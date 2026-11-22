Plafonarea adaosului comercial nu îngheață prețul alimentelor la raft: limitează procentul pe care îl pot adăuga distribuitorii și magazinele, nu prețul la care cumpără marfa sau cheltuielile lor. Dacă aceste costuri cresc, mâncarea se poate scumpi chiar și atunci când adaosul rămâne în limita legală. Regula se aplică numai produselor din lista legii și este valabilă până la 31 decembrie 2026 inclusiv.

Ce intră în prețul plătit la casă

Costul de achiziție este cât îl costă pe vânzător să obțină marfa. Pe lângă prețul de cumpărare, poate cuprinde transportul, manipularea și taxele pe care nu le poate recupera. O reducere trecută pe factura de cumpărare micșorează acest cost; TVA pe care firma o poate recupera nu intră în el.

Adaosul comercial este suma pe care distribuitorul sau magazinul o pune peste baza sa de calcul. TVA se adaugă după adaos, la prețul fără taxă. Din 1 august 2025, cota redusă de TVA este de 11%, iar cota obișnuită este de 21%; nu orice aliment intră la cota redusă.

Cum ajunge un preț inițial de 10 lei la aproximativ 17,32 lei la raft

Exemplul pornește de la un aliment cumpărat inițial cu 10 lei fără TVA, care se află pe lista produselor cu adaos plafonat și căruia i se aplică TVA de 11%. Distribuitorul și magazinul folosesc în calcul adaosurile maxime permise. Rezultatul nu este un preț obligatoriu pentru acel aliment.

Distribuitorul adaugă cheltuieli de 1 leu la prețul de achiziție de 10 lei. Baza pentru adaos este de 11 lei. Adaosul de 5% din 11 lei este de 0,55 lei. Magazinul cumpără marfa cu 11,55 lei fără TVA. Magazinul adaugă cheltuieli directe și indirecte de 1,45 lei. Baza pentru adaosul său ajunge la 13 lei. Adaosul de 20% din 13 lei este de 2,60 lei. Prețul fără TVA ajunge la 15,60 lei. TVA de 11% din 15,60 lei este de 1,716 lei. Prețul final este de aproximativ 17,32 lei.

Magazinul poate folosi un adaos mai mic. Dacă prețul de achiziție sau cheltuielile cresc, și prețul final poate crește cu aceleași procente de adaos. Pentru un produs taxat cu TVA de 21%, ultimul pas al calculului se schimbă.

Ce limitează legea și pentru ce alimente

OUG nr. 67/2023 limitează adaosul și stabilește lista produselor până la 31 decembrie 2026 inclusiv. Limita este de 5% pe întregul lanț de distribuție, indiferent câți distribuitori sunt, și de 20% pentru magazin sau unitatea cash & carry. Procentele se calculează fără TVA, pornind de la prețul de achiziție și cheltuielile prevăzute pentru fiecare verigă. Ele nu reprezintă o reducere de 5% sau de 20% pentru cumpărător și nu stabilesc un preț unic la raft.

Regula privește operatorii înregistrați în România care importă, cumpără din alte țări ale UE, distribuie ori vând produsele din anexă. Din 27 iunie 2026, procesatorii nu mai au plafonul lor distinct de 20%, eliminat prin Legea nr. 105/2026. Limitele pentru distribuție și vânzarea cu amănuntul rămân.

Lista are 17 poziții. Contează sortimentul, gramajul și celelalte caracteristici, nu doar numele general al alimentului:

Pâine albă simplă de 300-500 g, fără specialități; făină albă 000 de cel mult 1 kg; mălai de cel mult 1 kg.

Lapte de vacă de 1 litru, cu 1,5% grăsime, dar nu UHT; telemea de vacă vrac; iaurt simplu de vacă cu 3,5% grăsime, de cel mult 200 g; smântână cu 12% grăsime; unt de cel mult 250 g.

Ouă de mărimea M; ulei de floarea-soarelui în ambalaje de cel mult 2 litri; zahăr alb tos de cel mult 1 kg; magiun de cel mult 350 g.

Anumite sortimente de carne proaspătă de pui și porc; legume și fructe proaspete vrac; cartofi albi proaspeți vrac.

