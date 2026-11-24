În ofertele de fag din noiembrie 2026, lemnele de foc la sac ies mai scumpe: 39 de saci, care cântăresc împreună 604,5 kg, costă 1.275,30 lei, față de 787,99-917,99 lei pentru un palet de 600 kg livrat la distanțele comparate. Pentru un metru cub adus cu camionul, prețul final depinde de transport și de pregătirea lemnului: Romsilva indica în octombrie 2026 între 200 și 450 de lei pe metru cub la locul recoltării, nu la ușa cumpărătorului.

Câțiva saci pot acoperi un stoc mic fără a comanda o cantitate mare. Pentru încălzirea regulată, comparația trebuie făcută pentru lemn de aceeași specie, cu umiditate apropiată și cu toate costurile până acasă.

Cât costă sacul, paletul și metrul cub

HORNBACH afișa prețul sacului la 23 noiembrie 2026. Prețurile paletelor Leroy Merlin și tarifele de livrare au fost verificate la 24 noiembrie 2026. Valorile Romsilva sunt din comunicatul din 14 octombrie și din lista Direcției Silvice Călărași valabilă la 20 mai 2026.

Produs Preț Cantitate Fag la sac, HORNBACH 32,70 lei 15,5 kg Fag la palet, Leroy Merlin 738,99 lei 600 kg; 0,8 mc declarați Molid la palet, Leroy Merlin 669 lei 630 kg; 0,84 mc declarați Romsilva, la locul recoltării În medie, 200-450 lei/mc 1 mc; livrarea se stabilește separat Romsilva, Călărași 50-650 lei/mc, cu TVA 1 mc; prețul depinde de produs și livrare

Sacul de fag costă aproximativ 2,11 lei/kg. Paletul de fag costă aproximativ 1,23 lei/kg înainte de transport. HORNBACH afișa și un palet de fag sau stejar de 0,8 mc la 739 de lei. Volumul declarat pentru un palet descrie produsul ambalat; oferta nu trebuie tratată automat ca având același volum de lemn masiv ca un metru cub vândut de la locul recoltării.

În primele nouă luni din 2026, lemnul vândut de Romsilva direct populației a costat, în medie, cam 280 de lei/mc, potrivit datelor raportate de instituție. Este media vânzărilor din acea perioadă, nu prețul garantat pentru orice specie ori localitate. Lemnul paletizat din depozitele Romsilva putea ajunge la 700 de lei pe palet, fără ca această sumă să indice singură câți metri cubi de lemn masiv sunt cumpărați.

Cât schimbă livrarea nota de plată

La Leroy Merlin, transportul standard pentru cel mult o tonă sau 6 mc costă 49 de lei până la 5 km și 179 de lei între 30 și 50 km. Paletul de fag de 738,99 lei ajunge astfel la 787,99 lei, respectiv 917,99 lei, înaintea unei eventuale garanții pentru palet. Dacă se depășește o tonă ori 6 mc, tariful se calculează în multipli.

Calculul pentru saci pornește de la greutatea paletului: 600 kg împărțite la 15,5 kg pe sac înseamnă că trebuie cumpărați 39 de saci întregi. Aceștia cântăresc 604,5 kg și costă 39 × 32,70 lei, adică 1.275,30 lei. Sacii și paletul comparați sunt din fag și au o umiditate declarată de aproximativ 30%; comparația nu include o eventuală livrare a sacilor.

Pentru lemnul adus cu camionul, devizul trebuie să arate separat lemnul, transportul până la adresă, tăierea și despicarea, dacă acestea se plătesc. La un preț de 300 de lei pentru un metru cub de lemn masiv, ales doar ca exemplu, costul la locul recoltării este 300 de lei. Totalul acasă este 300 de lei plus tarifele de transport și pregătire din oferta primită. Romsilva spune că unele ocoale asigură aceste servicii contra cost, dar tarifele diferă local. Tariful de livrare al unui magazin pentru un palet nu poate fi folosit drept tarif pentru camionul altui vânzător.

Cum se compară unitățile și căldura obținută

La sac, prețul se împarte la greutatea netă. La palet, prețul se poate împărți la greutatea și la volumul declarate: paletul de fag Leroy Merlin înseamnă aproximativ 923,74 lei pentru un metru cub din volumul declarat, iar cel de molid aproximativ 796,43 lei. Aceste rezultate nu dovedesc că paletul conține aceeași cantitate de lemn masiv ca un metru cub vândut în altă ofertă.

Un metru ster înseamnă un metru cub ocupat de lemne stivuite, inclusiv golurile dintre ele. Factorii de măsurare din normele aprobate prin HG nr. 497/2020 arată că un ster de lemn de foc din foioase reprezintă între 0,55 și 0,68 mc de lemn masiv, iar unul din rășinoase între 0,66 și 0,75 mc. Factorul diferă după felul bucăților de lemn.

De exemplu, dacă un ster de foioase costă 300 de lei, sumă aleasă pentru calcul, iar factorul potrivit este 0,60, atunci 300 împărțit la 0,60 înseamnă 500 de lei pentru un metru cub de lemn masiv. Transportul rămâne de adăugat. Cumpărătorul trebuie să afle din ofertă dacă „metrul cub” înseamnă lemn masiv, lemn stivuit ori volumul declarat al unui palet.

