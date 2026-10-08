Pentru cei care plătesc un credit în lei cu dobândă variabilă, cotația din 8 octombrie 2026 nu schimbă automat rata. Contează indicele din contract și data la care se actualizează dobânda.

Contractul stabilește ce indice contează pentru plată

Informațiile au fost relatate de curs-valutar-bnr.ro. Verificarea începe cu formula dobânzii din contractul de credit. ROBOR și indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) au metode de calcul diferite, iar data publicării unei valori trebuie deosebită de termenul contractual de actualizare a dobânzii.

Pentru identificarea reperului aplicabil, sunt relevante următoarele verificări:

La creditul cu dobândă variabilă în lei, se verifică dacă formula contractuală folosește ROBOR sau IRCC.

Dacă este folosit ROBOR, se identifică scadența prevăzută în contract, de exemplu trei sau șase luni, și data la care se actualizează dobânda.

Creșterea sau scăderea ROBOR influențează ratele creditelor legate de acest indice. Contează și pentru suma maximă care poate fi împrumutată, în raport cu salariul și cu gradul de îndatorare admis de bancă.

ROBOR măsoară dobânda la care băncile împrumută lei altor bănci

Rata dobânzii oferite pe piața interbancară din România, ROBOR, se calculează zilnic ca medie aritmetică a cotațiilor de dobândă pentru lei utilizate de zece bănci. Scadența la trei luni este cea mai folosită.

BNR a revizuit la 12 septembrie 2019 regulile de calcul pentru ROBID și ROBOR. Schimbările au inclus eliminarea publicării ratei de referință la nouă luni și extinderea de la 15 la 30 de minute a intervalului dinaintea fixingului în care sunt preluate cotațiile ferme.

Blogul Băncii Transilvania explică sensul economic al ROBOR prin formularea: „un pret al banilor in termen de dobanda – un fel de referinta – adica un reper al costului banilor pentru o moneda locala”.

La 8 octombrie 2026, cotațiile pe scadențe și comparația cu ziua precedentă erau următoarele:

Pentru overnight, scadența de o zi (O/N), valoarea era 5,99%, față de 6,02% la 7 octombrie.

Pentru tomorrow next (T/N), valoarea era 5,99%, față de 6,02% în ziua precedentă.

La o săptămână, indicele era 6,02%, față de 6,03%.

La o lună, cotația era 6,06%, față de 6,07%.

La trei luni, ROBOR era 6,10%, neschimbat față de 7 octombrie.

La șase luni, nivelul era 6,16%, același ca în ziua precedentă.

La 12 luni, indicele era 6,21%, de asemenea neschimbat.

Evoluția de la începutul lunii arată însă o creștere față de sfârșitul lui septembrie. ROBOR la trei luni a trecut de la 5,98% la 30 septembrie la 6,06% la 1 octombrie, apoi la 6,11% la 2 octombrie. Această ultimă valoare s-a menținut și la 5 și 6 octombrie.

Pentru intervalul 8 februarie-8 octombrie 2026, maximul indicelui a fost nivelul atins la începutul lui octombrie. Minimul a fost 5,74%, înregistrat la 27 februarie. Potrivit cursbnr.ro, pe intervalul mai lung, 1 octombrie 2025-8 octombrie 2026, media a fost 5,98%, iar maximul de 6,5% a fost consemnat inclusiv la 6 octombrie 2025.

IRCC, indicele trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor

Banca Națională a României (BNR) a anunțat la 2 mai 2019 indicele trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care urma să înlocuiască ROBOR.

Dobânda BNR influențează costul banilor în economie

Dobânda de politică monetară este instrumentul prin care banca centrală influențează costul banilor și inflația. La ședința din 8 octombrie 2026, Consiliul de Administrație al BNR a menținut-o la 6,5% pe an.

Tot atunci, dobânda pentru facilitatea de creditare Lombard a rămas la 7,5% pe an, iar cea pentru facilitatea de depozit la 5,5% pe an. Au fost păstrate și nivelurile ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Conducerea BNR a descris evoluția piețelor în comunicatul privind decizia din 8 octombrie 2026: „Principalele cotații ale pieței monetare interbancare și-au prelungit evoluția liniară în august și în primele două decade din septembrie, pentru ca ulterior să cunoască ajustări ascendente succesive, mai pronunțate în primele zile din octombrie. La rândul lor, randamentele pe termen mediu și lung ale titlurilor de stat și-au mărit fluctuațiile în prima parte a lunii septembrie și au înregistrat apoi o creștere considerabilă – în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, dar și pe fondul situației politice interne și al incertitudinilor asociate -, care s-a corectat în mare parte în primele zile din octombrie. În aceeași conjunctură, cursul de schimb leu/euro și-a accentuat ascensiunea în primele decade din septembrie, iar la finele lunii și în debutul lui octombrie a consemnat o creștere abruptă semnificativă, rămânând apoi pe noul palier”.

Inflația și activitatea economică intră în evaluarea dobânzilor

Înaintea deciziei din octombrie, rata anuală a inflației coborâse de la 10,42% în iunie 2026 la 8,16% în iulie și 6,17% în august. BNR leagă scăderea de epuizarea efectelor directe ale eliminării plafonului pentru prețul electricității și ale majorării taxei pe valoarea adăugată și accizelor din perioada similară a anului precedent.

Comparația anuală se face cu lunile în care avuseseră loc scumpirile din 2025, ceea ce explică o parte din scăderea ratei inflației. Scumpirea combustibililor, pe fondul creșterii cotației petrolului, a temperat această scădere.

Economia a stagnat în trimestrul al doilea din 2026, după contracția de 0,1% din primul trimestru. Față de aceleași perioade din anul anterior, scăderea s-a atenuat de la 1,2% la 0,4%, în principal datorită revenirii investițiilor în active fixe.

Consumul gospodăriilor și-a accentuat însă scăderea anuală. Importurile de bunuri și servicii au avut o dinamică mai rapidă decât exporturile, iar deficitul comercial și cel de cont curent au revenit pe creștere în trimestrul al doilea, după reducerile din ultimele trei-patru trimestre.

Pentru trimestrul al treilea, evaluarea BNR indică o redresare față de trimestrul precedent, susținută inclusiv de agricultură, dar o deteriorare a evoluției față de aceeași perioadă din 2025. Pe ansamblul primelor șapte luni, deficitul comercial a scăzut ușor față de anul anterior, în timp ce deficitul de cont curent s-a mărit ușor.

Banca centrală identifică riscuri legate de consolidarea bugetară, conflictul din Orientul Mijlociu și criza energetică. Efectele potențiale vizează puterea de cumpărare, încrederea consumatorilor, activitatea și profiturile firmelor, precum și costurile de finanțare.

În evaluarea BNR, absorbția fondurilor europene poate contrabalansa parțial efectele de reducere a activității economice asociate consolidării bugetare și conflictelor externe. Pentru perioada mai îndepărtată, banca centrală anticipează presiuni de temperare a inflației din partea cererii, pe fondul corecției bugetare începute în 2025.

Până la sfârșitul lui 2026, BNR estimează însă o traiectorie ascendentă a inflației, sub influența prețurilor combustibililor, energiei și altor materii prime, inclusiv agroalimentare, precum și a cursului leului. Evaluarea include efectele prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu și ale secetei severe din acest an.