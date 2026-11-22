La un salariu brut de 9.500 de lei pe lună, impozitul și contribuțiile salariale, împreună cu contribuția plătită de firmă, ajung la 49.875 de lei într-un an. Dacă persoana cheltuiește 60.000 de lei pe cumpărăturile din exemplul de mai jos, TVA-ul și acciza pe benzină adaugă 10.462,19 lei, iar totalul estimat ajunge la 60.337,19 lei. A doua sumă depinde de ce și cât cumpără fiecare.

Institutul Național de Statistică a raportat pentru septembrie 2026 un câștig salarial mediu brut de 9.532 de lei. Exemplul folosește un brut rotunjit, de 9.500 de lei, presupus identic în toate cele 12 luni, fără prime și fără deduceri.

Cât se reține din salariu și cât plătește firma

Din salariul brut se rețin 25% pentru pensie, contribuția numită CAS, și 10% pentru sănătate, numită CASS. Impozitul pe venit este 10% din ce rămâne după scăderea acestor contribuții și a eventualelor deduceri. Deducerea este o sumă care reduce partea din salariu pentru care se calculează impozitul, nu o plată primită separat. Firma plătește peste brut încă 2,25%, contribuția pentru muncă numită CAM. Aceste cote sunt stabilite de Codul fiscal.

La un brut de 9.500 de lei, CAS este 9.500 × 25% = 2.375 de lei pe lună, iar CASS este 9.500 × 10% = 950 de lei. Fără deduceri, pentru impozit rămân 9.500 − 2.375 − 950 = 6.175 de lei. Impozitul este 617,50 lei, iar salariul primit în mână este 5.557,50 lei pe lună.

CAS reținut din brut: 28.500 de lei pe an.

CASS reținut din brut: 11.400 de lei pe an.

Impozit pe venit reținut din brut: 7.410 lei pe an.

CAM plătită separat de firmă: 2.565 de lei pe an.

Angajatului îi rămân 66.690 de lei net pe an. Firma plătește în total 116.565 de lei: 114.000 de lei salariul brut și 2.565 de lei CAM. Dintre cele 49.875 de lei care ajung la stat, CAM este cheltuiala firmei, nu o sumă scăzută din brutul angajatului.

Cum refaci calculul pentru salariul tău

Pentru un salariu obișnuit, calculul pornește lunar de la brutul din contract: CAS = brut × 25%, CASS = brut × 10%, iar impozitul = 10% × (brut − CAS − CASS − deducerile aplicabile). Netul este brutul din care se scad CAS, CASS și impozitul. Separat, CAM = brut × 2,25%, iar costul firmei este brutul plus CAM. Dacă brutul sau deducerile se schimbă de la o lună la alta, se calculează fiecare lună separat și apoi se adună rezultatele.

La 9.500 de lei brut nu se acordă deducerea personală de bază: din iulie până în decembrie 2026, aceasta se poate aplica numai până la un brut de 6.325 de lei. Pragul este cu 2.000 de lei peste salariul minim brut de 4.325 de lei, stabilit de la 1 iulie 2026. Pentru salariile care se încadrează în prag, deducerea efectivă depinde de condițiile persoanei, așa că nu poate fi înlocuită cu suma din acest exemplu.

Un copil de cel mult 18 ani, înscris la școală, poate aduce o deducere suplimentară de 100 de lei pe lună dacă sunt îndeplinite condițiile legale. La același brut de 9.500 de lei, pentru un copil și fără alte deduceri, baza impozitului scade de la 6.175 la 6.075 de lei. Impozitul devine 607,50 lei, iar netul crește la 5.567,50 lei pe lună. Dacă situația rămâne aceeași tot anul, impozitul este cu 120 de lei mai mic decât în exemplul fără copil.

Cât TVA și câtă acciză sunt în cumpărături

Coșul din exemplu este o ipoteză, nu cheltuiala tuturor celor care câștigă salariul mediu. Din 60.000 de lei cheltuiți într-un an, 24.000 de lei merg pe alimente eligibile pentru TVA de 11%, 30.000 de lei pe bunuri și servicii cu TVA de 21%, iar 6.000 de lei pe benzină cu TVA de 21%. Cotele de 11% și 21% se aplică din 1 august 2025. Cota redusă privește numai bunurile și serviciile prevăzute de lege; alcoolul, unele băuturi nealcoolice și unele alimente cu zahăr adăugat nu intră în această categorie.

