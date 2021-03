Cele mai bune proiectoare cu LED-uri pe care le puteti cumpara in anul 2021

Fie ca aveti nevoie de un proiector in aer liber sau doua in scopuri de securitate, iluminarea unui peisaj, un senzor de miscare pentru descurajarea faunei salbatice, sau iluminare suplimentara atunci cand parasiti casa inainte de rasaritul soarelui, gasirea cel mai bun proiector cu LED-uri cu luminozitatea corecta, temperatura de culoare si capacitatile de economisire a energiei poate fi o perspectiva coplesitoare, mai ales avand in vedere gama variata de optiuni de lumina LED pentru economisire a energiei sunt pe piata. De aceea venim in intampinarea dumneavoastra cu cateva sugestii, pentru a face alegerile corecte. Atunci cand intri intr-un magazin online de produse electrice pentru a cumpara un proiector, este recomandat sa tii cont de toate detaliile de mai jos.

Proiectoarele BR30 (sau reflectorizante bombate) in configuratii de iluminare incastrata, sunt ideale pentru un spatiu interior, dar si exterior. Daca asta este ceea ce va doriti si sunteti in cautarea de becuri cu fascicul larg ca acestea, veti dori aproape sigur sa alegeti unele cu LED cu lumina incandescenta sau fluorescenta. Veti gasi o multime de led-uri de , de diferite culori, care sunt luminoase, eficiente, durabile si mai accesibile decat oricand. Si pentru ca lumina led tipica are o durata de viata care dureaza ani sau chiar decenii, va trece mult timp pana cand va trebui sa iesiti din nou pe scara pentru a inlocui un bec. Nu va faceti griji daca aceste lucruri nu ofera instalare usoara – tot ce trebuie sa faceti este sa le insurubati in corpurile existente. Cel mai bun in general, este cel de 65W pentru inlocuirea iluminatului cu LED-uri bec.

LED-uri CREE

Dupa nenumarate ore petrecute, testarea acestor proiectoare in laboratorul de iluminat CNET, LED-urile Cree 65W, iluminatoare floodlight LED-ul, au fost considerate de catre cei mai pregatiti editori, ca fiind cele mai bune led-uri in caz de inundatii. Este mai luminos decat becurile pentru publicitate, este suficient de eficient din punct de vedere energetic, foarte economic, iar acest lucru se va simti in termen de un an, pentru ca lucreaza cu un comutator dimmer fara palpaire sau zumzet. Cel mai bun dintre toate, becul cu LED-uri CREE, vine cu o categorie de conducere de 10 ani de garantie pentru backup durata de viata de 22,8 ani. Aceste becuri sunt recomandate pentru o zona mare pe care doriti sa o iluminati, atat in interior sau in aer liber.

O alternativa excelenta, fara palpaire: LED-ul Philips BR30 Floodlight cu estompare a luminii calde. Aceste LED-urile BR30, au o garantiei de 10 ani, de aceea sunt apreciate in intreaga lume. Sunt, de asemenea, super luminoase, un pic mai eficiente si un pic mai bune la disiparea caldurii decat Cree. Ele nu palpaie, si pe deasupra sunt mai putin scumpe decat LED-urile CREE, lucru pe care unii il vor aprecia. Pe Instalmen.ro pot fi gasite mai multe astfel de becuri si alte variante de iluminat foarte utile, care cu siguranta vor raspunde tuturor cerintelor tale. Recomandarea noastra este sa ceri sfatul unui specialist atunci cand nu stii ce sa alegi.

Articol realizat de Beintop