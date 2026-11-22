Pentru Revelionul 2026-2027, trei nopți la Moieciu sunt afișate la 3.250 sau 3.900 de lei pe cameră dublă, iar patru nopți la Budapesta costă 1.050 de euro pentru doi adulți, plus taxa de oraș. Nu este o comparație la aceeași durată: circuitul la Budapesta include autocarul, în timp ce oferta de la Moieciu nu indică transport inclus. Prețurile de mai jos erau afișate la 22 noiembrie 2026 și se pot schimba.

Ofertele prezentate sunt pentru Revelion, nu pentru Crăciun. Pentru sejururile din România există exemple de trei nopți, între 30 decembrie 2026 și 2 ianuarie 2027. Ofertele externe din această comparație au patru sau șapte nopți, astfel că nu arată cât ar costa o vacanță în străinătate la exact aceleași date și pentru trei nopți.

Cât costă ofertele de Revelion

Loc și perioadă Preț afișat Ce intră în pachet Cheile Grădiștei, Moieciu

30 decembrie-2 ianuarie, 3 nopți 3.250 sau 3.900 lei/cameră dublă Mic dejun, masă festivă, o intrare la spa de persoană și un voucher de agrement Hotel Cumpătu, Sinaia

30 decembrie-2 ianuarie, 3 nopți 5.475 lei/cameră pentru două persoane Mic dejun, cină festivă cu băuturi, masă târzie pe 1 ianuarie și muzică Hotel Carolin

30 decembrie-2 ianuarie, 3 nopți De la 2.880 lei/persoană Cazare, mesele anunțate și cină festivă cu băuturi incluse Hello Holidays, Budapesta

30 decembrie-3 ianuarie, 4 nopți 525 euro/persoană în cameră dublă Autocar, patru cazări cu mic dejun și ghid Coral Travel, Antalya

Plecare pe 26 decembrie, 7 nopți De la 439 euro/persoană în cameră dublă Zbor din București, transferuri, cazare și masă

La Hotel Carolin, două locuri la tariful de pornire înseamnă 5.760 de lei, înainte de taxa de promovare turistică. Pentru Antalya, două locuri pornesc de la 878 de euro, dar prețul se schimbă în funcție de locurile disponibile. Cina festivă este inclusă la majoritatea hotelurilor din oferta Coral Travel, nu la toate.

Aceste sume nu sunt prețuri pentru aceeași vacanță: diferă numărul de nopți, mesele și transportul. Nici prețul cazării singure în străinătate nu poate fi desprins din pachetele care includ autocarul sau avionul.

Cât plătește o familie cu doi copii

La Hotel Cumpătu, camera pentru doi adulți costă 5.475 de lei. Pentru doi copii cu vârste între 6 și 12 ani se adaugă 1.010 lei și 910 lei, deci familia plătește 7.395 de lei pentru trei nopți, înainte de transport și alte cheltuieli. Dacă are un buget de 8.000 de lei, de exemplu, după plata pachetului îi rămân 605 lei: 8.000 minus 7.395.

La Budapesta, doi adulți și doi copii între 6 și 11,99 ani plătesc 2.000 de euro pentru circuit: de două ori 525 de euro, plus de două ori 475 de euro. Taxa de oraș adaugă 8 euro pentru fiecare persoană, adică 32 de euro pentru toți patru. Totalul ajunge la 2.032 de euro înainte de asigurări, excursii opționale și alte cheltuieli.

La Cheile Grădiștei, oferta afișează separat 150 de lei pentru un pat suplimentar, 75 de lei pentru micul dejun al unui copil între 4 și 11,99 ani și 250 de lei pentru masa festivă a unui copil. Masa festivă costă 500 de lei pentru o persoană de peste 12 ani. Prețul pentru întreaga familie depinde de camera aleasă și de serviciile adăugate.

Ce poate mări prețul afișat

Circuitul la Budapesta nu include taxa de oraș, asigurarea medicală sau pentru anulare, excursiile opționale, locurile preferențiale în autocar și bacșișul recomandat. La Hotel Carolin se adaugă o taxă de promovare turistică de 2% din tariful net al cazării, pe cameră și pe noapte. Taxa nu poate fi transformată aici într-o sumă în lei, fiindcă prețul publicat nu separă cazarea de restul serviciilor.

