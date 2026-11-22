Dacă primești salariul în două tranșe, împarte bugetul după zilele în care intră banii, nu în două jumătăți egale ale lunii. Din fiecare încasare acoperă facturile care trebuie plătite înainte de următoarea tranșă, apoi împarte la zile doar banii rămași pentru cheltuieli flexibile.

Metoda merge și dacă primești salariul în mai mult de două tranșe. Pentru fiecare interval dintre încasări, faci același calcul cu suma care îți intră efectiv în cont.

Notează încasările și scadențele

Verifică fluturașii de salariu, extrasele de cont, facturile și plățile din aplicația bancară. Folosește salariul primit după taxe, nu suma brută din contract. Pentru fiecare factură, notează furnizorul, suma, scadența și ziua în care vei face plata; la o plată automată, trece și ziua în care se iau banii din cont.

Legea nr. Codul muncii, 53/2003, cere plata salariului o dată pe lună sau mai des, în ziua fixată prin contractul de muncă, prin contractul colectiv aplicabil ori prin regulamentul intern. Angajatorul poate face plata în două tranșe, dar legea nu stabilește că ele trebuie să fie egale.

Trece în calendar data și suma netă a fiecărei încasări, plus banii pe care îi ai deja. Așază fiecare factură după ziua în care trebuie plătită. Include plățile automate. Din tranșa care intră prima, acoperă plățile ce vin înaintea următoarei încasări și pune deoparte banii pentru mâncare, transportul necesar și medicamente. Rezervă, dacă bugetul permite, o sumă pentru economii și una pentru plăți cunoscute care nu apar lunar. Împarte numai restul destinat cheltuielilor flexibile la numărul de zile până la următoarea încasare. Repetă calculul când intră tranșa următoare.

Un calendar care pune laolaltă facturile și veniturile arată dacă există bani în cont înainte de fiecare plată. Dacă alegi să nu achiți o factură imediat după salariu, păstrează suma rezervată și programează plata înainte de scadență.

Un exemplu cu două tranșe și facturi între ele

În exemplul de mai jos ai 500 de lei la început, încasezi 3.000 de lei pe 5 noiembrie și încă 3.000 de lei pe 20 noiembrie. Scadențele din tabel sunt alese doar ca să arate cum funcționează calendarul; fiecare își trece datele de pe propriile facturi. Pentru calculul celui de-al doilea interval, presupunem că următoarea încasare este pe 5 decembrie și că nu există alte facturi până atunci.

Data Încasare sau plată Sold rămas, lei 5 nov. Sold inițial 500 5 nov. Salariu +3.000 lei 3.500 6 nov. Chirie −1.800 lei 1.700 8 nov. Utilități −450 lei 1.250 10 nov. Economii −150 lei 1.100 10 nov. Fond pentru plăți rare −150 lei 950 Până la 19 nov. Alimente −600 lei 350 Până la 19 nov. Transport −150 lei 200 Până la 19 nov. Cheltuieli flexibile −200 lei 0 20 nov. Salariu +3.000 lei 3.000 21 nov. Rată −700 lei 2.300 22 nov. Economii −150 lei 2.150 22 nov. Fond pentru plăți rare −150 lei 2.000 Până la 4 dec. Alimente −600 lei 1.400 Până la 4 dec. Transport −150 lei 1.250 Până la 4 dec. Cheltuieli flexibile −1.250 lei 0

În primul interval, cei 500 de lei existenți plus prima tranșă dau 3.500 de lei. Chiria, utilitățile, alimentele, transportul, economiile și fondul pentru plăți rare însumează 3.300 de lei. Rămân 200 de lei între 5 și 19 noiembrie: împărțiți la 15 zile, înseamnă 13,33 lei pe zi pentru cheltuieli flexibile.

În exemplu, acei 200 de lei sunt folosiți până la a doua încasare. Din tranșa de 3.000 de lei primită pe 20 noiembrie, plățile și sumele puse deoparte însumează 1.750 de lei. Rămân 1.250 de lei pentru cele 15 zile dintre 20 noiembrie și 4 decembrie, adică aproximativ 83,33 lei pe zi. Dacă există o factură scadentă la începutul lui decembrie, suma ei se scade înaintea împărțirii la zile.

Plafonul zilnic nu include mâncarea sau transportul din exemplu: acești bani au fost deja trecuți separat. Într-un buget propriu, scazi și orice altă plată necesară până la salariul următor, apoi refaci împărțirea.

Plățile rare au nevoie de bani puși deoparte

RCA, impozitul auto și revizia sunt plăți care pot lipsi din facturile lunii, dar revin la un termen cunoscut. Din costul estimat scazi ce ai strâns deja, apoi împarți restul la numărul de tranșe salariale rămase până la plată. Dacă ai de plătit 600 de lei, ai deja 150 de lei și mai primești trei tranșe, pui deoparte câte 150 de lei la fiecare încasare.

Ține suma pentru aceste plăți separat de rezerva pentru evenimente neașteptate. Poți alimenta și economiile la fiecare salariu, dar alege o sumă care lasă bani pentru facturile apropiate. Înaintea unui transfer automat, verifică soldul ca să nu ajungi la costuri pentru lipsa banilor din cont.

Când factura vine înaintea tranșei planificate

Dacă o factură este scadentă înainte să intre banii din care voiai să o plătești, refă calculul cu soldul actual și redu mai întâi cheltuielile flexibile. Contactează furnizorul înainte de scadență și întreabă dacă acceptă plata în rate sau mutarea datei.

Mutarea scadenței depinde de furnizor. Întreabă de când s-ar aplica noua dată, cât ar fi următoarea factură și dacă apar costuri; prima factură poate fi mai mare când perioada de plată se prelungește. Până primești confirmarea, păstrează în buget scadența inițială. Întârzierea poate aduce costuri sau alte urmări prevăzute de contract.

Întrebări frecvente

Tranșele de salariu trebuie să fie egale?

Nu există o împărțire legală standard a salariului între tranșe. În buget treci suma primită la fiecare dată, nu jumătate din totalul lunii.

Cum fac bugetul dacă sumele primite variază?

Poți porni de la cel mai mic venit lunar pe care te poți baza. Când intră o sumă mai mare, refaci planul după banii primiți, fără să atribui dinainte bani nesiguri unei facturi.

Ce procent din salariu trebuie să economisesc?

Nu există un procent potrivit tuturor. Alege o sumă pe care o poți pune deoparte regulat după ce acoperi plățile necesare și micșoreaz-o dacă nu îți mai ajung banii până la următoarea încasare.

Plătesc factura imediat după salariu sau aproape de scadență?

O poți achita mai devreme dacă rămân bani pentru celelalte obligații apropiate. Dacă aștepți, nu cheltui suma rezervată și verifică soldul înaintea plății, mai ales când debitarea este automată.

De ce ajung să folosesc economiile pentru facturi?

Verifică dacă ai omis o plată automată sau o factură care apare doar din când în când. Banii pentru o plată previzibilă trebuie strânși separat de rezerva pentru urgențe.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: Legea nr. 53/2003, Codul muncii; Inspecția Muncii, explicațiile despre plata salariului; Consumer Financial Protection Bureau, calendarul facturilor, ghidul despre schimbarea scadenței și ghidul pentru rezerva de urgență; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, ghidul de educație financiară; Australian Securities and Investments Commission, ghidurile MoneySmart despre buget și plata facturilor; MoneyHelper, ghidurile despre bugetul cu venit variabil și fondurile pentru plăți cunoscute.