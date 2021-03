De ce opteaza scolile pentru table scolare magnetice?

In ultimii ani, in foarte multe scoli din tara au fost inlocuite tablele clasice pe care se scria cu creta, cu noile table scolare magnetice, care vin la pachet cu unele avantaje cu adevarat impresionante.

Durabilitate crescuta

Fara doar si poate, tablele scolare magnetice premium sunt fabricate din materiale de cea mai buna calitate, acestea fiind foarte rezistente. Totodata reprezinta solutia perfecta pentru inlocuirea tablelor clasice.

Tablele magnetice pot fi fabricate din sticla, melamina, portelan, sau chiar si din sticla transparenta, si sunt foare rezistente atat in timp, cat si la utilizarea pe termen lung.

Grija pentru sanatate

Un alt avantaj semnificativ al acestor table scolare magnetice este reprezentat de faptul ca nu necesita utilizarea cretei. Va mai amintiti de perioada in care erati elevi si va scoteau profesorii la tabla? Mai stiti ca va murdareati de praf de creta pe maini, si apoi trebuia sa mergeti din nou in banca si sa incepeti sa scrieti, fara a avea unde sa va spalati pe maini?

Stiti cate boli respiratorii pot dobandi elevii si profesorii datorita utilizarii tablei scolare clasice si a cretei? Ei bine, nu mai este cazul acum, dat fiind faptul ca o tabla scolara magnetica nu mai necesita creta pentru a scrie. Se foloseste un marker special in acest sens (exista markere de diferite culori).

Aspect modern

In mod evident, aspectul acestor table scolare magnetice este unul modern, in comparatie cu aspectul clasic al tablei scolare utilizata pana nu demult in majoritatea scolilor din Romania.

Intr-o scoala moderna, intr-o scoala in care exista cabinete de informatica, laboratoare de chimie si in care exista toate dotarile pentru ca profesorii sa isi desfasoare cat mai bine activitatea, iar elevii sa se simta confortabil in timp ce li se predau lectiile, trebuie sa exista table scolare magnetice.

Mai multe culori

Exista mai multe culori ale tablelor magnetice scolare, iar in multe scoli se folosesc cele albe, pe care se scrie cu markere lavabile speciale. Acestea se vor sterge cu ajutorul unei solutii speciale, utilizand un material textil uscat.

Pe o astfel de tabla se poate proiecta orice lectie cu ajutorul unui videoproiector, se pot proiecta diferite imagini, etc.

Exista de-asemenea table magnetice verzi, care sunt foarte populare. Acestea in majoritatea cazurilor au suprafata metalo-ceramica. Se foloseste tot un marker special pentru a scrie pe aceasta tabla, iar pentru a fi stearsa tabla se utilizeaza un burete special.

Buretele este mai usor in comparatie cu cel utilizat pentru a sterge tabla clasica. In plus, o tabla magnetica verde care are suprafata metalo-ceramica, permite aplicarea unor elemente magnetice pe suprafata ei.

Exista totodata table scolare culisante, acestea avand suprafata tot metalo-ceramica. Exista astfel de table care au suprafata alba sau verde. Se gasesc si table scolare magnetice rotative, care de obicei sunt sustinute de un suport metalic.

O alta optiune foarte interesanta de table magnetice scolare este reprezentata de cele cu laterale rabatabile, care sunt extrem de practice si de moderne. Pot fi de culoare alba sau verde.

Cum se alege o tabla magnetica scolara?

Atunci cand vine vorba despre alegerea unei table magnetice scolare, exista mai multi factori importanti de luat in considerare. Trebuie neaparat sa se tina cont de dimensiunile acesteia, insa si instrumentele care sunt necesare pentru scris, sistemul de prindere al tablei, materialele din care este fabricata, conteaza foarte mult.

Furnissa este o companie romaneasca ce comercializeaza table magnetice scolare de calitate superioara si ofera 25 de ani garantie pe ele. Furnissa este totodata furnizor global de mobilier de gradinita si scoala pe care le produce in fabrica proprie, in Romania.