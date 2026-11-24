Ministerul Educației, condus de Sorin Costreie, le-a cerut inspectoratelor școlare să transmită până joi, 26 noiembrie 2026, ora 14:00, sumele încă datorate în acest an angajaților din școlile de stat în baza unor hotărâri judecătorești. Circulara ministerului, obținută de Edupedu.ro, arată că sumele comunicate la timp vor fi trecute în listele de plată a salariilor pentru noiembrie, în vederea plății în decembrie.

Termenul este pentru inspectorate, nu pentru angajați. Profesorii și ceilalți salariați vizați nu au de depus o cerere individuală pentru această centralizare; școlile calculează sumele, iar inspectoratele le adună și le trimit ministerului.

Plata privește drepturi sau diferențe de salariu stabilite definitiv de instanță și, după caz, dobânda datorată pentru plata lor în tranșe. Nu este o majorare de salariu pentru toți angajații din învățământ.

Cine poate primi diferențele odată cu salariul pe noiembrie

Ordinul nr. 3.226 din 18 februarie 2026 se aplică personalului din învățământul preuniversitar de stat, nu doar profesorilor. Procedura acoperă și hotărârile definitive devenite executorii între 1 ianuarie și 31 decembrie 2026. Suma care intră acum la plată este cea aferentă tranșei din 2026, nu neapărat întreaga sumă câștigată în instanță.

Salariul pentru luna noiembrie se plătește în decembrie. Ordinul nr. 86/2005 indică data de 14 a lunii pentru salariile din cadrul Ministerului Educației, astfel că 14 decembrie este reperul pentru salariul pe noiembrie, nu o confirmare că diferențele au fost deja virate. Ordinul din 2026 cere ca tranșele scadente în acest an să fie achitate până la 31 decembrie.

În martie, ministrul Educației de atunci, Mihai Dimian, le anunțase sindicatelor plata tranșei din 2026 în aprilie. Circulara din noiembrie privește sumele care au rămas de achitat. La calcularea banilor solicitați acum, inspectoratele trebuie să țină seama și de fondurile rămase nefolosite din plățile făcute mai devreme în 2026.

Un termen ratat nu anulează banii câștigați în instanță

Inspectoratele trebuie să trimită ministerului situația centralizată pe județ până pe 26 noiembrie, ora 14:00, folosind formularul prevăzut de ordin. Circulara le cere să arate separat banii rămași disponibili pentru hotărârile judecătorești și pentru dobânzi.

Dacă un inspectorat nu comunică suma până la termen, ministerul va considera că nu mai are de prevăzut bani pentru aceste plăți în necesarul transmis. Această regulă privește pregătirea fondurilor: nu anulează hotărârea judecătorească și nu stinge dreptul angajatului la tranșa datorată. Obligația de plată până la 31 decembrie 2026 rămâne în ordin.

Cum poate fi verificată suma fiecărui angajat

Contabilitatea școlii calculează separat drepturile fiecărui angajat, lună cu lună, potrivit hotărârii instanței. Compară salariul primit cu cel rezultat din recalculare și ține seama de tranșele deja plătite. Diferențele se actualizează cu creșterea prețurilor numai dacă hotărârea prevede acest lucru.

Dobânda se calculează de la data stabilită de instanță, potrivit hotărârii și regulilor legale pentru dobândă. De aceea, două persoane cu hotărâri diferite nu au automat aceeași sumă de primit.

Angajatul poate întreba la contabilitatea școlii dacă hotărârea sa figurează în datele trimise inspectoratului. După plată, școala trebuie să îi elibereze Fișa hotărârii judecătorești, generată din programul de salarizare EduSAL. Fișa arată totalul recalculat, tranșele achitate, suma plătită și cât mai rămâne de primit.