TVA-ul este deja în prețul de pe bon. Pentru a afla cât TVA conține un preț final, suma plătită se înmulțește cu 11/111 sau cu 21/121, după cota produsului. Nu se aplică încă o dată 11% ori 21% la prețul final. Astfel, cei 24.000 de lei pentru alimente conțin 2.378,38 lei TVA, celelalte cumpărături de 30.000 de lei conțin 5.206,61 lei, iar benzina de 6.000 de lei conține 1.041,32 lei. Totalul TVA este 8.626,31 lei.

Pentru benzină, exemplul presupune 600 de litri cumpărați la un preț ipotetic de 10 lei pe litru. La acciza pentru benzina fără plumb stabilită pentru 2026, de 3.059,80 lei la 1.000 de litri, calculul este 600 × 3.059,80 / 1.000 = 1.835,88 lei. Adăugată la TVA-ul din coș, acciza duce taxele estimate din cumpărături la 10.462,19 lei. Acciza este o taxă distinctă, dar intră și în prețul pe baza căruia se calculează TVA-ul la carburant.

Pentru propriile cumpărături, fiecare sumă plătită se grupează după cota de TVA de pe bon, apoi se aplică fracția 11/111 sau 21/121. Pentru carburant, acciza se estimează separat din numărul de litri și nivelul aplicabil acelui carburant. Motorina standard are temporar alt nivel decât cel folosit pentru benzină în acest exemplu: 2.504,29 lei la 1.000 de litri, reducere aplicabilă la 22 noiembrie 2026 până la 1 februarie 2027.

Ce parte din costul muncii ajunge la stat

Cele 49.875 de lei din impozitul și contribuțiile salariale reprezintă 42,79% din costul anual de 116.565 de lei suportat de firmă. Cu TVA-ul și acciza din coșul ipotetic, totalul devine 60.337,19 lei, adică 51,76% din același cost. Dacă se aplică și deducerea pentru un copil din exemplul anterior, totalul scade cu 120 de lei pe an, atât timp cât celelalte condiții rămân neschimbate.

O „zi din an” se obține înmulțind ponderea taxelor cu 365 de zile. În exemplu rezultă aproximativ ziua 156 pentru taxele legate de salariu și ziua 189 după adăugarea taxelor din cumpărături. Este doar o comparație între sume anuale: salariul este plătit lunar, iar cumpărăturile nu sunt făcute toate într-o singură zi. Nu înseamnă că omul lucrează literalmente până în ziua 189 numai pentru stat.

Cum verifici fluturașul de salariu

Angajatorul calculează, reține și declară taxele salariale prin formularul 112. De regulă, declarația și plata se fac cel târziu pe 25, în luna de după cea pentru care se plătește salariul. Pentru a verifica o diferență, salariatul are nevoie de brutul din contract și de fluturașul lunii respective.

Cere fluturașul și compară brutul din contract cu CAS, CASS, impozitul și netul înscrise pe el. Cere angajatorului să verifice statul de plată și deducerile folosite. Dacă declarația este greșită, angajatorul o corectează printr-un formular 112 rectificativ. Dacă problema nu este rezolvată, trimite o petiție sau o sesizare prin formularul de contact al ANAF.

Întrebări frecvente

De ce INS arată un net mediu de 5.717 lei, nu netul calculat aici?

Cifra INS pentru septembrie 2026 cuprinde câștiguri plătite efectiv, care pot fi influențate de prime, ajutoare, drepturi în natură și bilete de valoare. Exemplul folosește un brut rotunjit, constant și fără asemenea venituri.

Se folosește aceeași formulă la un contract sub salariul minim?

Nu întotdeauna. Pentru unele contracte cu venit sub salariul minim, CAS și CASS se calculează pornind de la o bază minimă. Există excepții, între altele, pentru elevi și studenți de până la 26 de ani, ucenici, persoane cu dizabilități, pensionari și salariați ale căror contracte adunate ating salariul minim.

Toți angajatorii depun formularul 112 lunar?

Nu. Unele entități pot depune trimestrial, dar completează separat datele fiecărei luni din trimestru.

Se adaugă și accizele pentru alte produse?

Numai dacă acele produse sunt cumpărate. Estimarea de 10.462,19 lei include acciza pentru benzina din exemplu, nu și accize pentru tutun, alcool, energie sau alte produse.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: Codul fiscal și normele publicate de ANAF; Institutul Național de Statistică, câștigul salarial mediu din septembrie 2026; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; informarea ANAF despre cotele de TVA; Legea nr. 141/2025; Ordonanța de urgență nr. 24/2026 și Hotărârea Guvernului nr. 937/2026; instrucțiunile ANAF pentru formularul 112 și formularul de contact ANAF.