Guvernul a aprobat o creștere salarială de 6,5% pentru personalul operațional de la Transgaz și Transelectrica, potrivit confirmării transmise presei după ședința din 20 noiembrie 2026. Cele două companii sunt controlate majoritar de stat prin Secretariatul General al Guvernului, iar creșterea anunțată pentru 2027 nu se aplică și conducerii plătite prin contracte separate.

Data de 1 ianuarie 2027 apare în relatarea publicată pe 22 noiembrie; confirmarea Guvernului indică aplicarea din 2027, fără să precizeze ziua. Pentru un angajat vizat, procentul nu arată singur câți bani în plus vor ajunge în cont: salariul brut este suma înainte de taxe, nu suma încasată.

Cine primește majorarea și de ce suma diferă de la un angajat la altul

Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a spus că această majorare nu se aplică membrilor consiliilor de administrație, directorilor financiari și directorilor generali. Ei sunt plătiți prin contracte de mandat, diferite de contractele de muncă ale personalului vizat.

Bugetul Transgaz trece separat salariile de încadrare, sporurile, bonusurile și bonificațiile. Pentru 2026, aceste cheltuieli salariale au fost menținute la nivelul din noiembrie 2025. Suma în lei a majorării fiecărui angajat depinde de partea din salariu la care compania va aplica procentul de 6,5%; media câștigurilor din buget nu poate ține locul acestui calcul.

Mediile din 2026 nu arată cât va primi fiecare salariat

Bugetele celor două companii dau câștigul mediu lunar brut prevăzut pentru 2026 și numărul mediu de angajați folosit în calcule:

Acestea sunt medii pentru întregul personal luat în calcul la buget, nu salariile fiecărui angajat și nici numărul celor care vor primi majorarea. La Transgaz, media de 3.958 de salariați prevăzută pentru 2026 este sub cei 3.983 înregistrați în 2025, deși compania are 5.261 de posturi aprobate. Transelectrica estimează 2.180 de angajați la sfârșitul lui 2026, față de media de 1.966 folosită în buget.

Cererea din februarie și aplicarea anunțată pentru 2027

Transgaz a cerut inițierea unui memorandum pentru creșterea cheltuielilor salariale la 10 februarie 2026. La întocmirea bugetului pe 2026, compania încă nu primise aprobarea. Bugetul său arată că astfel de creșteri pot fi acordate începând cu luna următoare aprobării memorandumului.

Potrivit relatării despre ședința din 20 noiembrie, aprobarea a venit printr-un memorandum care nu a figurat pe ordinea de zi publică a Guvernului. Sumele necesare majorării ar urma să fie plătite din fondurile proprii ale companiilor, fără o alocare suplimentară directă de la bugetul de stat.

Statul deține 58,5097% din Transgaz și 58,688% din Transelectrica prin Secretariatul General al Guvernului, potrivit structurilor acționariatului publicate de companii; procentul pentru Transelectrica este cel de la 30 septembrie 2026. Data anunțată pentru aplicarea majorării privește salariile, nu ziua în care va fi făcută prima plată.