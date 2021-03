Agenția de comunicare digitală Ideologiq atinge 1,4 milioane EUR în 2020, cu 30% peste anul precedent

Agenția de comunicare digitală Ideologiq încheie anul 2020 cu o cifră de afaceri de 1,4 milioane de euro, o creștere de 30% comparativ cu anul precedent. În contextul pandemiei, portofoliul de clienți existenți ai agenției a rămas intact, la care s-au adăugat alți trei noi. Pentru anul 2021, Ideologiq și-a propus depășirea unei CA de 1,7 milioane de euro.

„Cu siguranță 2020 a fost un an inedit, însă am reușit să gestionăm rapid situația provocată de pandemie și să ne adaptăm noilor reguli. Schimbările pe care a trebuit să le facem în cadrul agenției și implementarea modului de lucru de acasă nu au îngreunat flow-ul intern, chiar dimpotrivă, ne-am organizat astfel încât să răspundem rapid și eficient tuturor solicitărilor venite din partea clienților. De altfel, în ciuda contextului, am reușit să ne păstrăm echipa în format complet și mai mult decât atât să creștem business-ul cu 30% comparativ cu anul 2019, iar asta reprezintă un succes pentru noi”, spune Adrian Ichim, Fondator și Partener Ideologiq.

Creșterea importantă de anul trecut, chiar și în contextul unui an pandemic total imprevizibil, s-a datorat echipei. În cei 13 ani de când activează în domeniul digital, agenția a reușit să construiască o echipă de nota 10, astfel încât anul 2020 s-a încheiat cu rezultate bune.

Adaptabilitatea a fost factorul cheie care a contribuit la continuitatea activității în 2020, întrucât suplimentar serviciilor oferite deja clienților, echipa Ideologiq a introdus și organizarea evenimentelor online. Mai mult decât atât, au dezvoltat o platformă de evenimente online 3D interactivă, în care au fost recreate elemente care îi determinau pe oameni să participe la evenimentele offline. Totodată, agenția Ideologiq a dezvoltat și componenta de programe de loyalty, atât programe de loyalty B2B, dar și programe de loyalty dedicate angajaților sub forma de programe EVP Loyalty Rewards.

„Fiind o agenție digitală de comunicare, din fericire nu ne-a fost greu să ne adaptăm la regulile impuse de pandemie. Sunt bucuros totodată că avem alături o echipă completă de profesioniști pe care ne putem baza în orice situație, alături de care am reușit să încheiem anul 2020 cu rezultate pozitive. Suntem recunoscători de faptul că business-ul a crescut, indiferent de situația actuală și suntem nerăbdători să punem în practică toate proiectele pe care le avem în plan pentru anul acesta”, a adăugat Adrian Apostol, Fondator și Partener Ideologiq.

Pentru anul 2021, agenția și-a propus să dezvolte divizia de gaming și evenimente online, opțiuni pe care le vor integra în oferta de servicii pentru clienți. Estimările privind cifra de afaceri pentru anul în curs vizează o valoare de 1,7 milioane de euro. Totodată, un alt aspect pe care se vor axa anul acesta este consolidarea poziției în piața din România și continuarea extinderii în piața regională, în special în: Bulgaria, Grecia, Serbia, Croația, Slovenia și Ungaria.

Echipa Ideologiq este formată din 23 de persoane, iar portofoliul curent de servicii al agenției cuprinde: strategie și consultanță pentru digitalizare, creație, dezvoltare de platforme (site-uri, aplicații, magazine online), evenimente online, comunicare social media, media & performance (SEO, CRO, Media planning & buying).