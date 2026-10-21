Trecerea de la 8 la 16 GB de memorie RAM adaugă 200 de dolari la prețul unui Dell XPS 13, iar alegerea se face la cumpărare pentru configurația analizată. Diferența are efecte măsurate asupra performanței și autonomiei, într-o perioadă în care unele laptopuri păstrează prețuri de pornire familiare prin reducerea dotărilor.

RAM este memoria de lucru folosită de sistem și de aplicațiile deschise, diferită de spațiul de stocare pentru fișiere. La compararea ofertelor, capacitatea acesteia trebuie verificată împreună cu stocarea, procesorul și posibilitatea de a adăuga memorie ulterior.

Configurația de pornire poate ascunde mai puțină stocare

Prețurile consemnate la 20 octombrie 2026 ilustrează două moduri de a transfera costurile componentelor către cumpărător: scumpirea aceleiași configurații sau reducerea dotărilor la vechiul preț. Reperele în dolari sunt legate de modelele și de momentele indicate, nu reprezintă oferte ale comercianților din România.

Dell XPS 13 cu 8 GB de RAM și 512 GB de stocare fusese lansat în 2026 la 699 de dolari. Ulterior, aceeași configurație s-a scumpit cu 100 de dolari.

Prețul de pornire de 699 de dolari a rămas în oferta XPS 13, dar cu stocarea redusă la 256 GB și aceeași memorie de 8 GB.

MacBook Neo s-a scumpit de la 599 la 699 de dolari, în seria de majorări din iunie 2026. Lansat în martie, era singurul Mac din gama curentă cu mai puțin de 16 GB de RAM.

M5 MacBook Air, cel mai ieftin laptop Apple cu 16 GB de RAM în comparația din octombrie, avea un preț de 1.299 de dolari. Era cu 300 de dolari peste un M2 Air cu aceeași memorie de la sfârșitul lui 2024, dar oferea o stocare de bază de două ori mai mare.

Pentru Dell, calculul orientativ al configurației cu memorie suplimentară este de 699 de dolari plus 200 de dolari, adică 899 de dolari, cu stocarea de bază păstrată la 256 GB. MacBook Neo nu oferea o opțiune echivalentă de trecere la 16 GB.

Testele arată unde apar limitele celor 8 GB

Windows 11 cere minimum 4 GB de RAM, dar îndeplinirea cerinței minime nu descrie experiența de utilizare. La Dell XPS 13 din 2026, configurația de bază avea deja 80% din memorie ocupată de procese din fundal imediat după pornirea sistemului.

După deschiderea unui browser cu mai multe file, utilizarea memoriei a ajuns la 95%. Derularea paginilor, schimbarea ferestrelor și alte operațiuni obișnuite au prezentat mici întreruperi.

În evaluarea Engadget, trecerea la 16 GB pentru 200 de dolari merită pentru toți cumpărătorii, cu excepția celor care folosesc laptopul foarte ocazional. Rezultatele descriu comparația dintre configurațiile testate, nu înseamnă că dublarea memoriei va aduce aceleași câștiguri pe orice laptop.

Presiunea asupra prețului memoriei se vedea deja într-un exemplu urmărit de Consumer Reports: același kit de 32 GB de RAM era listat la 90 de dolari pe 11 septembrie 2025, la 269,99 dolari pe 21 noiembrie și la 349,99 dolari în săptămâna publicării articolului, în decembrie 2025. Este evoluția unei componente, nu a prețului tuturor laptopurilor.

Configurația de bază folosește procesorul Intel Core 5 320, din familia Wildcat Lake. Acesta are un singur canal de memorie, adică o singură cale de transfer pe care o împart procesorul și grafica integrată. Cipurile Intel Panther Lake, mai scumpe, au două asemenea canale.

