Ca să afli cu câți bani rămâi dacă accepți o ofertă de muncă în străinătate, compară două luni obișnuite: din fiecare salariu primit după taxe scazi cheltuielile pe care le vei avea acolo. Pune rezultatele în aceeași monedă și lasă bonusurile nesigure în afara calculului de bază.

Un salariu mai mare poate lăsa mai puțini bani după chirie, transport și ratele care continuă în România. Verifică separat și câți bani îți trebuie la plecare, înainte să primești primul salariu.

Cum compari banii rămași din cele două oferte

Pornește de la salariul net, adică suma primită după reținerea taxelor și contribuțiilor. Fă același calcul pentru oferta din România și pentru cea din străinătate, pe aceeași perioadă, în aceeași monedă:

Bani disponibili lunar: salariu net plus beneficii garantate pe care le poți folosi, minus cheltuielile lunare și plățile rămase în România.

Diferența dintre oferte: banii disponibili în străinătate minus banii disponibili în România.

La un salariu net de 6.000 de lei în România, de exemplu, suma înseamnă aproximativ 1.121,64 euro la cursul de referință al Băncii Centrale Europene din 20 noiembrie 2026, de 5,3493 lei pentru un euro. Din cei 1.121,64 euro scazi cheltuielile pe care le ai dacă rămâi. Din netul ofertei străine scazi cheltuielile de acolo. Diferența finală depinde de salariul net promis în străinătate și de costurile reale ale ambelor locuri; fără acestea, o sumă exactă ar fi înșelătoare.

Pentru fiecare loc, trece chiria, utilitățile, hrana, drumul la serviciu, asigurările, cheltuielile pentru copii și ratele. Adaugă costurile anuale împărțite la lunile acoperite și, pentru oferta străină, obligațiile pe care le vei plăti în continuare în România. Dacă aici ai locuință sau un al doilea venit în familie, păstrează-le în comparație; dacă partenerul pleacă și își pierde temporar venitul, include și acea pierdere.

Cere costul locuinței pentru orașul și locuința în care ai sta, inclusiv utilitățile și transportul până la serviciu. Verifică separat garanția cerută la închiriere, eventualul comision și drumurile între țări. Eurostat arată diferențe mari între nivelurile prețurilor din statele UE, dar indicele pentru 2025 nu ține seama de venit și nu îți spune chiria pe care o vei plăti.

Ce bani îți trebuie la plecare și în prima lună

Ține separat bugetul lunar de banii necesari înainte de primul salariu. Drumul, actele sau alte plăți de mutare care nu se recuperează pot fi împărțite la lunile în care plănuiești să lucrezi acolo, ca să vezi cât apasă asupra comparației lunare. Dacă te întorci mai devreme, aceeași cheltuială se împarte la mai puține luni și câștigul lunar estimat scade.

Garanția pentru locuință nu este o cheltuială definitivă dacă o primești înapoi. Totuși, ai nevoie de bani pentru ea la început și există riscul să nu o recuperezi integral. Noteaz-o separat de chirie și de celelalte costuri definitive, alături de data primei plăți a salariului.

Ce verifici înainte să accepți oferta

Verifică angajatorul. Dacă pleci printr-o agenție română, verifică înregistrarea acesteia la inspectoratul teritorial de muncă și cere oferta fermă. Nu plăti comisioane, garanții pentru recrutare sau transport care nu a fost făcut și nu trimite datele cardului la începutul recrutării. Cere contractul ori documentul cu condițiile muncii și citește cine te angajează, unde vei lucra, ce vei face, de când și pentru cât timp. Verifică orele garantate, plata orelor suplimentare, salariul brut sau net, data plății, perioada de probă, concediul și condițiile de încetare. Cere un calcul al salariului după rețineri pentru situația ta. Întreabă ce se oprește pentru impozit, pensie, sănătate și alte contribuții, precum și dacă masa, cazarea sau transportul oferite sunt taxate ori scăzute din salariu. Strânge costurile pentru orașul ales și fă două bugete: unul pentru o lună obișnuită și unul pentru plecare și prima lună. Treci separat chiria, garanția recuperabilă, utilitățile, transportul, hrana, asigurările, copiii și plățile din România. Compară întâi salariul pentru orele garantate, fără bonus. Pentru cazarea oferită de angajator, adaugă numai chiria pe care nu o mai plătești efectiv, după orice reținere sau taxă. Repetă calculul separat dacă primești bonusul sau lucrezi ore suplimentare.

