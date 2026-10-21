Pentru economiile plasate în titluri de stat, dobânda și tratamentul fiscal trebuie citite împreună cu evoluția prețurilor: inflația anuală raportată pentru septembrie 2026 era de 6,61%, iar veniturile din deținerea titlurilor FIDELIS sunt neimpozabile. Ediția din octombrie permite compararea unor dobânzi și praguri concrete de investiție, dar perioada sa de subscriere s-a încheiat.

Conform Ministerul Finanțelor, oferta s-a derulat între 2 și 9 octombrie 2026 și a fost a doua ediție din acea toamnă. La 21 octombrie, condițiile ei reprezintă un exemplu de investiție încheiată la subscriere, nu o ofertă încă deschisă.

Comparația cu inflația pornește de la indicatorul folosit

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat pe 13 octombrie rata națională pentru septembrie, în creștere față de 6,17% în august. Calculul folosește Indicele Prețurilor de Consum (IPC), care urmărește cheltuielile gospodăriilor rezidente potrivit metodologiei naționale.

Eurostat a comunicat pe 16 octombrie o rată de 6,5% pentru România, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Media europeană și cea a zonei euro erau de 3,8%, după 3,2% în august. În septembrie 2025, nivelurile fuseseră de 2,6% în Uniunea Europeană și de 2,2% în zona euro.

Potrivit Digi Economic, indicatorul european este Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum (IAPC), construit pentru comparații între state. Acesta include consumul realizat pe teritoriul țării, inclusiv cheltuielile vizitatorilor și ale altor nerezidenți. Și ponderile produselor și serviciilor în coșul de consum pot diferi de cele utilizate în calculul național.

Pentru bugetele gospodăriilor, scumpirile diferă între categorii. Datele INS pentru septembrie arătau o creștere anuală de 11,12% la servicii, de 7,06% la bunurile nealimentare și de 3% la alimente. Acestea sunt comparații cu prețurile din septembrie 2025, în timp ce scadențele investițiilor FIDELIS se întind pe mai mulți ani.

Dobânda FIDELIS depinde de monedă și de scadență

Oferta din octombrie cuprindea șapte variante, dintre care două rezervate donatorilor de sânge. Scadența reprezintă termenul până la rambursarea titlului:

În lei, cu termen de 2 ani: dobândă de 6,60%.

În lei, pentru donatori, cu termen de 2 ani: dobândă de 7,60%.

În lei, cu termen de 4 ani: dobândă de 7,15%.

În lei, cu termen de 10 ani: dobândă de 7,75%.

În euro, cu termen de 3 ani: dobândă de 4,50%.

În euro, pentru donatori, cu termen de 3 ani: dobândă de 5,50%.

În euro, cu termen de 10 ani: dobândă de 6,60%.

În comparație cu inflația națională din septembrie, dobânda tranșei obișnuite în lei pe doi ani era ușor mai mică. Celelalte dobânzi în lei depășeau acel reper, însă presupuneau fie eligibilitatea ca donator, fie o scadență mai îndepărtată.

Este un calcul orientativ al dobânzii, nu al câștigului real individual după evoluția prețurilor.

Donatorii aveau praguri mai mici, dar și plafoane

Pentru tranșa specială în lei, suma minimă cobora la 500 de lei, iar investiția era limitată la 100.000 de lei. În euro, donatorii puteau subscrie de la 100 de euro, până la un plafon de 20.000 de euro.

Accesul la aceste condiții necesita dovada unei donări de sânge efectuate începând cu 1 mai 2026. Facilitatea făcea parte din campania „România are sânge de rocker”, organizată de minister împreună cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM.

Ministerul Finanțelor preciza că suma minimă pentru subscrierile obișnuite era de 5.000 de lei sau 1.000 de euro. Valoarea nominală, suma înscrisă pe fiecare titlu, era de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele în moneda europeană.

Erau eligibile persoanele fizice cu vârsta peste 18 ani, atât rezidente, cât și nerezidente. Subscrierea putea fi făcută în ambele monede, prin intermediarii participanți:

BT Capital Partners;

Salt Bank și Banca Transilvania;

Banca Comercială Română;

B.R.D. Groupe Société Générale;

UniCredit Bank;

TradeVille, împreună cu Libra Bank.

