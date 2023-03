„Crypto a făcut mai bine decât Lifetime Isa”

Ratele dobânzilor cresc, dar chiar și așa, gândul de a obține o creștere de 25% a economiilor tale este ceva la care cei mai mulți pot visa.

Dacă aveți sub 40 de ani, este posibil cu Lifetime Isa (Lisa).

Lansat în urmă cu șase ani, Lisa permite milenialilor din Marea Britanie să economisească pentru prima lor casă sau să investească pentru pensie. Cu o alegere de numerar sau acțiuni și acțiuni, dacă plătiți până la 4.000 GBP din alocația Isa în fiecare an, veți primi un bonus guvernamental de 25% în plus, în valoare de până la 1.000 GBP.

Acest lucru a funcționat foarte bine pentru investitorii Isa ca mine (am împlinit convenabil 40 de ani la câteva zile după lansarea Lisei în 2017). Acum contul meu este deschis, pot plăti în 4.000 de lire sterline în fiecare an până la 50 de ani și pot primi o miară gratuită.

Dețin deja o proprietate, așa că îmi investesc banii Lisa pe termen lung. Dar dacă scot bani înainte de ziua mea de 60 de ani, 25 la sută vor fi deduse (care reflectă bonusul) și ar trebui să plătesc o penalizare echivalentă cu 62,50 GBP pentru fiecare 1.000 GBP pe care îl retrag, ceea ce înseamnă că aș pierde. și o bucată din propriile mele economii.

Cei mai mulți oameni folosesc Lisas pentru a economisi un depozit de proprietate, dar sunt contactat de un număr tot mai mare de cititori din Londra și din sud-estul cărora visurile de a avea o locuință sunt spulberate de plafonul prețului proprietății de 450.000 de lire sterline.

Larissa, 33 de ani, lucrează pentru o firmă de servicii profesionale și a început să facă economii într-o Lisa înainte de pandemie.

„Proprietățile din estul Londrei, care erau în jur de 450.000 de lire sterline, atunci sunt de 550.000 de lire sterline acum”, spune ea, menționând că plafonul nu a crescut din 2017. Dacă ar fi ținut pasul cu inflația medie a prețului caselor din Regatul Unit, acum ar fi mai aproape de 600.000 de lire sterline.

Așa că se confruntă cu alegerea de a căuta o proprietate mai ieftină mai departe de centrul Londrei sau de a plăti o penalizare pentru a retrage banii pe care i-a economisit cu grijă de ani de zile.

„Aș fi fost mai bine să-mi pun banii în bancă”, spune Larissa. După ce se aplică penalități de retragere, adaugă ea, „banii pe care îi folosesc pentru a tranzacționa cripto s-au descurcat mai bine decât Lifetime Isa.”

Pentru un produs care a fost menit să încurajeze tinerii să economisească și să investească pe termen lung, acest lucru este regretabil.

Larissa ar putea evita acuzațiile prin ingineria inversă a lui Lisa într-un pot de economii pentru pensii pe termen lung, dar dacă vrea să cumpere în Londra, are nevoie de fiecare bănuț pe care îl poate obține.

„Este foarte dificil când ești singur și încerci să urci pe scara proprietății fără ajutorul familiei tale”, spune ea. „Guvernul ar trebui să lase cel puțin economiștii să-și recupereze banii dacă se dovedește că nu pot folosi schema.”

Înainte de bugetul de săptămâna viitoare, fondatorul expertului în economisire de bani, Martin Lewis, a militat pentru ca plafonul să fie majorat sau pentru renunțarea la penalizare pentru cei care pot furniza dovezi că cumpără o casă de valoare mai mare.

„Este vorba de corectitudine pentru aproximativ jumătate de milion de tineri cărora statul le-a vândut o schemă de economii, ceea ce pentru unii dintre ei este acum o greșeală”, spune el. „Dacă o firmă privată ar fi făcut asta, ar fi aproape de vânzare greșită.”

Money Saving Expert calculează că, din 2017, 9,5 milioane de lire sterline din banii proprii ai economisitorilor s-au pierdut din cauza penalităților. O îngrijorare pentru economisitorii noi și existenți, nu sunt surprins că furnizorii Lisa, inclusiv Moneybox, AJ Bell și Hargreaves Lansdown, fac lobby pentru schimbare.

