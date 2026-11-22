Dacă ții 10.000 de lei timp de un an într-un cont curent fără dobândă și comisioane, soldul rămâne 10.000 de lei. Dacă prețurile ar crește în acel an cu 6,9%, banii ar cumpăra cât 9.354,54 lei de azi: ai pierde aproximativ 645,46 lei din puterea lor de cumpărare.

Un depozit sau titlurile de stat pot reduce această pierdere prin dobândă, dar câștigul și timpul în care poți recupera banii diferă. Rata de 6,9% este creșterea prețurilor măsurată de Institutul Național de Statistică din octombrie 2025 până în octombrie 2026, nu o prognoză pentru anul următor.

Cum calculezi cât mai valorează banii

Împarți suma pe care o vei avea peste un an la 1 plus rata inflației folosită în calcul. În exemplul contului fără dobândă, 10.000 împărțit la 1,069 înseamnă 9.354,54 lei în banii de azi. Diferența față de suma de pornire este de 645,46 lei.

Dacă primești dobândă, scazi mai întâi impozitul, comisioanele și eventualele penalizări. Abia apoi împarți suma rămasă la 1 plus inflația. Aceeași formulă poate fi folosită cu o altă rată a inflației, dar rata viitoare nu este cunoscută astăzi.

Ce obții din 10.000 de lei după un an

Comparația de mai jos folosește aceeași sumă inițială și o inflație ipotetică de 6,9% pentru următoarele 12 luni. Nu include comisioane. Pentru Fidelis, calculul presupune și o vânzare după un an la același preț la care au fost cumpărate titlurile; emisiunea are, de fapt, scadența după doi ani.

Locul banilor Sumă și putere de cumpărare după un an Acces la bani și risc Cont curent, dobândă 0% 10.000 lei; putere de cumpărare 9.354,54 lei Acces pentru plăți; inflația reduce ce poți cumpăra. Cont de economii Depinde de dobânda și costurile contului ales. Retrageri, de regulă, fără termen fix; dobânda poate varia. Depozit, dobândă 5,07% 10.456,30 lei după impozit; putere de cumpărare 9.781,38 lei Termen fix; retragerea timpurie poate costa dobânda. Tezaur pe un an, 6,50% 10.650 lei; putere de cumpărare 9.962,58 lei Răscumpărarea timpurie are termen și duce la pierderea dobânzii. Fidelis pe doi ani, 6,60% 10.660 lei în ipoteza vânzării la același preț; putere de cumpărare 9.971,94 lei Poate fi vândut la bursă; prețul poate schimba câștigul.

Dobânda de 5,07% este media pentru depozitele noi în lei ale populației din septembrie 2026, din datele Băncii Naționale a României. Nu este o ofertă pe care o acordă fiecare bancă. Dobânzile Tezaur și Fidelis sunt cele ale emisiunilor din noiembrie 2026.

Ce schimbă impozitul și comisioanele la bancă

Contul curent este pentru încasări și plăți. Contul de economii plătește o dobândă și permite, de regulă, să depui sau să retragi bani fără termen fix. La depozit, alegi o durată prevăzută în contract, iar retragerea înainte de scadență poate însemna pierderea dobânzii.

La un depozit de 10.000 de lei cu dobândă de 5,07% pe un an, dobânda brută este 507 lei. Codul fiscal prevede impozit de 10% pe dobânda bancară, reținut de bancă: 50,70 lei în acest exemplu. Rămân 456,30 lei dobândă și 10.456,30 lei în total, înaintea comisioanelor.

La inflația ipotetică de 6,9%, cei 10.456,30 lei ar cumpăra cât 9.781,38 lei de azi, cu 218,62 lei mai puțin decât suma depusă. Pentru o perioadă diferită, dobânda depinde de numărul de zile și de felul în care banca le calculează potrivit contractului. Un comision sau o penalizare se scade din suma finală.

Ce câștigi și ce pierzi dacă alegi titluri de stat

Emisiunea Tezaur deschisă între 9 noiembrie și 4 decembrie 2026 plătește 6,50% pe an pentru titlurile cu scadența la 8 decembrie 2027. La 10.000 de lei, dobânda este de 650 de lei, neimpozabilă pentru persoanele fizice rezidente. În scenariul de inflație folosit mai sus, cei 10.650 de lei de la scadență ar cumpăra cât 9.962,58 lei de azi.

Pot cumpăra această emisiune persoanele fizice rezidente care au împlinit 18 ani. Pragul este de 1 leu la Trezorerie sau Poștă și de 1.000 de lei prin Ghișeul.ro; pentru cumpărarea prin Ghișeul.ro, limita este de 200.000 de lei pe cod de emisiune. Ediția are și titluri pe trei ani, cu 7,00% pe an, și pe cinci ani, cu 7,50% pe an.

