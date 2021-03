Ghid Promovare Facebook Ads 2021

Ghid Promovare prin Facebook Ads in 2021 – aflati cum sa atrageti clienti rapid si constant pe site.

Vă gândiți la publicitate pe Facebook de ceva vreme, dar nu aveți timp să stați printr-un curs online sau să dezvăluiți zeci de ghiduri învechite. Sau, poate, ați încercat să utilizați Facebook Ads înainte, dar ați renunțat atunci când ați făcut față interfeței care nu este atât de ușor de utilizat.

Este de înțeles, întregul sistem de Facebook Ads este intimidant ca naiba.

Dar nu ar trebui să ratați expunerea și vânzările pe care le oferă doar pentru că curba de învățare este abruptă. Acesta este motivul pentru care am creat acest ghid.

În ea, vom introduce cele mai importante concepte de direcționare a anunțurilor Facebook, cum ar fi …

Ce este direcționarea publicității Facebook și ce opțiuni de direcționare sunt disponibile

De ce oamenii folosesc direcționarea prin anunțuri Facebook

Ce este publicul Facebook și ce are de-a face cu direcționarea pe anunțuri Facebook

Cum să vizați un public cu reclame pe Facebook

Care sunt obiectivele Facebook Ad și de ce trebuie să știți pentru direcționare

Ce să faceți și să nu faceți atunci când gestionați Facebook Ads

Ce vizează anunțurile Facebook și ce opțiuni sunt disponibile?

Direcționarea prin anunțuri Facebook permite agenților de publicitate să țintească (nu … cu adevărat?) Anunțurile lor la audiențe care îndeplinesc anumite criterii. Marele lucru despre sistemul de vizare al Facebook este că aceste criterii sunt complet personalizabile.

Puteți alege și alege dintr-o listă aparent nesfârșită de opțiuni de direcționare pentru a vă anunța anunțurile în fața persoanelor potrivite.

Facebook își întinde opțiunile de vizare în cinci categorii. Fiecare dintre ele are și subcategorii și adesea subs subcategorii. Cele cinci categorii de nivel superior sunt locația, demografia, interesele, comportamentul și conexiunile.

Direcționare bazată pe locație

Cu opțiunile de direcționare bazate pe locație, puteți accesa utilizatorii care locuiesc, se află momentan în sau au călătorit recent într-o zonă definită. Puteți obține destul de specific cu acesta sau puteți păstra lucrurile frumoase și largi. Vizați după țară, județ, stat, oraș sau cod poștal. Sau chiar reduceți-l la DMA-uri specifice (zone de piață desemnate) sau la o rază în jurul unui punct definit.

Direcționare demografică

În calitate de agent de publicitate, probabil că sunteți obișnuit să lucrați cu date demografice, iar Facebook are multe de la îndemână. Puteți viza utilizatori după markeri de bază precum vârsta, sexul și educația. În plus, o mulțime de lucruri mai interesante, cum ar fi generația (milenară, gen-z etc.) starea de muncă și evenimentele de viață (de exemplu, căsătorit cu copii).

Direcționarea bazată pe interese

Cu o direcționare bazată pe interese, puteți obține anunțurile dvs. în fața utilizatorilor care au arătat interesul pentru lucrurile legate de produsul dvs. De exemplu, dacă faceți publicitate pentru un brand de îmbrăcăminte în aer liber, puteți viza persoane care se ocupă de conținut despre sporturi în aer liber, camping, drumeții, parcuri publice sau rezervații naturale.

Facebook decide ce interacționează utilizatorii analizând istoricul de implicare (aprecieri, acțiuni și comentarii), apartenența la grup și Urmărirea paginii.

Direcționarea bazată pe comportament

Dintre toate categoriile de direcționare, aceasta încurcă cel mai mult oamenii. Include totul, de la comportamente de cumpărare – cum ar fi dacă cineva folosește Facebook Payments – până la ce browser și sistemul de operare accesează cineva de pe Facebook.

Dar orientarea bazată pe comportament poate deveni un pic înfiorătoare. De exemplu, Facebook poate identifica „adoptatorii de tehnologie timpurie” și persoanele care probabil vor muta casa în curând. Aceasta înseamnă că poate fi foarte puternic dacă știi cum să o aplici corect sau dacă dorești să suferi o perioadă de încercare și eroare până când faci acest lucru.

Direcționarea bazată pe conexiune

Cu ajutorul direcționării bazate pe conexiuni, puteți include sau exclude persoanele să vă vadă anunțurile care vă cunosc deja marca. Așadar, dacă doriți să vă extindeți audiența sau să ajungeți la persoane din afara rețelei dvs. existente, puteți seta un anunț pentru a nu viza persoanele care deja vă plac pagina dvs. sau sunt prieteni cu cineva care o face.

Puteți face același lucru cu utilizatorii care vă plac aplicația sau sunt prieteni cu cineva care îi place, precum și cu utilizatorii care merg sau sunt prieteni cu cineva care va participa la evenimentul dvs.

Puteți vedea de ce aceste opțiuni sunt utile. Dacă plătiți pe un set de ochi pe anunțurile dvs. pentru un eveniment, nu doriți să renunțați la un dolar de fiecare dată când cineva îl va vedea deja. În acest caz, le puteți exclude aplicând direcționarea bazată pe conexiune.

De ce să folosiți direcționarea anunțurilor Facebook?

Direcționarea pe reclame Facebook nu este un simplu joc de minge (atât cât le place să vă spună că este). Este mai mult ca un joc lung de șah cu un pic de pod aruncat. Deci, de ce să te deranjezi deloc?

Iată 4 beneficii ale direcționării anunțurilor Facebook …

Puteți ajunge la audiențe mai relevante decât în ​​altă parte

Puține platforme au genul de date pe care Facebook le are despre utilizatorii săi. După ce înțelegeți cum să vizați anunțurile bine, puteți găsi orice nișă și puteți obține conținutul dvs. în față cu viteză.

Vă puteți optimiza cu ușurință campaniile folosind Managerul de anunțuri

Nu sunt cel mai mare fan al Managerului de anunțuri (nu puteți spune, nu?). Dar … este ușor de măsurat valori importante precum Reach, Impresii, bani cheltuiți, click-throughs și așa mai departe în platformă. Ceea ce înseamnă că vă puteți regla campaniile rapid și în timp real.

Nu veți ajunge la utilizatorii Facebook prin atingere ecologică

Sub ideea de a acorda prioritate „interacțiunilor sociale mai semnificative cu familia și prietenii”, Facebook a implementat un flux de actualizări care restricționează atingerea organică a paginilor din News Feed. Ceea ce este un zgomot … și sunt sigur că este o coincidență completă că vizibilitatea publicității a crescut în același timp (* tuse *).

Puteți scala cu ușurință odată ce ați configurat

S-ar putea să începeți să vizați câteva anunțuri la câteva audiențe mici. Dar, după ce îți dai seama ce funcționează, este rapid și ușor să îți desfășori campania, ceea ce face ca lupta să înceapă (aproape) să merite.

Ce este o audiență Facebook?

O audiență Facebook este orice grup de utilizatori pe care îi vizați cu anunțurile dvs. Puteți crea o audiență singură folosind opțiunile de direcționare Facebook sau puteți avea încredere în algoritmii Facebook pentru a crea audiența potrivită pentru dvs. (mai multe despre asta).

Platforma definește trei tipuri de audiență: audiență de bază, audiență personalizată și audiență reală. Iată ce înseamnă ei …

Ce este un public de bază?

Un public de bază este unul pe care îl creați utilizând direcționarea pe Facebook. Deci, ar putea fi femei de milenii care s-au aflat recent în statul Georgia și care s-au arătat interesate de sporturile extreme. Sau un utilizator Google Chrome în vârstă de 30-45 de ani, care adoptă din timp noi tehnologii.

După ce ați creat o audiență de bază, îl puteți salva și stoca în Managerul de anunțuri pentru o utilizare viitoare.

Ce este un public personalizat?

Ați crede că o audiență personalizată a fost una pe care o personalizați voi, nu? Nu! Din anumite motive, Facebook apelează la o audiență de bază și definește un public personalizat ca acesta …

„Conectați-vă cu persoane care au demonstrat deja un interes pentru afacerea dvs.”. Aceasta înseamnă că puteți conecta diverse active off-platform cu Facebook pentru a viza publicul pe care îl aveți deja.

De exemplu, puteți conecta o listă de clienți de la CRM-ul dvs., instalați SDK-ul Facebook în aplicația dvs. sau puteți configura Facebook Pixel pentru a conecta Facebook la site-ul dvs. web.

Ce este un public similar?

Pentru a crea un public de bază, trebuie să aveți o idee destul de bună despre cine este clientul dvs. ideal. Dacă nu, veți petrece ore întregi în instrumentul Facebook Audience Insights care analizează și decodează pe cine doriți să atrageți.

Cu publicități similare, puteți să faceți scurtături către „alte persoane precum publicul meu existent” în câteva clicuri. Facebook folosește asistența sa bazată pe algoritmi pentru a viza anunțul dvs. către utilizatorii care împărtășesc lucruri în comun cu publicul existent.

Cum să vizați o audiență cu anunțuri pe Facebook

Pentru a viza o audiență cu un anunț pe Facebook, trebuie să creați o audiență și un anunț. Există două modalități de a face acest lucru.

Creați audiența în secțiunea Audiențe a Managerului de anunțuri și apoi faceți referință la acea audiență atunci când creați un anunț din pagina dvs. de afaceri sau în Managerul de anunțuri

Navigați direct la Ads Manager, alegeți un obiectiv publicitar și apoi creați o audiență

Dacă sună confuz, este pentru că este. Deci, să aruncăm o privire mai atentă la ambele opțiuni.

Creați o audiență în secțiunea Audiențe din Managerul de anunțuri

Accesați secțiunea Audiențe din Managerul de anunțuri făcând clic pe meniul din partea stângă sus a ecranului și selectând „Publică” din meniul vertical.

Faceți clic pe „Creați audiență” pentru a obține un alt meniu care listează publicul personalizat, publicul similar, audiența specială (pentru locuințe, credit sau oportunități de angajare) și audiență salvată.

Veți observa că Facebook nu utilizează aici termenul de audiență de bază. În schimb, folosește „Audiat salvat”, ceea ce este confuz dacă nu ați creat deja și nu ați salvat o audiență. Dar, fiți siguri, puteți configura de aici un nou Core Audience.

Faceți clic pe „Publicare salvată” și va apărea un pop-up „Creați un public salvat”. De aici puteți denumi publicul dvs. (astfel încât să îl găsiți din nou mai târziu) și să începeți să selectați opțiunile de direcționare.

Dacă doriți să vizați un public personalizat sau similar, faceți clic pe „Creați nou” sub caseta Audiențe personalizate (a se vedea mai sus).

Sub opțiunea Publicuri personalizate, veți găsi opțiuni de direcționare bazate pe locație.

Mai jos sunt din nou câteva opțiuni de direcționare demografică simple precum vârsta, sexul și limba. Pentru a accesa opțiuni mai detaliate, plus direcționarea bazată pe comportament și pe interese, faceți clic pe caseta „Direcționare detaliată”.

Aici, veți găsi toate opțiunile de direcționare despre care am discutat anterior. Dar sunt transformate în subcategorii și sub-categorii ale acestor subcategorii. Deci, va trebui să faceți câteva săpături pentru a găsi opțiunile dorite.

Dacă parcurgeți „Direcționarea detaliată”, veți găsi opțiuni de direcționare bazate pe conexiuni în lista verticală „Conexiuni”.

După ce ați petrecut câteva ore (sau săptămâni) definindu-vă audiența, faceți clic pe „Creați un public salvat”. De acum înainte, pentru a viza acel public, trebuie să începeți să-i tastați numele atunci când Facebook vă solicită în timpul configurării anunțurilor.

Ce este un obiectiv publicitar pe Facebook?

Facebook are cinci formate de anunțuri generale (imagine, video, prezentare de diapozitive, carusel și colecție), plus patru formate pentru dispozitive mobile (sondaj video, experiență instantanee, anunțuri redabile și plumb) și un tip de anunț de plasare automatizat numit reclame dinamice.

Anunțurile pot fi plasate în Feed-uri, povestiri, mesaje, în flux (pentru videoclipuri), în articol, în aplicații sau site-uri (în afara Facebook) sau chiar oriunde consideră că Facebook este cel mai bun (plasare automată).

Deoarece aceasta este o adevărată mână de opțiuni, Managerul de anunțuri vă direcționează către un tip de anunț (format și plasare) pe baza obiectivelor campaniei. Aceste obiective – pe care Facebook le numește „obiective” – sunt primul lucru pe care îl vedeți când deschideți Managerul de anunțuri în browserul dvs. …

Aceste obiective sunt clasificate în trei obiective generale – conștientizare, considerare și conversie – care corespund unui fel de pâlnie de vânzare diminuată (nu accident).

Unele tipuri de anunțuri sunt disponibile numai dacă alegeți un anumit obiectiv. De exemplu, anunțurile Experiență instantanee sunt disponibile numai pentru opțiunile de generare și mesaje de plumb din secțiunea Considerații și vânzări de cataloage sub conversie.

Dar obiectivele nu dictează doar tipul de anunț pe care îl utilizați, ci dictează și modul în care le livrează Facebook. De exemplu, puteți utiliza un anunț de prezentare de diapozitive pentru orice obiectiv, dar Facebook ar putea să-l furnizeze diferit, în funcție de obiectivul dvs. Atinge sau conversii.

Trebuie să alegeți un obiectiv care să vizeze publicul dvs. în Managerul de anunțuri. Deci, să ne uităm la ce înseamnă și când le-ați folosit.

Care este obiectivul de conștientizare în Facebook Ads Manager?

Campaniile de conștientizare generează interes pentru afacerea dvs. Potrivit Facebook, este vorba despre „retragerea mărcii”, pe care o definește ca fiind numărul de persoane care își amintesc anunțul la două zile după ce l-au văzut.

Alegeți obiectivul de conștientizare dacă doriți să …

Câștigați like-uri și urmăriri pentru pagina dvs. de afaceri Facebook

Informează publicul tău despre grupul Facebook pe care îl lansezi

Extindeți-vă marca de la mai multe publicuri din rețeaua dvs.

Aceste campanii de top-of-the-funnel nu se vând direct, astfel încât anunțurile de conștientizare au CTA-uri indirecte și ne monetizate (apeluri către acțiuni) sau deloc CTA. În schimb, veți folosi „Like”, „Citiți” sau altele similare.

Această reclamă de conștientizare de la Wix a ajuns la Feed-ul meu prin intermediul direcționării bazate pe conexiuni.

Care este obiectivul de examinare în Facebook Ads Manager?

Aceste anunțuri sunt destinate persoanelor care au auzit despre afacerea dvs., dar nu au făcut niciun pas important către achiziție. Este posibil să fi citit bloguri, să fi văzut un anunț de conștientizare sau să fi apreciat pagina dvs. de afaceri. Însă, altfel, nu sunt deranjat.