În ofertele de hotel prezentate nu este trecut transportul până la destinație. Pachetul pentru Antalya include zborul și transferurile, însă oferta prezentată nu precizează ce bagaj intră în tarif. Mesele și băuturile trebuie citite pentru fiecare loc: Hotel Carolin include băuturi la cina festivă, iar la Budapesta oferta enumeră micul dejun, nu și o cină de Revelion.

Ce verifici înainte să plătești

Pentru un pachet de călătorie, Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 cere ca agenția să arate serviciile incluse și prețul total, cu taxele și costurile cunoscute, înainte de încheierea contractului. Ea trebuie să indice și costurile suplimentare care nu pot fi calculate atunci. Regulile se aplică pachetelor de călătorie din august 2018.

Compară oferte pentru aceleași date, același număr de nopți și aceeași familie. Notează dacă suma este pe persoană, pe cameră sau pe întregul sejur. Verifică în ofertă destinația, numărul de nopți, cazarea, transportul, transferurile, bagajele, mesele, băuturile și activitățile. Adaugă separat taxele locale, asigurările și serviciile opționale. Citește cât se plătește în avans, când trebuie achitat restul, în ce condiții poți anula și dacă plecarea depinde de un număr minim de turiști. Pentru o călătorie externă, verifică cerințele privind pașaportul și viza. Dacă rezervi prin agenție, caută firma în lista agențiilor licențiate și verifică separat listele licențelor radiate sau retrase. Păstrează oferta, contractul, factura și dovada plății.

Oferta Hotelului Cumpătu cere un avans de 50% și prevede pierderea lui dacă rezervarea este anulată după plată. Pentru pachetele de călătorie, anularea făcută de turist înainte de plecare poate atrage o penalitate adecvată și justificabilă. Dacă nu există o penalitate stabilită în contract, din prețul pachetului se scad costurile economisite de agenție și banii obținuți prin vânzarea din nou a serviciilor.

Când împrejurări inevitabile și extraordinare afectează semnificativ pachetul sau transportul, turistul poate anula fără penalitate și primește înapoi plățile făcute pentru pachet. Aceasta este o situație diferită de simpla răzgândire.

Ce arată cifrele despre călătoriile românilor

Eurostat arată că 89% dintre călătoriile făcute de rezidenții români în 2025 au fost în România. În primele nouă luni din 2026, turiștii români au reprezentat 80,5% dintre sosirile și 81,7% dintre înnoptările în structurile de cazare din țară, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai multe sosiri din acea perioadă au fost în Constanța, București și Brașov.

Aceste cifre nu descriu rezervările pentru Crăciunul 2026 sau Revelionul 2026-2027. Nici locurile cele mai vândute de o agenție nu reprezintă preferințele tuturor românilor.

Întrebări frecvente

Ce se întâmplă dacă agenția intră în insolvență?

Agenția care organizează un pachet trebuie să aibă protecție pentru returnarea plăților. Dacă pachetul include transportul, protecția acoperă și întoarcerea călătorilor acasă.

Ce pot alege dacă zborul este anulat?

Pasagerul poate alege între returnarea banilor, un alt zbor cât mai curând sau unul la o dată ulterioară, potrivit regulilor prezentate de Comisia Europeană pentru zborurile anulate.

Când reclam un bagaj deteriorat, întârziat sau pierdut?

Reclamația pentru un bagaj deteriorat se trimite în scris companiei aeriene în șapte zile. Pentru unul întârziat, termenul este de 21 de zile de la primire. Pierderea bagajului trebuie reclamată separat companiei; termenul de șapte zile pentru deteriorare nu trebuie folosit ca termen pentru pierdere.

Poate agenția anula dacă nu se strâng destui turiști?

Da, dacă în contract este prevăzut un număr minim de participanți. Agenția trebuie să anunțe cu cel puțin 20 de zile înainte pentru călătorii de peste șase zile, cu șapte zile înainte pentru cele între două și șase zile și cu 48 de ore înainte pentru cele sub două zile.

Ce fac dacă serviciile promise nu sunt oferite?

Turistul contactează mai întâi comerciantul și păstrează dovada reclamației. Dacă problema rămâne, poate sesiza Direcția de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul ANPC în termen de un an de la reclamația către comerciant sau de la faptă.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: Ordonanța Guvernului nr. 2/2018; Direcția Generală Turism; Comisia Europeană; Eurostat; Institutul Național de Statistică; ANPC; ofertele Cheile Grădiștei, Hotel Cumpătu, Hotel Carolin, Hello Holidays și Coral Travel.