Valoarea medicamentelor pe rețetă eliberate de farmaciile din România a crescut cu 12,6% în trimestrul al treilea din 2026 față de aceeași perioadă din 2025, arată datele Cegedim. Pentru pacienți, creșterea nu înseamnă că au plătit cu 12,6% mai mult: valoarea este calculată la preț de distribuție, nu la suma achitată la farmacie.

Numărul cutiilor eliberate pe rețetă a crescut cu numai 0,5% în aceeași comparație. În trimestrul al treilea din 2026, farmaciile au dat 101,5 milioane de cutii, iar valoarea lor a crescut de la 5,78 miliarde de lei la 6,50 miliarde de lei.

Cât din această valoare au plătit pacienții

La un medicament compensat, prețul de vânzare din farmacie și partea achitată de pacient sunt două sume diferite. Potrivit regulilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru medicamentele compensate, farmacia încasează de la pacient diferența dintre prețul de vânzare și suma acoperită prin compensare, calculată după prețul de referință.

Casa de asigurări decontează farmaciei partea care îi revine, pentru medicamentele eliberate cu sau fără contribuție personală. Decontarea se face în limita fondurilor aprobate, pe baza facturilor și a documentelor transmise de farmacie. Cele 6,50 miliarde de lei din datele Cegedim nu reprezintă nici banii încasați de la pacienți, nici suma decontată de stat.

Nici diferența dintre valoarea din 2025 și cea din 2026 nu arată cu cât a crescut plata unei persoane. Aceasta depinde de medicamentul cumpărat, de prețul lui de vânzare și, când este compensat, de suma acoperită de casa de asigurări.

De ce a crescut valoarea când numărul cutiilor aproape nu s-a schimbat

Raportul Cegedim urmărește medicamentele eliberate către pacienți, nu cutiile intrate în stocul farmaciilor. În trimestrul al treilea din 2026, valoarea medicamentelor pe rețetă a crescut mult mai repede decât numărul cutiilor, dar această comparație nu arată separat cât vine din schimbarea prețurilor și cât din schimbarea tipurilor de medicamente eliberate.

Împărțirea valorii la numărul de cutii dă o medie de aproximativ 64,1 lei pe cutie în trimestrul al treilea din 2026, față de 57,1 lei cu un an înainte, potrivit calculelor prezentate în știrea de la care au pornit aceste date. Este tot o medie la preț de distribuție. Ea nu este prețul unei cutii anume și nici suma plătită de pacient.

Produsele fără rețetă au mers în sens opus

În aceeași perioadă, farmaciile au eliberat 50,8 milioane de cutii din categoria care cuprinde medicamente fără rețetă și suplimente alimentare, față de 57,5 milioane cu un an înainte. Scăderea de 6,7 milioane de cutii înseamnă 11,7%, iar valoarea categoriei a coborât cu 6,3%, potrivit Cegedim.

Cifrele nu arată separat câte cutii au fost medicamente fără rețetă și câte au fost suplimente. În perioada mai lungă, din octombrie 2025 până în septembrie 2026, farmaciile au dat 217,1 milioane de cutii din ambele grupe, cu 13,3% mai puține decât în cele 12 luni de dinainte. Pentru medicamentele pe rețetă, volumul din aceeași perioadă a fost de 411,1 milioane de cutii, în scădere cu 1,4%.