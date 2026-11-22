Ca freelancer, afli cât îți rămâne pentru cheltuieli personale pornind de la banii încasați, nu de la facturile trimise clienților. Scazi cheltuielile activității și pui deoparte taxele estimate înainte să stabilești cât transferi pentru tine.

De la plata clientului la banii pentru tine

Păstrează factura, dovada încasării și extrasul de cont. Ține într-o listă separată facturile pe care clienții nu le-au plătit. Notează fiecare încasare și fiecare cheltuială plătită pentru activitate. Păstrează actele cheltuielilor; dacă ai PFA în sistem real, completează Registrul de evidență fiscală. Calculează cât trebuie să păstrezi pentru taxe. Refă estimarea când se schimbă încasările sau cheltuielile. Scade din banii încasați cheltuielile activității, taxele rezervate și plățile activității care urmează. Notează separat suma transferată pentru uz personal. La sfârșitul lunii, compară ce ai notat cu extrasul de cont. Dacă sumele diferă, verifică facturile neachitate, cheltuielile plătite și transferurile personale.

La PFA în sistem real, calculul venitului net pornește de la sumele încasate și scade cheltuielile deductibile. O cheltuială poate fi scăzută numai dacă ține de activitate, are documente și a fost plătită în anul pentru care faci calculul. Cumpărăturile personale nu devin cheltuieli ale activității fiindcă au fost plătite cu același card.

Contul separat ajută, dar PFA și SRL au reguli diferite

Pentru PFA nu este stabilită o obligație distinctă de a avea un cont separat de cel personal. Un cont și un card folosite numai pentru activitate te ajută însă să vezi mai ușor ce a plătit clientul, ce ai cheltuit și cât ai păstrat pentru taxe.

Pentru SRL, persoana juridică trebuie să aibă un cont de plăți în România sau la Trezoreria Statului. Banii firmei nu devin bani personali ai asociatului printr-un simplu transfer. Plata către acesta are nevoie de un temei documentat, precum salariul, dividendele sau decontarea unei cheltuieli eligibile.

Cât păstrezi pentru taxele PFA

În sistem real, venitul net anual este diferența dintre încasări și cheltuielile deductibile. Din el se scad pierderile fiscale reportate, contribuția la pensie și cea la sănătate înainte de calculul impozitului pe venit. Contribuția la pensie, numită CAS, este de 25% din baza anuală care ți se aplică. Contribuția la sănătate, numită CASS, este de 10% din baza relevantă.

Pentru veniturile din 2026, ANAF indică două praguri pentru CAS: 48.600 lei și 97.200 lei. Dacă venitul ajunge la primul prag, baza CAS nu poate fi sub 48.600 lei; dacă ajunge la al doilea, baza nu poate fi sub 97.200 lei. Pentru activități independente, baza CASS nu poate depăși 291.600 lei în 2026, potrivit materialelor ANAF.

De exemplu, un PFA în sistem real emite în 2026 facturi de 144.000 de lei, dar încasează numai 120.000 de lei până la sfârșitul anului. Plătește cheltuieli deductibile de 12.000 de lei, nu are pierderi reportate și alege baza minimă CAS care i se aplică. Venitul net este 120.000 minus 12.000, adică 108.000 de lei. CAS este 25% din 97.200 de lei, adică 24.300 de lei, iar CASS este 10% din 108.000 de lei, adică 10.800 de lei.

După scăderea celor două contribuții, rămân 72.900 de lei pentru calculul impozitului. La o cotă de 10%, impozitul este 7.290 de lei. Din cei 120.000 de lei încasați, după cheltuielile activității și aceste taxe rămân 65.610 lei pentru întregul an. Cei 24.000 de lei încă datorați de clienți nu intră în banii disponibili.

Dacă încasările și cheltuielile din exemplu ar fi egale în fiecare lună, calculul lunar ar arăta astfel:

Încasări primite: 10.000 de lei.

Cheltuieli ale activității: 1.000 de lei.

Taxe puse deoparte: 3.532,50 lei, adică a douăsprezecea parte din taxele anuale calculate.

Sumă rămasă pentru uz personal: 5.467,50 lei.

Aceasta este o medie, nu o sumă garantată în fiecare lună. Dacă plata clientului întârzie, transferul personal se stabilește din banii existenți în cont după cheltuielile activității și rezerva de taxe, nu din factura neachitată.

La PFA impozitat pe baza unei norme de venit, calculul pornește de la norma anuală ajustată pentru activitate și localitate, nu de la profitul efectiv folosit în exemplul de mai sus. În 2026, un SRL eligibil plătește impozit micro de 1% din baza impozabilă. Dacă firma trece de plafonul de 100.000 de euro, plătește impozit pe profit începând cu trimestrul în care a depășit plafonul. Dividendele distribuite începând cu 1 ianuarie 2026 sunt impozitate cu 16%. Aceste cote nu arată singure cât poate transfera asociatul pentru uz personal.

Când declari venitul PFA

Pentru veniturile PFA, stabilești sumele anuale, completezi Declarația unică și achiți obligațiile rezultate. Termenul pentru veniturile din 2025 a fost 25 mai 2026. Pentru veniturile din 2026, reperul general este 25 mai 2027; instrucțiunile formularului pentru 2027 trebuie verificate când le publică ANAF.

Întrebări frecvente

Pot folosi același card pentru cumpărături personale și pentru PFA?

Regulile de evidență prezentate aici nu stabilesc o interdicție distinctă. Dacă folosești același card, separă plățile personale de cele ale activității și păstrează documentele pentru cheltuielile pe care le scazi din venit.

Banii puși de mine în activitate sunt încasări de la clienți?

Nu. Aporturile și împrumuturile acordate potrivit legii nu intră în venitul brut al activității. Notează-le separat, ca să nu le aduni la încasările din muncă.

O factură emisă în decembrie și plătită în ianuarie intră la încasările din decembrie?

La PFA în sistem real, venitul pornește de la suma încasată. Urmărești factura până la plată, fără să o tratezi între timp ca bani disponibili.

Trebuie să accept plăți moderne dacă lucrez ca PFA?

Din 1 ianuarie 2026, PFA trebuie, în general, să accepte mijloace moderne de plată. Există excepții când toți banii încasați și plătiți trec numai prin conturi bancare. La fel este și când activitatea are loc într-o zonă unde nu există rețele de comunicații electronice.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: Codul fiscal și Codul de procedură fiscală, publicate de ANAF; Ordinul ANAF nr. 2736/2025; Legea nr. 239/2025; materialele ANAF din Cluj, Constanța și Brașov privind plățile și contribuțiile din 2026; comunicatul ANAF Argeș privind microîntreprinderile; Legea nr. 141/2025; broșura ANAF privind Declarația unică.