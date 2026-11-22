Pentru a plăti mai puțin pe un medicament fără rețetă, compară întâi substanța activă, concentrația, forma și felul în care se ia, apoi prețul unei doze. Nu alege cutia mai ieftină dacă prospectul arată că produsul nu ți se potrivește sau dacă nu poți stabili că îl poți folosi în locul celui cunoscut.

Ce verifici înainte să compari prețurile

Ia cu tine cutiile medicamentelor pe care le folosești deja sau notează-le numele. Pentru produsele pe care vrei să le compari, urmează pașii în această ordine:

Caută pe cutie substanța care produce efectul, cantitatea ei dintr-un comprimat sau dintr-o măsură de sirop, forma produsului și conținutul cutiei. Legea nr. 95/2006 cere ca substanțele active, concentrația, forma și cantitatea să apară pe ambalaj. Verifică în prospect pentru ce se folosește produsul, cum se ia, ce doză are și cât timp poate fi folosit. Uită-te și la situațiile în care nu trebuie luat și la celelalte medicamente cu care poate interacționa. Compară numai produse destinate aceleiași folosiri, cu aceeași substanță activă, aceeași cantitate, aceeași formă și același mod de administrare. Nu înlocui automat un comprimat cu un sirop ori un produs pentru adulți cu unul pentru copii. Calculează costul aceleiași doze pentru fiecare produs potrivit. Abia apoi verifică prețul la farmacia de unde cumperi și, la o comandă online, costul livrării sau al ridicării.

În prospect găsești ingredientele la secțiunea despre compoziție. Dacă nu ai cutia, Nomenclatorul ANMDMR îți permite să cauți produsul după nume și să verifici substanța activă, concentrația, forma, ambalajul, prospectul și dacă se vinde fără rețetă. Substanța activă poate apărea și sub numele ei comun, prescurtat DCI.

Aceeași substanță activă nu face două produse automat potrivite unul în locul celuilalt. Ele pot avea concentrații diferite, pot fi luate în alt fel sau pot elibera substanța în ritm diferit. Pentru un medicament generic, Agenția Europeană a Medicamentului cere aceeași compoziție activă, aceeași cantitate și formă, precum și dovada că organismul primește substanța în mod comparabil. Dacă nu poți lămuri diferențele dintre două produse, întreabă farmacistul înainte să alegi după preț.

Cum afli cât plătești pentru o doză

Împarte prețul cutiei la numărul de doze din ea, nu doar la numărul de comprimate. Numărul de doze depinde de cantitatea indicată în prospect pentru o administrare: la comprimate împarți conținutul cutiei la numărul de comprimate dintr-o doză, iar la sirop împarți volumul sticlei la volumul unei doze.

La o cutie de 20 de comprimate care costă 20 de lei, de exemplu, un comprimat costă 20 ÷ 20 = 1 leu. Dacă doza indicată pentru acel produs este de două comprimate, cutia are 20 ÷ 2 = 10 doze, iar una costă 20 ÷ 10 = 2 lei. Este un exemplu de calcul al prețului, nu o recomandare de a lua două comprimate.

Prețul maximal aprobat de Ministerul Sănătății nu se aplică, cu excepțiile prevăzute de lege, medicamentelor fără rețetă aflate în afara listelor de compensare. Verifică prețul produsului la farmacia aleasă: o ofertă din catalogul online al unui lanț nu garantează același preț în fiecare farmacie fizică.

Când prețul nu trebuie să decidă

Prospectul arată și ingredientele care nu sunt substanța activă, numite excipienți. Unele pot conta în anumite situații. Verifică interdicțiile, reacțiile adverse și interacțiunile mai ales dacă iei deja alte medicamente ori ai o boală cronică.

Un produs pentru răceală poate conține deja paracetamol sau o substanță care desfundă nasul. Verifică ingredientele înainte să adaugi alt produs, ca să nu dublezi aceeași substanță. Pentru adulți, NHS indică la paracetamolul de 500 mg unul sau două comprimate la o doză, la cel puțin patru ore distanță, fără a depăși opt comprimate în 24 de ore. Persoanele sub 50 kg pot avea nevoie de o doză mai mică, iar folosirea peste trei zile cere sfat medical.

La ibuprofenul de 200 mg, NHS indică pentru adulți unul sau două comprimate de cel mult trei ori pe zi, la minimum patru ore distanță și fără a depăși șase comprimate în 24 de ore. Pentru comprimatele de 400 mg, limita indicată este de trei pe zi. Nu adăuga ibuprofen peste alte medicamente din aceeași familie, precum naproxenul sau aspirina; urmează prospectul produsului cumpărat.

Pentru un copil, nu folosi doza unui adult și nu presupune că aceeași marcă are mereu aceeași concentrație. Verifică produsul și doza în funcție de vârstă și greutate. Aspirina nu se dă copiilor sub 16 ani, iar medicamentele pentru desfundarea nasului nu se folosesc la copiii sub șase ani fără recomandare. În sarcină, paracetamolul este de regulă opțiunea preferată pentru durere sau febră; ibuprofenul și medicamentele pentru desfundarea nasului nu se aleg fără sfat medical.

Când ceri ajutor în loc să alegi singur

Întreabă farmacistul dacă nu înțelegi doza, ingredientele sau diferența dintre produse, dacă alegi pentru un copil, ești gravidă ori alăptezi sau iei un tratament de durată. Spune-i dacă ai ulcer, tensiune mare, diabet, boli ale inimii, ficatului ori rinichilor sau dacă iei medicamente care împiedică formarea cheagurilor de sânge.

În cazul unei răceli, odihna și lichidele pot însoți tratarea simptomelor. Mergi la medic dacă febra ține peste trei zile, starea se înrăutățește, apare lipsa de aer sau durerea în piept ori simptomele nu se ameliorează după zece zile. Cere consult și dacă tusea durează peste trei săptămâni sau ai o boală cronică ori un sistem imunitar slăbit.

Întrebări frecvente

Pot lua paracetamol și ibuprofen în aceeași zi?

NHS arată că adulții le pot lua și împreună dacă este necesar, dar recomandă să le încerce mai întâi separat. Nu depăși doza fiecăruia din prospect și nu combina ibuprofenul cu alte medicamente din aceeași familie.

Cât timp pot folosi un spray pentru nas înfundat?

Spray-urile și picăturile care desfundă nasul nu se folosesc mai mult de cinci zile, potrivit NHS. Folosite mai mult, pot agrava înfundarea nasului.

Cine stabilește că un medicament se vinde fără rețetă?

ANMDMR stabilește modul de eliberare, care poate fi verificat în Nomenclatorul medicamentelor. Vânzarea fără rețetă nu înlătură limitele de doză și durată din prospect.

Unde anunț o reacție adversă suspectată?

Poți raporta reacția direct la ANMDMR, oricând, online sau prin fișa de raportare trimisă instituției. Pentru îngrijire ori sfat privind tratamentul, adresează-te medicului sau farmacistului.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: Legea nr. 95/2006; Nomenclatorul medicamentelor și recomandările ANMDMR; ghidurile Agenției Europene a Medicamentului privind medicamentele generice și excipienții; paginile NHS despre paracetamol, ibuprofen, medicamente pentru nas înfundat și răceală.