Uniunea Europeană și Regatul Unit au anunțat, după summitul din 20 noiembrie 2026, că vor negocia separat taxele de școlarizare pentru studenții din cealaltă parte. Pentru familiile din România care pregătesc plata unei facultăți britanice, reducerea avută în vedere nu se aplică încă: nu are o valoare și nici o dată de început stabilite.

Potrivit declarației comune a liderilor UE și britanici, acordul privind taxele ar urma să îi acopere pe toți studenții din cealaltă parte, indiferent de felul în care au primit dreptul de a intra și locui acolo. Documentul stabilește un termen pentru încheierea negocierilor, nu o zi din care universitățile trebuie să ceară taxe mai mici.

Cât costă acum un an de studiu în exemplul unei universități britanice

University of East London afișează pentru 2026 o taxă de 16.020 de lire sterline pe an pentru studenții internaționali noi, la studii cu normă întreagă. Pentru studenții britanici și pentru cei din UE care au un statut de ședere obținut prin schema pentru cetățenii europeni, tariful obișnuit publicat este de 9.790 de lire pe an. Universitatea arată că unele programe au alte taxe.

Diferența dintre cele două tarife afișate este de 6.230 de lire pe an. Aceasta nu este reducerea negociată de UE și Regatul Unit: tariful plătit acum depinde de programul ales și de statutul studentului. Viitorul acord nu stabilește încă o sumă sau un procent care să poată fi scăzut din factura unei familii.

Ținta anunțată este un acord pentru studenții din ambele părți, nu doar pentru cei care intră prin noua schemă destinată tinerilor. Condițiile pentru fiecare program și situația studenților deja înscriși vor trebui lămurite înainte ca o familie să își poată calcula noul cost.

Cine ar putea folosi schema pentru tineri și ce ar plăti

Separat de negocierile privind taxele universitare, cele două părți au încheiat negocierile pentru o schemă prin care tinerii pot locui temporar în Regatul Unit sau într-un stat UE participant. În mai 2025, UE și Regatul Unit își propuseseră să lucreze la această schemă; în noiembrie 2026 au anunțat încheierea negocierilor. Ea va permite munca, studiul, îngrijirea copiilor într-o familie, voluntariatul sau călătoriile.

Regulile prezentate de guvernul britanic prevăd vârsta între 18 și 31 de ani în ziua începerii vizei. Șederea va putea dura cel mult trei ani: permisul inițial va fi pentru doi ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă unul. Sunt prevăzute anual 100.000 de locuri pentru tinerii din UE, împărțite între state după populație, și 100.000 pentru britanici; cele 100.000 de locuri europene nu sunt rezervate României.

Un român care va solicita să meargă în Regatul Unit prin această schemă va trebui să depună cerere acolo, să plătească o taxă de înscriere și să dovedească faptul că are bani pentru ședere. I se vor putea cere date biometrice; va trebui să declare ce activitate urmărește și că nu a mai participat la schemă. Participanții din UE vor plăti și taxa britanică pentru serviciile de sănătate, la 75% din tariful întreg. Valoarea taxei de cerere și pașii concreți de înscriere pentru români nu au fost stabiliți.

Taxele universitare nu se schimbă automat când începe schema

UE și Regatul Unit urmăresc să aplice acordul pentru tineri cel târziu în 2028, iar primele oportunități să fie disponibile cel târziu în ianuarie 2030. Aceste date privesc șederea tinerilor, nu reducerea taxelor de școlarizare. Declarația comună leagă intrarea în vigoare a schemei de alte două acorduri, privind produsele agroalimentare și certificatele de emisii, dar tratează taxele universitare printr-o negociere separată.

Următorul termen pentru familiile interesate de costul facultății este 20 mai 2027. Până atunci, liderii UE și britanici s-au angajat să încheie negocierile acordului privind taxele, la șase luni de la summit; data de aplicare și tarifele vor trebui stabilite prin acel acord.