Modelele cu 8 GB reapar după trecerea la o bază de 16 GB

Până în 2024, memoria de 8 GB fusese reperul neoficial pentru configurațiile de bază. În mai 2024, Microsoft a stabilit minimum 16 GB pentru laptopurile comercializate sub eticheta Copilot+ PC.

În octombrie 2024, Apple a dublat memoria de bază a MacBook Air de la 8 la 16 GB, fără modificarea prețului de 999 de dolari. Noile Mac-uri au pornit apoi de la această capacitate, înainte de apariția MacBook Neo. Dell a readus în 2026 denumirea XPS 13, după o întrerupere legată de numele gamei, cu o configurație de bază de 8 GB.

Presiunea asupra costurilor explică reducerea dotărilor. TrendForce estima că procesorul, memoria și stocarea ajunseseră să reprezinte împreună 68% din costul componentelor unui laptop obișnuit și anticipa noi reduceri ale memoriei în 2027, pentru protejarea marjelor producătorilor.

Separat, memoria și stocarea reprezentau în mod obișnuit aproximativ 15% din costul construirii unui laptop. O prognoză TrendForce prevedea depășirea pragului de 30% la începutul lui 2026. Tot o prognoză, pentru primul trimestru din acel an, indica o creștere de 90-95% a prețurilor plătite furnizorilor de memorie de către producătorii de calculatoare.

Cererea centrelor de date schimbă prioritățile fabricilor

La 19 decembrie 2025, Consumer Reports relata că extinderea centrelor de date pentru inteligență artificială creștea cererea de RAM. Samsung și SK Hynix orientau capacitatea fabricilor către cipuri pentru companii, mai profitabile decât memoria standard pentru consumatori. Relatarea menționa că piața avea trei mari producători de RAM.

Comenzile marilor companii tehnologice vizau cantități deschise de memorie, în limita a ceea ce putea fi livrat, fără ca prețul să fie principala constrângere. Despre disponibilitatea componentelor, Tom, creatorul Moore’s Law Is Dead, declara în decembrie 2025, în traducere: „Practic, nu mai există deloc RAM pe piață.”

Referitor la rolul magazinelor în aceste scumpiri, el preciza, în traducere: „Nu este vorba de umflarea prețurilor de către comerciantul local.” Tom explica și că prețurile ridicate îndepărtau clienții, spre nemulțumirea comercianților precum Best Buy și Micro Center.

Evoluția unui singur kit de 32 GB de RAM arată cât de repede se modificaseră costurile: era listat la 90 de dolari pe 11 septembrie 2025, ajunsese la 269,99 dolari pe 21 noiembrie și la 349,99 dolari în săptămâna publicării articolului din decembrie. Acestea sunt prețurile aceleiași componente, nu prețuri medii ale întregii piețe.

Presiunea se extindea și către memoria flash NAND, folosită pentru stocarea în unități SSD, adică unități fără componente mecanice, precum și către hard diskuri. Prețurile contractuale ale hard diskurilor tradiționale crescuseră cu aproximativ 4% în trimestrul menționat în decembrie 2025, pe fondul achizițiilor de unități de mare capacitate pentru centrele de date.

În februarie 2026, Micron a închis treptat Crucial, marca sa de RAM și SSD pentru consumatori, pentru a orienta oferta către clienți strategici de dimensiuni mai mari.

Un preț neschimbat poate însemna dotări mai slabe

În decembrie 2025, Avery Bissett, analist de laptopuri și desktopuri la OpenBrand, explica pentru Consumer Reports întârzierea scumpirilor la dispozitive prin promoțiile de sărbători stabilite cu câteva luni înainte. După epuizarea stocurilor și intrarea în vigoare a noilor contracte, costurile mai mari urmau să se reflecte în oferte. El anticipa și că producătorii vor introduce modele cu dotări mai slabe pentru a păstra pragurile familiare de 599 și 799 de dolari, așa cum arată schimbările de configurație apărute între timp.

