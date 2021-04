Tesla in Romania? Vezi unde

Faptul ca masinile electrice sunt din ce in ce mai populare chiar nu este o noutate, iar producatorul preferat al tuturor este, de departe, Tesla. Performantele acestor autoturisme nu au fost atinse de alti mari producatori, iar oricine isi doreste sa se bucure de o experienta deosebita, cu siguranta, poate alege Tesla Model 3, Model S, Model X sau Model Y. Ce autonomie ofera Tesla? Aproape 850 de kilometri cu o singura incarcare, viteza maxima este de 322 km/h, iar sprintul pana la 100 km/h se face in numai 2,1 secunde. Pe langa aceste performante, soferii se pot bucura si de costuri minime de intretinere si de o multime de sisteme menite sa le faca viata mult mai usoara.

Mai simplu ca niciodata

Cu totii stim ca masinile Tesla sunt exclusiviste intrucat achizitionarea lor nu este deloc usoara in Europa din cauza numarului redus de reprezentate si cu atat mai mult in Romania, unde nu exista niciuna. In schimb, Teslounge vine in sprijinul tuturor fanilor si cu toate ca nu se asociaza cu Tesla, ofera solutii financiare foarte avantajoase pentru leasing. Persoanele juridice pot opta pentru leasing operational sau financiar, conditiile fiind foarte atractive.

Sprijinul statului

Important este ca la Teslounge te bucuri de asistenta totala si, de exemplu, fiecare dintre modelele disponibile sunt eligibile programului Rabla Plus care presupune oferirea unui voucher in valoare de 45.000 de lei la achizitionarea unui autoturism electric nou. Acestei reduce se adauga inca 6.500 de lei datorita programului Rabla Clasic, ceea ce presupune ca oricine vrea sa cumpere o Tesla poate beneficia instant de o reducere substantiala de peste 10.000 de euro.

Functii care fac viata soferilor mai usoara

Pericolele pot sa pandeasca la orice pas in trafic, insa sofatul devine mult mai sigur in tara noastra cu ajutorul masinilor Tesla intrucat acestea dispun de o multime de sisteme de siguranta, care au menirea de a face viata mai sigura pentru soferi. Pe langa acestea putem aminti de pilotul automat care este foarte util, la fel si chemarea masinii in locul indicat de telefon, de sistemul de parcare automata sau de condusul autonom. Teslounge iti aduce mai aproape Tesla Model 3, Model S, Model X si Model Y, iar pentru fiecare dintre acestea sunt propuse cele mai avantajoase solutii de finantare.

Tehnologie moderna

Infrastructura in Romania este in plina dezvoltare, astfel ca pe viitor soferii de masini electrice se vor bucura de libertate deplina de fiecare data cand circula cu masina, inclusiv pe distante mari intre orase. In momentul de fata este planuita pentru anul 2021 o retea de superchargere care sa vina in sprijinul soferilor, incepand cu orase precum Bucuresti, Cluj-Napoca, Sibiu sau Pitesti. Afla toate informatiile necesare direct de la Teslounge!