Dacă titlurile Tezaur cumpărate prin Poștă sunt răscumpărate înainte de scadență, cererea privește întreaga sumă subscrisă. Potrivit condițiilor Poștei, ea trebuie depusă cu minimum 25 de zile lucrătoare înainte de ziua de 1 din luna următoarei plăți. Dobânda pentru titluri se pierde, chiar și cea primită deja în anii trecuți, iar restituirea se poate face cel târziu în ultima zi lucrătoare din luna de după cerere.

La Fidelis, ieșirea înainte de scadență se face altfel: titlurile listate pot fi vândute la bursă printr-un intermediar, la prețul pieței. Emisiunea standard în lei pe doi ani din oferta din noiembrie 2026 plătește 6,60% pe an. La 10.000 de lei cumpărați la valoarea nominală, dobânda anuală este de 660 de lei, neimpozabilă.

Un titlu are valoarea nominală de 100 de lei, deci 10.000 de lei înseamnă 100 de titluri la acest preț. Dacă după un an toate cele 100 ar fi vândute tot cu 100 de lei bucata și fără comision, suma obținută, împreună cu dobânda anuală, ar fi 10.660 de lei. Din încasarea la vânzare trebuie scăzut comisionul real; dacă prețul unui titlu este sub 100 de lei, încasarea scade, iar dacă este peste 100 de lei, crește. Dobânda fixă nu garantează câștigul la vânzarea înainte de scadență.

Câți bani păstrezi la îndemână

Un reper pentru rezerva de urgență este suma care acoperă între trei și șase luni de cheltuieli esențiale, într-un cont din care poți folosi banii imediat. Nu este o obligație legală sau o sumă potrivită tuturor. Cheltuielile fixe, datoriile, persoanele pe care le întreții și stabilitatea venitului schimbă cât ai nevoie să păstrezi disponibil.

Conturile curente, conturile de economii și depozitele eligibile sunt acoperite de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare în limita echivalentului a 100.000 de euro pentru fiecare deponent la fiecare bancă. Această protecție privește falimentul băncii, nu scumpirea produselor. Titlurile de stat nu sunt depozite bancare acoperite de fond.

Pașii ca să compari ofertele

Adună cheltuielile esențiale ale unei luni și stabilește suma pe care vrei să o poți folosi imediat. Pentru banii rămași, compară aceeași sumă pe aceeași durată. La bancă, verifică în ofertă și contract dobânda, comisioanele, calculul zilelor și condițiile retragerii înainte de termen. Calculează dobânda, scade impozitul și costurile, apoi împarte suma finală la 1 plus inflația aleasă pentru scenariu. Dacă alegi Tezaur, verifică dacă perioada de cumpărare este încă deschisă, dacă îndeplinești condițiile și ce se întâmplă la răscumpărare. Pentru Fidelis cumpărat la bursă, verifică prețul cerut și comisionul intermediarului, nu numai dobânda titlului.

Întrebări frecvente

Plătesc CASS pentru cei 10.000 de lei din cont?

Nu pentru suma depusă. Pentru veniturile eligibile cumulate din 2026, inclusiv dobânzi, ANAF indică praguri de 24.300, 48.600 și 97.200 de lei; contribuția aferentă este de 2.430, 4.860 sau 9.720 de lei. Dacă apare obligația, Declarația unică și plata pentru veniturile din 2026 au termenul de 25 mai 2027.

Fondul de garantare îmi plătește întregul sold dacă banca falimentează?

În limita plafonului, calculul pornește de la depozite și dobânzile acumulate, apoi scade datoriile către bancă, ratele restante, comisioanele, impozitul pe dobândă și sumele blocate. Fondul trebuie să pună compensația la dispoziție în cel mult șapte zile lucrătoare de la declararea depozitelor ca indisponibile.

Mai pot cumpăra Fidelis din oferta din noiembrie 2026?

Subscrierea s-a încheiat la 13 noiembrie, iar titlurile au intrat la tranzacționare la 19 noiembrie. Le poți cumpăra printr-un intermediar autorizat, la prețul pieței; pragul de subscriere de 5.000 de lei din ofertă nu este un preț de cumpărare la bursă.

Ce fac dacă banca nu corectează dobânda calculată?

Trimite mai întâi o cerere scrisă băncii și păstrează dovada depunerii. Dacă problema rămâne nerezolvată, poți apela gratuit la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, inclusiv dacă banca nu răspunde în 30 de zile.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: Institutul Național de Statistică, datele despre prețuri din octombrie 2026; Banca Națională a României, media dobânzilor la depozitele noi din septembrie 2026; Codul fiscal; Agenția Națională de Administrare Fiscală, regulile CASS pentru 2026 și Declarația unică; Ministerul Finanțelor, prospectul Tezaur din noiembrie-decembrie 2026; Poșta Română, condițiile de răscumpărare Tezaur; Bursa de Valori București, oferta Fidelis din noiembrie 2026; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare; MoneyHelper; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar.