă regională de equity crowdfunding, care susține investitorii și democratizează investițiile prin “matching-ul” acestora cu startup-uri inovative. Angajamentul și misiunea SeedBlink sunt de a pune umărul la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial, permițând startup-urilor în căutare de finanțare accesul pe platformă și în primul rând facilitând alegerea de către investitori a startup-urilor preferate. Chiar și așa însă, fondurile sunt supuse riscului de a le pierde. Investițiile în startup-uri sunt considerate în toată lumea ca fiind afaceri riscante iar investitorii trebuie să aloce acestui demers doar sumele pe care își permit să le piardă.

Unele dintre căile de diminuare a riscurilor sunt diversificarea investițiilor și alegerea cu predilecție a domeniilor în care investitorii au experiență și/ sau în companii în ale căror produse ei cred cu tărie.