Dar există vreo speranță că cancelarul va asculta?

Oferirea de stimulente finanțate de contribuabili pentru a ajuta oamenii cu salarii mari să cumpere o proprietate în capitală nu este ceea ce factorii de decizie au vrut ca Lisa să permită

„Tinem sub revizuire toate aspectele politicii de economisire”, a fost cuvântul oficial al Trezoreriei în această săptămână. Dar a spus exact același lucru în 2017, când am semnalat prima dată că plafonul de preț va deveni o problemă.

Trezoreria susține că nivelul actual al plafonului este cu mult peste prețul mediu plătit de cei care cumpără pentru prima dată pentru o locuință în afara Londrei și încă peste media pe care o plătesc în afara Londrei (420.000 GBP), adăugând: „Este țintit în mod corespunzător către sprijină majoritatea cumpărătorilor pentru prima dată din Marea Britanie.”

Cu toate acestea, sistemul Help to Buy de împrumut de capital pentru cumpărătorii pentru prima dată are un plafon de preț al proprietății de 600.000 de lire sterline pentru Londra. Încheind această lună, nu există niciun semn despre ceea ce – dacă ceva – l-ar putea înlocui.

Cancelarul nostru, fără numerar, ar putea spera că o corecție a prețului proprietății va rezolva problema. Dar având în vedere timpul necesar pentru a economisi un depozit, absența unui mecanism formal de revizuire m-ar îngrijora dacă aș economisi pentru a cumpăra o casă în sud-est sau într-un alt oraș important din Regatul Unit la zece ani mai târziu.

„Cu cât începi mai tânăr, cu atât poți beneficia mai mult”, spune Brian Byrnes, șeful departamentului de finanțe personale la Moneybox. Clientul său mediu este de 26 de ani când deschid un Lisa, iar majoritatea câștigă mai puțin de 35.000 de lire sterline pe an.

Deși doar 1% din baza de clienți a avut o problemă cu plafonul de preț anul trecut, el consideră că „ar trebui să reflecte o anumită măsură a inflației pentru a asigura un viitor pe termen lung pentru produs”.

Citirea printre rânduri, acordarea de stimulente finanțate de contribuabili pentru a ajuta oamenii cu salarii mari să cumpere o proprietate în capitală nu este ceea ce factorii de decizie au vrut să permită Lisa.

Dar natura hibridă a designului Lisei înseamnă că oamenii ca mine, care dețin deja o casă, economisesc într-o pensie a companiei și au o rezervă de 333 de lire sterline pe lună pe care ne putem permite să le blocăm până la 60 de ani, pot obține beneficiul maxim. Pe lângă bonusul anual de 1.000 GBP, beneficiem și de pachetul fiscal Isa (din ce în ce mai valoros, având în vedere modificările CGT din aprilie).

Platforma de investiții AJ Bell îmi spune că „o mână” dintre clienții săi Lisa au construit un sold de peste 50.000 de lire sterline (vârsta lor medie este de 37 de ani).

La fel ca mine, puțin peste 11% dintre clienții Lisa de la Hargreaves Lansdown aveau 39 de ani când și-au deschis conturile. Tesla este cel mai deținut acțiuni dintre investitorii Lisa, iar Hargreaves își reduce taxele de platformă de la 0,45 la 0,25% săptămâna viitoare, în încercarea de a atrage mai mulți dintre aceștia.

În mod clar, acesta este un grup de oameni foarte diferit de cei care se luptă să urce pe scara proprietății.

Lisa a fost lăudată pentru că oferă o alternativă ușoară de pensii lucrătorilor independenți mai tineri, care sunt foarte probabil să nu economisească nimic pentru eventuala pensionare.

Byrnes spune că bonusul de 25 la sută „rezonează mult mai mult decât a avut vreodată scutirea de impozite pe pensii, deoarece este mult mai vizibil și mai imediat”.

Cu toate acestea, nu este în mod special vizat de ei.

Primii critici ai Lifetime Isa au spus că este un produs prost proiectat care ar ajunge să facă două lucruri prost în loc de unul bine. Din păcate, au avut dreptate.

Chiar dacă nu există nicio mișcare în buget săptămâna viitoare, dezavantajele Lisei ar trebui să fie la fel de proeminente în comercializarea acestor produse ca și bonusul de 25%.

Sursa – www.ft.com