Alegeți obiectivul Considerație dacă doriți să …

Conduceți traficul de pe Facebook pe site-ul dvs. web

Invitați-vă publicul pe Facebook pentru a urmări noul dvs. webinar

Ofera publicului tau un eBook gratuit

Aceste campanii din mijlocul pâlniei îi determină pe oameni să se gândească la afacerea dvs. și să-i încurajeze să caute mai multe informații.

Acest anunț de analiză de pe LinkedIn m-a invitat la „Aflați mai multe” despre produsul lor Navigator de vânzări. Este probabil că a ajuns la Feed-ul meu prin intermediul direcționării bazate pe interese sau prin intermediul Pixelului Facebook, deoarece sunt pe LinkedIn de cele mai multe zile. Motivul pentru care am fost vizat cu acest anunț este că, deși sunt utilizator pe LinkedIn, nu am achiziționat niciun produs premium.

Care este obiectivul de conversie în Facebook Ads Manager?

O campanie de conversie încurajează publicul dvs. să cumpere sau să utilizeze produsul sau serviciul dvs. S-ar putea să vizați un public bine pregătit, gata să ia ultimul pas sau să ajungă la un public nou cu un anunț de răspuns direct.

Alegeți obiectivul de conversie dacă doriți să …

Încurajează oamenii să-ți cumpere cursul

Aduceți mai mulți abonați pentru un podcast

Sporirea vânzării gamei de produse recent lansate

Aceste campanii din partea de jos a pâlniei ar trebui să vă sporească linia de jos.

Această reclamă de conversie de la Fiverr utilizează CTA Order Now pentru a conduce oamenii pe site-ul său web pentru a face o achiziție. Deși cred că direcționarea este puțin oprită, deoarece, ca redactor, este puțin probabil să am nevoie de servicii de scriere de conținut web. Dar hei … nu le poți înțelege bine.

Utilizați Diagnosticele privind relevanța publicitară pentru a remedia campaniile slabe

Dacă ideea de a optimiza anunțurile cu ajutorul valorilor metrice vă face să doriți să aruncați computerul pe fereastră și pe un pahar mare de vin, aveți nevoie de Diagnosticele relevanței publicitare pe Facebook.

Nu este pentru optimizarea anunțurilor performante, ci pentru identificarea a ceea ce este în neregulă cu cele care nu îndeplinesc obiectivele dvs. publicitare. Așadar, este un instrument bun de utilizat atunci când abia începeți.

Relevanța publicitară Diagnosticul analizează modul în care anunțul dvs. se compară cu alții care concurează pentru aceeași audiență. Analizează trei valori:

Clasament calitativ

Clasamentul ratei de angajare

Clasarea ratelor de conversie

Facebook compilează apoi un grafic pentru a vă arăta cum vă stabiliți împotriva altora

Moderați-vă anunțurile

Derularea unei campanii publicitare de succes pe Facebook nu este la fel de simplă ca obținerea unui anunț minunat în fața oamenilor potriviți. Pe lângă configurare, urmărirea și optimizarea valorilor, trebuie să țineți cont de comentarii.

Oricine vede postarea dvs. sponsorizată poate vedea și comentariile pe care le-au lăsat alți utilizatori. Aceasta înseamnă că trebuie să moderați acele comentarii pentru:

Opinii negative

Deturnarea de către concurenți

Spam și ură

De exemplu, o companie care oferă software de organizare a fluxurilor de lucru a plătit pentru anunțul de mai jos pentru a conduce trafic de pe Facebook pe site-ul său. Dar un comentator a deturnat postarea cu un link către un concurent apropiat, care ar putea canibaliza oportunitățile și ar reduce ROI-ul publicitar.

Concluzie

Este greu să începeți cu Facebook Ads. Există atât de mulți termeni extratereștri și funcții interconectate care, la început, nu au sens. Însă milioane de companii sporesc vizibilitatea și câștigă bani pe Facebook în fiecare zi, deoarece nicio altă platformă nu are atât de multe date despre utilizatorii săi. Acum, înarmat cu acest ghid, afacerea dvs. poate intra în acțiune.