Legea nr. 156/2000 cere contract înainte de plecare pentru românii plasați la muncă în străinătate prin agenții. Pentru munca într-un stat UE, angajatorul trebuie să comunice în scris datele despre angajator, locul muncii, post, salariu și program în cel mult șapte zile lucrătoare de la începerea muncii. Informațiile despre concediu, contractul colectiv și instituțiile de asigurări sociale trebuie comunicate în cel mult o lună. Perioada de probă nu depășește, de regulă, șase luni, dar pot exista excepții în legislația țării respective.

De ce salariul net nu se calculează la fel peste tot

Nu există o formulă de impozitare a salariului valabilă în toate țările UE. Netul depinde de țara în care lucrezi, de situația ta fiscală și, când este cazul, de convenția fiscală dintre cele două state. Pentru un salariu din România se scad din brut contribuțiile pentru pensie și sănătate, apoi se calculează impozitul pe suma rămasă după deducerile aplicabile.

Din iulie până în decembrie 2026, pentru anumite salarii din România, 200 de lei pe lună pot fi scutiți de impozit și contribuții dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale. Nu adăuga automat această sumă la net. Niciun salariu brut nu poate fi transformat într-un net sigur pentru orice ofertă fără datele persoanei și regulile țării în care va lucra.

ANAF precizează că salariul pentru muncă făcută în străinătate și plătit de un angajator nerezident nu se impozitează și nu se declară în România. Dacă plătește o firmă românească sau este vorba despre o trimitere temporară la muncă, tratamentul trebuie verificat pentru acea situație.

Ce drepturi ai când lucrezi în UE

Ca cetățean român, poți lucra în alt stat UE fără permis de muncă. Ai drept la tratament egal cu lucrătorii de acolo la angajare, salariu, condiții de muncă, formare, pensii ocupaționale și concediere. Dacă locuiești și lucrezi în acea țară, ești, de regulă, asigurat în sistemul ei social; nu alegi liber sistemul în care plătești contribuțiile.

Este altă situație dacă firma românească te trimite temporar în alt stat UE. Pentru o perioadă de peste patru săptămâni, trebuie să primești înainte de plecare informații scrise despre țară, durată, moneda salariului, beneficiile oferite, întoarcerea acasă și regulile de plată a transportului, mesei și cazării. Formularul A1 dovedește menținerea asigurării sociale în statul de origine când sunt îndeplinite condițiile și poate fi emis pentru cel mult 24 de luni.

Dacă ai rezidență fiscală în România și pleci pentru mai multe perioade care, adunate în 12 luni la rând, trec de 183 de zile, depui la ANAF chestionarul cu 30 de zile înainte de plecare. Această regulă nu îi privește pe cetățenii români care muncesc în altă țară ca funcționari sau salariați ai statului român.

Întrebări frecvente

Pot începe munca înainte să îmi înregistrez reședința?

Ca cetățean UE, ai dreptul să locuiești în statul UE în care lucrezi. După trei luni, acel stat îți poate cere înregistrarea reședinței, în principiu cu actul de identitate și dovada angajării. După cinci ani de ședere legală continuă dobândești dreptul de ședere permanentă.

Pierd anii lucrați în România când plec?

Nu. Perioadele de asigurare din România și din alte state UE se iau în calcul la stabilirea dreptului la pensie, iar fiecare stat plătește partea pentru perioadele realizate acolo. Păstrează contractele, dovezile de plată și numărul de asigurare din fiecare țară.

La ce folosesc formularele S1 și U1?

S1 dovedește dreptul la îngrijiri medicale când ești asigurat într-un stat, dar locuiești în altul. U1 dovedește perioadele de asigurare care pot fi luate în calcul pentru ajutorul de șomaj.

Unde reclam dacă nu primesc salariul?

Poți apela la inspectoratul muncii, un sindicat sau o instanță din țara în care lucrezi. Termenul pentru reclamație diferă între state, așa că verifică imediat regula locală. Pentru o problemă cu o autoritate publică poți apela la SOLVIT, iar o ofertă suspectă primită prin EURES poate fi raportată serviciului de asistență EURES.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: Comisia Europeană, Your Europe, paginile despre contracte, taxe, drepturi de muncă, asigurări sociale, lucrători trimiși temporar și reședință; Legea nr. 156/2000; ANAF, informații despre rezidența fiscală, salariile din străinătate și suma neimpozabilă în 2026; Inspecția Muncii; EURES; Eurostat, comparația prețurilor pentru 2025; Banca Centrală Europeană, cursul din 20 noiembrie 2026; Casa Națională de Pensii Publice, pensii comunitare.