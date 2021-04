Opt dintre cele mai bune filme din 2021 de până acum

Criticii cinematografici BBC Culture Nicholas Barber și Caryn James aleg cele mai importante momente ale anului de până acum, inclusiv Nomadland, Another Round și Minari.

Iuda și Mesia Negru

Povestea adevărată a lui Fred Hampton, liderul Partidului Pantera Neagră care a fost ucis în 1969 la ordinele FBI, devine o dramă în filmul regizorului Shaka King, care, la rândul său, este plin de suspans, de acțiune și intim. Performanța nominalizată la Oscar a lui Daniel Kaluuya ca Hampton este atât de carismatică – a fost un revoluționar pasionat și un dinam al unui vorbitor public – încât demonstrează de ce FBI se temea că Hampton va deveni mesia. LaKeith Stanfield aduce înșelăciune și disperare în figura lui Iuda, care se infiltrează în Pantere pentru guvern și îl trădează pe Hampton. Dincolo de aceste povești personale electrizante, temele filmului despre puterea neagră și abuzul poliției rezonează profund cu mișcările de justiție socială de astăzi.

Minari

Drama autobiografică, subțire, dar strălucitoare, a lui Lee Isaac Chung introduce o familie coreeană-americană care se mută într-o fermă de 50 de acri din Arkansas în anii 1980. Fiecare detaliu este atât de viu și specific încât totul sună adevărat, de la fricile copiilor (Alan Kim și Noel Kate Cho) la tensiunile dintre părinții lor epuizați (Steven Yeun și Yeri Han) până la ciudățenii ale bunicii lor pacificatoare (Yuh -jung Youn). Minari este, de asemenea, un film inovator. Majoritatea dialogului este în coreeană, deci se remarcă din fiecare descriere americană anterioară a vieții imigranților. În timp ce îl urmăriți, uitați în curând cât de radical este, pentru că sunteți cufundați în dificultățile și recompensele de a face o viață undeva nouă.

Raya și ultimul dragon

Amuzant, plin de culoare și plin de acțiune, acest film de familie Disney, amplasat în vechiul regat asiatic fictiv Kumandra este o încântare. Raya este o tânără eroină războinică (exprimată cu amestecul perfect de spirit și îndoială de Kelly Marie Tran) care trebuie să găsească ultimul dragon magic supraviețuitor, astfel încât să poată învinge puterile răului și să-și salveze tatăl. Dragonul respectiv se dovedește a fi tradiționalul, energicul, îndrăznețul comic, interpretat de distribuția ideală Awkwafina. Cu Daniel Dae Kim ca tată al lui Raya și Gemma Chan ca rivala ei înfricoșătoare, filmul este un vârtej vizual de aventuri cu schimbări de formă și ritm rapid, care prezintă o lecție fără perdea despre învățarea încrederii.

Nomadland

Chloé Zhao îl urmărește pe The Rider – unul dintre cele mai bune filme din 2017 – cu un alt studiu uman și hipnotic al genului de viață americană marginală pe care Hollywood-ul o ignoră de obicei. Adaptată din cartea lui Jessica Bruder, Nomadland o are în rolurile principale pe Frances McDormand în rolul Fern, o văduvă pensionară fără copii. La fel ca un număr surprinzător de colegi pensionari, nu își poate permite să rămână în casa ei, așa că își împachetează câteva lucruri într-un vechi RV și conduce în jurul deșertului. McDormand este unul dintre singurii actori profesioniști din distribuție – în majoritatea scenelor interacționează cu adevărați nomazi care își povestesc propriile experiențe. Dar ea și Zhao estompează granițele dintre fapt și ficțiune atât de abil încât Fern nu pare niciodată deplasată. Nomadland este o realizare minunată. În afară de The Rider, nu există filme asemănătoare.

Ieșire franceză

Pfeiffer-ul lui Michelle aduce glamour, înălțime, spirit mușcător și un ton de simpatie și tristețe în rolul lui Frances, o femeie înstărită dispărută, care fuge la Paris cu fiul ei crescut, dar imatur (Lucas Hedges). Turnul orbitor al lui Pfeiffer este elementul central al unui film care se ocupă cu ușurință de tonul său dificil, un echilibru sofisticat de spirit întunecat, farsă și emoție autentică. Un echipaj improbabil de personaje vibrante include o clarvăzătoare nonșalantă (Danielle Macdonald) care poate vorbi cu pisica lui Frances și un emigru american implacabil optimist (Valerie Mahaffey). Ademenitor și emoționant, filmul este o confecție cu inima frântă.

Supernova

Acest tandru tribut adus iubirii și prieteniei îl are în rolurile principale pe Colin Firth în calitate de pianist de concert englez și pe Stanley Tucci în calitate de partener, un autor american cu demență precoce. În timp ce bărbații traversează pitorescul district al lacurilor în camioneta lor de încredere, trebuie să facă față probabilității ca aceasta să fie ultima lor vacanță împreună – și să stabilească ce să facă în continuare. Este un scenariu intim, dar deocamdată cuplul este o plăcere de a-l avea în preajmă: blând, amuzant, deschis și strălucitor cu o afecțiune simplă. Filmul este și el. Fără să se îndrepte vreodată spre sentimentalism, scenariul foarte lustruit și direcția sensibilă a lui Harry Macqueen transmit cât de prețioasă este legătura bărbaților și cât de devastator va fi pentru ei să o piardă.

Noaptea Regilor

Realismul aspru se întâlnește cu legenda în drama îndrăzneață, generoasă, a lui Philippe Lacôte. Este amplasat într-o închisoare degradată din Coasta de Fildeș, dar sufletul său aparține tradițiilor de povestire ale griotilor africani și ale Șeherezadei. Deținuții, călătorind liberi într-o curte, adoptă un ritual în care un deținut ales trebuie să spună o poveste toată noaptea sau să fie ucis. Tânăra victimă povestește despre cunoștințele sale de primă mână, sau cel puțin așa spune el, despre un criminal notoriu. Pe măsură ce vedem flashback-urile acelei povești, faptul se întoarce în mit și o regină cu puteri supranaturale intră în luptă. Uneori prizonierii cântă și se mișcă în mișcări stilizate, coregrafiate, pentru a reflecta narațiunea, într-un film ingenios care ne cufundă în puterea salvatoare a poveștilor.

Încă o rundă

Thomas Vinterberg amestecă un cocktail îmbătător de comedie și dramă în Another Round (sau Druk, pentru a-și folosi titlul original danez), revărsând o premisă revoltătoare și combinând-o apoi cu simpatie și respect pentru personaje. Premisa este că un profesor de istorie (Mads Mikkelsen) și trei dintre cei mai apropiați colegi ai săi decid să facă față vârstei medii, bând toată ziua și sperând că nimeni altcineva nu observă. Experimentul lor servește atât ca o sărbătoare zgomotoasă a alcoolului, cât și ca un avertisment picant împotriva dependenței de acesta. Și Mikkelsen nu a fost niciodată mai bun. Spectacolul său este un masterclass în subtilitate și rezervă, cel puțin până când își arată cele mai sălbatice mișcări de balet de jazz în glorioasa secvență finală