Cum verifici și compari prețurile

Prețul de pe etichetă arată cât cere magazinul, nu cât a plătit pentru marfă. Nici un preț mai mare decât la alt magazin nu dovedește, singur, depășirea adaosului. Cumpărătorul poate însă verifica dacă produsul intră în listă și dacă prețul plătit este cel afișat.

Ce compari Ce poți afla Ce nu poți afla Același lapte de 1 litru, cu 1,5% grăsime, în două magazine Unde prețul afișat este mai mic Adaosul fiecărui magazin Pâine albă simplă și pâine specialitate Care corespunde descrierii din listă Că ambele au adaos plafonat Ulei de floarea-soarelui în ambalaje diferite Dacă ambalajul este de cel mult 2 litri Costul de achiziție al magazinului Eticheta și bonul aceluiași produs Dacă prețul plătit diferă de cel afișat Adaosul calculat de magazin Prețul din Monitorul Prețurilor și cel din magazin Dacă oferta afișată diferă Prețul sigur de la casă înainte de cumpărare

Pentru comparația între magazine trebuie aleasă aceeași marcă, aceeași cantitate și aceeași unitate de măsură. Monitorul Prețurilor arată ofertele raportate de rețelele participante, cu TVA inclusă. Prețul de la raft poate să nu fie cel de la casă. Oferta ține de stoc, iar unele reduceri sunt acordate doar la casă.

Unde reclami o diferență de preț sau un adaos suspect

Dacă prețul afișat diferă de cel plătit, este vorba despre o problemă pe care cumpărătorul o poate arăta cu eticheta și bonul. Dacă bănuiește că magazinul a depășit adaosul legal, bonul singur nu dovedește încălcarea: pentru calcul sunt necesare și prețul de achiziție, și cheltuielile comerciantului. Legea dă ANAF și Consiliului Concurenței atribuția de a constata depășirea adaosului.

Păstrează bonul sau factura, fotografiază eticheta și produsul și notează magazinul, data, sortimentul și gramajul. Pentru diferența dintre prețul afișat și cel plătit ori pentru o problemă de informare, depune reclamația online la ANPC. Portalul cere date despre cumpărător, comerciant și produs, permite atașarea dovezilor și necesită un cont aprobat. Pentru suspiciunea de depășire a adaosului, sesizează ANAF sau Consiliul Concurenței. Trimite datele produsului și ale magazinului, bonul și fotografiile pe care le ai; verificarea costurilor și a adaosului se face din actele comerciantului, la care cumpărătorul nu are acces.

ANPC are 30 de zile calendaristice de la înregistrare pentru soluționarea reclamației. Termenul se poate mări cu cel mult 15 zile, iar persoana care a reclamat trebuie anunțată.

Întrebări frecvente

Intră orice bucată de carne de pui sau porc?

Nu. La pui, lista acoperă puiul întreg, tacâmurile, pulpele întregi cu os și aripile. La porc, sunt cuprinse carnea de lucru, pulpa cu sau fără os și spata.

Există o limită și pentru unele alimente importate în ambalaje mari?

Da. Pentru produse importate din categoriile ulei, zahăr, făină, mălai și carne de porc, pui sau vită, ambalate în cantități de peste 5 kg ori 5 litri și neintroduse în procesare sau abatorizare, adaosul maxim este de 5% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte.

Poate fi ascuns adaosul într-o altă factură?

Pe durata plafonării, legea interzice refacturarea produselor din listă și a serviciilor legate de livrarea și vânzarea lor. Operatorii trebuie să poată prezenta declarații privind adaosul, inclusiv adaosul cumulat când marfa a trecut prin mai mulți distribuitori.

Ce sancțiune riscă firma care depășește adaosul?

Depășirea limitei poate fi sancționată cu amendă între 100.000 și 2.000.000 de lei. Constatarea revine ANAF sau Consiliului Concurenței, potrivit atribuțiilor fiecărei instituții.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: OUG nr. 67/2023, publicată pe Portalul Legislativ, și Legea nr. 105/2026; Ministerul Finanțelor, reglementările privind costul de achiziție; ANAF, cotele de TVA; Consiliul Concurenței, Monitorul Prețurilor; ANPC, portalul de reclamații și procedura de soluționare a petițiilor.