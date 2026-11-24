Depozitele în lei ale populației au crescut cu 6,3% din octombrie 2025 până în octombrie 2026, dar valoarea lor, după ce se ține seama de scumpiri, a scăzut cu 0,6%, arată datele Băncii Naționale a României (BNR). Pentru cei care economisesc, cele două procente descriu banii aflați laolaltă în bănci, nu câștigul obținut dintr-un depozit personal.

Diferența vine din creșterea prețurilor: o sumă totală mai mare poate cumpăra puțin mai puține bunuri decât cu un an înainte. Dobânda primită de fiecare client depinde de contractul său și nu poate fi dedusă din aceste procente.

De ce au crescut depozitele în lei, dar au pierdut din puterea de cumpărare

În octombrie 2025, populația avea în bănci depozite în lei de 254.406,6 milioane de lei, potrivit datelor BNR pentru acea lună. Aplicarea creșterii anuale de 6,3% indică aproximativ 270 de miliarde de lei în octombrie 2026; rezultatul este orientativ, deoarece procentul publicat este rotunjit.

Prețurile au crescut cu 6,9% între octombrie 2025 și octombrie 2026, potrivit Institutului Național de Statistică. Ca exemplu de comparație, bunuri care costau împreună 100 de lei ar fi costat 106,90 lei după o asemenea scumpire, în timp ce o sumă mărită cu 6,3% ar fi ajuns la 106,30 lei. Exemplul explică diferența dintre cele două ritmuri; nu descrie banii din contul unei persoane.

Soldul urmărit de BNR cuprinde banii ținuți în mai multe feluri de conturi și se schimbă și când oamenii depun sau retrag sume. Comparația pentru 10.000 de lei ținuți într-un cont fără dobândă sau într-un depozit folosea o dobândă medie BNR de 5,07% pentru depozitele noi în lei ale populației din septembrie 2026. Acea medie nu este dobânda oferită fiecărui client și nu schimbă rezultatul raportării din octombrie.

Depozitele în valută arată altfel în lei decât în euro

Depozitele în valută ale populației valorau 140.620,4 milioane de lei în octombrie 2025 și aproximativ 159 miliarde de lei în octombrie 2026. BNR indică pentru ele un avans anual de 13,1% când sunt exprimate în lei. Aceeași deținere este prezentată și în euro, iar diferența dintre cele două moduri de exprimare reflectă și schimbarea cursului, nu doar bani noi puși deoparte.

La comparația în euro apare însă o nepotrivire care nu permite calcularea exactă a efectului de curs din cifrele prezentate. Soldul raportat pentru octombrie 2025 era de 27.653,4 milioane de euro, iar pentru octombrie 2026 este indicat un sold rotunjit de 29 miliarde de euro, alături de un avans anual de 0,8%. Compararea celor două solduri ar da un avans de aproape 4,9%, nu de 0,8%; diferența nu poate fi explicată prin rotunjirea soldului nou la miliarde întregi.

Depozitele tuturor clienților au ajuns la 702 miliarde de lei

Populația și companiile aveau împreună depozite de 702 miliarde de lei în octombrie 2026, cu 1,6% peste septembrie și cu 9,8% peste octombrie 2025, potrivit BNR. După ajustarea cu scumpirile, creșterea anuală a acestui total era de 2,6%.

Din total, depozitele în lei ale populației și companiilor însumau 465 miliarde de lei, reprezentând 66,3%. Ele au crescut cu 7,1% față de octombrie 2025, dar cu numai 0,2% după ajustarea cu scumpirile. Depozitele în valută ale tuturor clienților erau de aproximativ 236 miliarde de lei; în cazul companiilor, cele în valută ajungeau la 77 miliarde de lei, cu 20,3% mai mult în echivalent lei și cu 14,5% mai mult când erau exprimate în euro.