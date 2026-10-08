În România, facilitățile descrise de InvestRomania vizează profitul reinvestit în echipamente, cheltuielile de cercetare și amplasarea producției ori a birourilor în parcuri. Condițiile diferă în funcție de activitate și de amplasament.

Amplasarea în parcuri poate aduce scutiri de taxe

Informațiile au fost relatate de Guvernul României. În România, alegerea unui parc industrial, științific sau tehnologic este relevantă pentru impozitele aferente amplasamentului. InvestRomania enumeră, pentru investitorii care stabilesc acolo unități de producție sau birouri, scutiri de impozit pe teren și clădiri, precum și de taxa de urbanism. Pentru parcelele din parcurile industriale este menționată și scutirea de taxele pentru schimbarea destinației terenului.

Cota de impozit se compară împreună cu baza și condițiile facilității

Pagina de facilități fiscale a Guvernului României, disponibilă prin InvestRomania, indică următoarele cote:

Impozit standard pe profit de 16%, alături de impozit de 0% pentru profitul reinvestit în echipamente tehnologice noi, folosite în activitatea firmei.

Impozit pe dividende de 10%.

Contribuții sociale pentru angajator de 2,25%.

Acestea sunt cotele afișate pe pagina InvestRomania, care nu precizează data actualizării. Pentru o decizie fiscală, aplicabilitatea lor și condițiile facilităților trebuie verificate în actele normative aplicabile.

Deduceri pentru cercetare și amortizare accelerată a echipamentelor

Pentru România, InvestRomania descrie stimulente destinate angajatorilor și angajaților care desfășoară exclusiv activități de cercetare-dezvoltare și inovare sau activități conexe. Pagina indică impozit pe venit de 0% pentru angajații care lucrează în companii de cercetare-dezvoltare.

La nivelul firmei, cheltuielile eligibile pentru aceste activități pot beneficia de o deducere suplimentară de 50% la calculul impozitului pe profit. Este enumerată și amortizarea accelerată a echipamentelor de cercetare, adică recuperarea fiscală mai rapidă a valorii acestora prin cheltuieli de amortizare.

Angajările pot aduce subvenții pentru categorii determinate

Sprijinul pentru recrutare descris de InvestRomania acoperă următoarele categorii și forme de angajare:

Tineri absolvenți.

Șomeri de peste 45 de ani, părinți singuri care întrețin familii monoparentale, persoane cu dizabilități sau persoane aflate la cinci ani de pensionare.

Tineri din categoria NEET.

Tineri expuși marginalizării sociale, angajați prin contracte de solidaritate.

Ucenici angajați cu contracte.

Absolvenți de studii superioare angajați cu contracte de internship.

Elevi și studenți angajați în timpul vacanțelor.

Industria a atras cea mai mare parte a capitalului intrat în România

Creșterea față de 2024 a fost de 41,1%, după doi ani de scădere. Valoarea este a treia cea mai ridicată din ultimii zece ani.

Din acest flux, 6,256 miliarde de euro au reprezentat participații la capitalurile proprii: 3,247 miliarde de euro aporturi la capital și 3,009 miliarde de euro profituri reinvestite. Restul de 1,651 miliarde de euro a provenit din instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și cu societățile din grupurile lor.

Din fluxul ISD al României, industria a atras 2,993 miliarde de euro. Intermedierile financiare și asigurările au primit 2,230 miliarde de euro, iar comerțul, 1,041 miliarde de euro. Cele trei domenii au concentrat împreună 79,2% din total.

Industria prelucrătoare a atras 1,176 miliarde de euro. Principalele destinații au fost mașinile, utilajele și echipamentele, cimentul, sticla și ceramica, respectiv industria alimentară, băuturile și tutunul.

Germania conduce după originea finală a investițiilor

La 31 decembrie 2025, soldul net al investițiilor străine directe din România, adică valoarea acumulată a acestora, era de 134,823 miliarde de euro, cu 7,8% peste anul precedent. Capitalurile proprii, inclusiv profitul reinvestit, reprezentau 98,160 miliarde de euro, iar instrumentele de natura datoriei, 36,663 miliarde de euro.

Soldul calculat pe locuitor era de 7.081 de euro, în creștere cu 514 euro față de anul precedent.

Germania se afla pe primul loc după țara investitorului final: 18,674 miliarde de euro, echivalentul a 13,9% din sold. În continuare se situau Austria (16,967 miliarde de euro), Franța (13,832 miliarde de euro), Statele Unite (8,649 miliarde de euro) și Italia (7,925 miliarde de euro).

După țara investitorului imediat, clasamentul începea cu Țările de Jos, care dețineau 19,6% din sold. Următoarele poziții reveneau, în ordine, Austria, Germania, Cipru, Franța și Italia.

În 2025, veniturile nete obținute de nerezidenți din investițiile directe în România au totalizat 11,493 miliarde de euro, cu 5,5% peste nivelul din 2024. Din această sumă, 10,317 miliarde de euro au provenit din participații la capital, iar 1,176 miliarde de euro din dobânzi. Datele arată amploarea investițiilor directe, în contextul facilităților fiscale prezentate mai sus.

În sens invers, investițiile directe ale rezidenților români în străinătate au avut un flux net de 1,522 miliarde de euro, cu 76,8% peste anul precedent. Soldul a ajuns la 9,679 miliarde de euro, principalele destinații imediate fiind Cipru, Țările de Jos și Republica Moldova.