Avril Wu, vicepreședinte senior pentru cercetare la TrendForce, anticipa atunci două răspunsuri ale producătorilor, în traducere: „Modelele premium sunt mai susceptibile să înregistreze creșteri directe de preț, în timp ce modelele medii și ieftine vor recurge mai des la reducerea specificațiilor pentru a menține prețurile.”

Bissett avertiza că pragurile de 599 și 799 de dolari puteau fi păstrate prin modificarea configurațiilor. Despre componentele vizate, el explica, în traducere: „Nici măcar nu trebuie să fie vorba doar despre RAM.” Apoi adăuga: „Ai putea reduce calitatea ecranului. Ai putea renunța la unele detalii sau funcții în alte părți.”

Un exemplu ipotetic formulat în decembrie 2025 era un laptop de aproximativ 600 de dolari care putea arăta la fel ca generația precedentă, dar să ofere un ecran mai puțin luminos și 8 GB în loc de 16 GB de RAM. Această reducere a dotărilor fără o reducere corespunzătoare a prețului este forma de shrinkflation relevantă pentru electronice.

Televizoarele, tabletele, telefoanele și dispozitivele pentru locuințe inteligente folosesc, de asemenea, RAM. Pentru telefoane, Counterpoint Research estima în decembrie 2025 o creștere de 6,9% a prețului mediu de vânzare în 2026, împreună cu posibilitatea eliminării unor modele ieftine.

Shenghao Bai, analist senior la Counterpoint Research, descria în raport modificările deja observate, în traducere: „La unele modele, observăm reduceri ale specificațiilor unor componente precum modulele camerelor, ecranele și componentele audio.”

Alternativele depind de stoc și de posibilitatea extinderii memoriei

Comparația înainte de cumpărare poate fi organizată în trei pași:

Se verifică dotările efective față de generația precedentă: RAM, stocare, ecran și alte funcții. Același preț de pornire poate acoperi o configurație redusă.

Se analizează modelele mai vechi, inclusiv cele recondiționate, și laptopurile din 2025 cu 16 GB, cât timp mai sunt în stoc. Pentru extindere ulterioară se aleg configurații cu sloturi de memorie, nu se presupune că orice laptop permite adăugarea de RAM.

Se compară comercianții. Contractele de achiziție și ritmul de epuizare a stocurilor diferă, iar magazinele mari pot păstra mai mult timp prețuri bazate pe achiziții anterioare mai ieftine.

Există și soluții hardware diferite: MSI a lansat în august 2026 Katana 15 HX C14 cu opțiune pentru generația mai veche de memorie DDR4. Framework și-a îndrumat cumpărătorii variantei DIY Edition, destinată asamblării de către utilizator, să folosească propria memorie, după ce a majorat prețurile pentru generația DDR5 cu 50%.

Exemplele istorice trebuie păstrate cu data lor. În decembrie 2025, Walmart vindea MacBook Air M1 din 2020 la 600 de dolari; modelul M4 din 2025 necesita încă 250 de dolari. Modelul M1 obținuse rezultate bune la testare și rămânea capabil pentru utilizare la acel moment.

În aceeași perioadă, alternativele pentru telefoane includeau iPhone 16 din 2024 la 700 de dolari și iPhone 17 din 2025 la 800 de dolari. Google Pixel 9a cobora frecvent sub 400 de dolari în promoții și fusese disponibil la 350 de dolari de Black Friday. Aceste repere nu sunt prețuri curente.

Amânarea achiziției până la reducerile de vară din 2026 era considerată riscantă încă din decembrie 2025. În octombrie 2026, Jason Chen, președinte și director general al Acer, anticipa o nouă creștere a prețurilor calculatoarelor de 5-20% până la sfârșitul anului și un vârf în prima jumătate a lui 2027. Chen acuza producătorii de memorie că exagerează durata deficitului pentru a-și proteja marjele; evoluția prețurilor rămânea o prognoză.