Umiditatea schimbă mai ales valoarea unei oferte la kilogram: în lemnul mai umed se plătește și mai multă apă, fără a primi pe măsură mai multă căldură. Leroy Merlin declară 30% umiditate pentru paletul de fag și 20% pentru cel de molid; HORNBACH declară aproximativ 30% pentru sacul de fag. Forest Research arată că energia obținută depinde atât de umiditate, cât și de specia lemnului. Prin urmare, prețul mai mic pe kilogram al molidului nu spune singur care ofertă încălzește mai ieftin casa.

Cât lemn trebuie pregătit pentru o lună rece

Consumul unei case depinde de suprafață, izolație, vreme, sobă sau centrală, specie și umiditate. Un studiu publicat în Revista Pădurilor în 2020 indică 5,5 tone pe an ca reper pentru o locuință, dar autorii arată că estimarea are o incertitudine de circa 20%. Reperul anual nu dă cantitatea necesară într-o anumită lună rece.

Un calcul pentru propria casă poate porni de la lemnul folosit în iernile trecute. Cantitatea sezonieră se împarte între luni după consumul real, nu în părți egale: o lună mai rece poate cere mai mult decât una de toamnă. Costul lunii este cantitatea estimată înmulțită cu prețul pentru aceeași unitate de măsură, la care se adaugă transportul și pregătirea neincluse. Dacă într-o lună au fost folosite în jur de 600 kg, comparația celor 39 de saci cu paletul de 600 kg arată costul de cumpărare pentru acea cantitate, nu un necesar valabil pentru toate casele.

Ce faci înainte de cumpărare și la livrare

Stabilește cantitatea după consumul casei și verifică stocul, specia, umiditatea și lista de prețuri a vânzătorului. Pentru lemnul Romsilva, întreabă ocolul silvic ce este disponibil. Cere prețul pe unitatea exactă din ofertă: kilogram, sac, ster, metru cub de lemn masiv ori volum declarat al paletului. Pentru lemnul de la ocol, întreabă unde se ridică și dacă trebuie depusă o cerere. Cere totalul până la locuință. Verifică dacă transportul, tăierea și despicarea sunt incluse sau se plătesc separat. La sosire, compară specia, cantitatea și unitatea de măsură cu oferta și cu avizul de însoțire. Numără sacii sau paletele. Pentru lemnul vândut la ster, lungimea, înălțimea și adâncimea stivei dau volumul stivuit, nu volumul de lemn masiv; pentru lemnul vândut la metru cub masiv, cere să fie arătat cum s-a stabilit volumul. Cere avizul de însoțire și bonul fiscal sau factura. Păstrează documentele împreună cu oferta și dovada plății.

Câțiva saci pot fi alegerea practică atunci când lipsește puțin lemn sau nu există loc pentru un palet ori pentru o livrare mai mare. La cantitatea de aproximativ 600 kg din comparația de fag, paletul livrat costă mai puțin decât sacii. Un camion poate fi comparat corect cu aceste oferte numai după ce sunt cunoscute volumul de lemn masiv, specia, umiditatea și totalul de plată la adresă.

Întrebări frecvente

Se poate depune cererea pentru lemnul Romsilva la primărie?

Direcția Silvică Călărași arăta, în lista valabilă la 20 mai 2026, că persoanele interesate pot depune cererea la ocolul silvic sau la primărie. Stocul și condițiile de ridicare trebuie confirmate pentru localitatea din care se cumpără.

Mai este 400 de lei prețul maxim pentru un metru cub?

Nu poate fi folosit ca limită pentru toate ofertele din 2026. Pe lista Romsilva din Călărași, prețurile ajungeau la 650 de lei/mc, TVA inclus; ele difereau după specie, sortiment și condiția de livrare.

Cât costă livrarea unui palet la 60 km?

Exemplul de tarif Leroy Merlin este de 231 de lei la 60 km pentru livrarea standard. Pentru paletul de fag de 738,99 lei, totalul este 969,99 lei, înaintea unei eventuale garanții pentru palet.

Ce fac dacă primesc mai puțin lemn decât am plătit?

Păstrează avizul, bonul sau factura, fotografiile și mesajele cu vânzătorul. Cere mai întâi comerciantului să rezolve diferența; dacă nu o face, poți depune o reclamație la ANPC, inclusiv online.

Cum verific actele unui transport de lemn?

Compară specia, volumul, numărul mașinii și destinația din aviz cu transportul primit. Avizul poate fi verificat prin Inspectorul Pădurii, care folosește datele SUMAL; pentru suspiciuni privind proveniența pot fi sesizate Garda Forestieră sau poliția.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: Romsilva, comunicatul din 14 octombrie 2026; Direcția Silvică Călărași, lista din 20 mai 2026; HG nr. 497/2020 și normele de măsurare a materialelor lemnoase; HORNBACH, ofertele afișate la 23 noiembrie 2026; Leroy Merlin, produsele și tarifele de livrare verificate la 24 noiembrie 2026; Forest Research, explicațiile despre umiditatea lemnului; Revista Pădurilor, studiul din 2020 despre consumul pentru încălzire; Ministerul Mediului, informațiile despre SUMAL; ANPC, serviciul de reclamații pentru consumatori.