Vânzarea înainte de scadență depinde de prețul bursier

Titlurile FIDELIS sunt listate la Bursa de Valori București. Investitorii le pot vinde înainte de termenul de rambursare, iar dobânda aferentă intervalului de deținere depinde de prețul obținut la bursă, potrivit explicațiilor ministerului. Această posibilitate permite administrarea și diversificarea portofoliului înainte de scadență.

Evoluția pieței monetare și a randamentelor titlurilor de stat a fost descrisă de conducerea Băncii Naționale a României (BNR) în comunicatul privind ședința din 8 octombrie 2026: „Principalele cotații ale pieței monetare interbancare și-au prelungit evoluția liniară în august și în primele două decade din septembrie, pentru ca ulterior să cunoască ajustări ascendente succesive, mai pronunțate în primele zile din octombrie. La rândul lor, randamentele pe termen mediu și lung ale titlurilor de stat și-au mărit fluctuațiile în prima parte a lunii septembrie și au înregistrat apoi o creștere considerabilă – în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, dar și pe fondul situației politice interne și al incertitudinilor asociate -, care s-a corectat în mare parte în primele zile din octombrie. În aceeași conjunctură, cursul de schimb leu/euro și-a accentuat ascensiunea în primele decade din septembrie, iar la finele lunii și în debutul lui octombrie a consemnat o creștere abruptă semnificativă, rămânând apoi pe noul palier”

Dobânda-cheie nu stabilește direct rata creditului

La ședința respectivă, banca centrală a păstrat dobânda de politică monetară la 6,50% pe an, nivel nemodificat din august 2024. Au rămas neschimbate și dobânda facilității de creditare, de 7,50%, cea a facilității de depozit, de 5,50%, precum și nivelurile rezervelor minime obligatorii pentru pasivele bancare în lei și valută.

Pentru debitorii cu dobândă variabilă, plata depinde de indicele de referință al creditului, nu direct de dobânda-cheie. Aceasta influențează costul banilor în economie, însă menținerea ei nu produce automat o modificare a ratei. O eventuală reducere poate contribui la coborârea indicilor utilizați de bănci, cu un efect întârziat asupra plăților, deoarece contează și condițiile pieței.

Economiștii Erste/BCR estimau că nivelul dobânzii-cheie ar putea fi păstrat cel puțin până în mai 2027. Evaluarea lor se baza pe persistența inflației de bază și pe presiunile asociate deprecierii leului.

Încetinirea economiei coexistă cu presiuni asupra prețurilor

Activitatea economică a stagnat în trimestrul al doilea din 2026, după o scădere trimestrială de 0,1% în primele trei luni. Față de perioadele corespunzătoare din 2025, contracția s-a redus de la 1,2% la 0,4%, în principal prin revenirea investițiilor în active fixe.

Consumul gospodăriilor și-a accentuat însă scăderea anuală. Importurile au avut o dinamică mai puternică decât exporturile, iar deficitele comercial și de cont curent au revenit pe creștere în trimestrul al doilea, după reducerile din precedentele 3-4 trimestre.

Specialiștii băncii centrale au explicat riscurile pentru gospodării și companii în același comunicat: „Incertitudini și riscuri semnificative la adresa perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, generează însă și conflictul din Orientul Mijlociu și criza energetică, prin efectele potențial exercitate, pe mai multe căi, asupra puterii de cumpărare și încrederii consumatorilor, precum și asupra activității și profiturilor firmelor, inclusiv prin afectarea dinamicii economiilor și a inflației la nivel european/mondial și a percepției de risc față de regiune, cu impact asupra costurilor de finanțare”

În evaluarea instituției, folosirea fondurilor europene poate compensa parțial efectele restrictive ale corecției bugetare și ale conflictelor externe și poate susține reformele structurale, inclusiv tranziția energetică. Pentru inflație, presiunile de temperare din partea cererii erau așteptate pe un orizont mai îndepărtat.

Până la sfârșitul anului 2026, banca centrală anticipa însă accelerarea inflației, pe fondul scumpirii combustibililor, energiei și materiilor prime, inclusiv agricole. Evaluarea includea efectele conflictului din Orientul Mijlociu, ale secetei severe și ale evoluției cursului leului.