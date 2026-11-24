Finax, companie slovacă de investiții condusă de fondatorul său, Juraj Hrbatý, a anunțat pe 24 noiembrie 2026 lansarea în România a primei sale pensii personale paneuropene. Pentru cei care vor să economisească voluntar pentru bătrânețe, produsul înseamnă bani investiți în euro, cu un cost anual, dar fără garanția că vor recupera întreaga sumă pusă deoparte.

Produsul paneuropean de pensii personale, numit PEPP, se adaugă pensiei de stat și pensiilor private existente; nu le înlocuiește. Regulile europene permit oferirea lui din 22 martie 2022, iar Finax prezintă lansarea din România drept prima ofertă locală de acest tip. Documentul companiei din 18 noiembrie 2026 menționează un cont pentru România, alături de conturi pentru alte țări.

Cât costă pensia personală lansată de Finax

În varianta de bază, Finax anunță un cost total de 0,9% pe an din banii investiți. Lista sa de prețuri, valabilă de la 1 ianuarie 2025, împarte acest cost între comisionul companiei, de 0,6%, TVA slovac, de 0,14%, și costul fondurilor cumpărate, de 0,16%.

Banii sunt investiți în fonduri care urmăresc piețe de acțiuni și obligațiuni din mai multe țări. Pentru o variantă alternativă descrisă într-un document din 18 noiembrie 2026, costul total este de 0,92% pe an: costurile fondurilor pot fi mai mari decât la varianta de bază.

Finax trece depunerea și retragerea banilor, precum și cumpărarea și vânzarea investițiilor, la comision zero. Dacă un client mută la alt furnizor titlurile deținute, tariful este de 0,5% din valoarea transferată; mutarea banilor în numerar este gratuită. Tariful pentru titluri nu se aplică la relocarea într-o țară unde Finax nu permite deschiderea unui cont PEPP.

Reducerea de taxe nu înseamnă 400 de euro primiți înapoi

OUG nr. 8/2026 permite scăderea contribuțiilor plătite de angajat la PEPP din suma pe care se calculează impozitul pe salariu, în limita echivalentului a 400 de euro pe an. Regula privește venitul salarial de la locul de muncă de bază. Cei 400 de euro sunt plafonul contribuțiilor care pot fi scăzute la calcul, nu bani virați angajatului.

Un angajator poate contribui la produs, însă tratamentul fiscal nu este același lucru cu posibilitatea de a face plata. În prevederile fiscale citate pentru contribuțiile suportate de angajator sunt enumerate pensiile facultative și cele ocupaționale, nu și PEPP. Prin urmare, reducerea de taxe prevăzută explicit pentru plata angajatului nu trebuie extinsă automat la plata firmei.

Investiția poate scădea, iar protecția nu acoperă pierderea din piață

Documentul Finax pentru o variantă alternativă cu cont slovac arată un nivel de risc de 3 din 4 și spune că produsul nu garantează suma investită. Valoarea fondurilor poate scădea chiar dacă investițiile sunt făcute în euro. Cu zece ani înainte de vârsta pensionării, Finax începe să mute treptat o parte din bani din acțiuni în obligațiuni, dar nici acestea nu elimină riscul de pierdere.

Finax spune că ține bunurile clienților separat de cele ale companiei. Documentul menționează o protecție de până la 50.000 de euro prin fondul de garantare a investițiilor, pentru situația în care activele nu mai pot fi puse la dispoziția clientului. Aceasta nu acoperă scăderea valorii investiției și nu promite un câștig.

Când se pot încasa banii și ce se întâmplă la mutarea în altă țară

Pentru contul slovac descris în documentul din noiembrie, banii pot fi încasați la dobândirea dreptului la pensie, inclusiv pensie anticipată, ori la atingerea vârstei de pensionare. Clientul poate primi suma integral sau în retrageri treptate; Finax nu promite o plată lunară garantată până la sfârșitul vieții. Aceste condiții sunt cele ale contului slovac, nu o prezentare a regulilor de plată pentru contul românesc.

Tot pentru contul slovac, retragerea mai devreme este permisă numai în cazurile prevăzute în document, între care un handicap grav sau un șomaj de peste un an la o persoană de cel puțin 57 de ani. Mutarea în alt stat nu înseamnă însă pierderea contului: dacă Finax nu oferă acolo un cont local, clientul poate continua să folosească ultimul cont ori poate schimba imediat furnizorul.

Finax a anunțat că intenționează să ofere produsul și în Italia și Germania în 2027. Aceste extinderi sunt planuri ale companiei, nu conturi deja disponibile în cele două țări.