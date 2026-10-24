Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii (SUA) a cerut miercuri plecarea angajaților guvernamentali neesențiali și a persoanelor aflate în întreținerea lor din reprezentanțele diplomatice americane din Arabia Saudită, potrivit unor oficiali americani care au vorbit cu Reuters. Reducerea personalului urmează intensificării atacurilor forțelor houthi susținute de Iran.

Sunt pregătite și evacuări ale membrilor familiilor din alte câteva reprezentanțe diplomatice din regiune.

Vineri, 23 octombrie 2026, Jay Clayton, directorul serviciilor naționale de informații ale SUA, i-a adresat secretarului de stat Marco Rubio un memoriu neclasificat privind amenințările atribuite Teheranului. „Mai precis, prin diverse canale, am primit informații că Iranul și-a intensificat substanțial eforturile de a viza personal american”, a scris Clayton în document.

„Eforturile iranienilor de a plănui uciderea unor cetățeni americani au ajuns în stadii avansate atât în Orientul Mijlociu, cât și în anumite alte țări”, a adăugat el. Presupusele comploturi sunt prezentate ca o evaluare a informațiilor primite de serviciile americane.

Reuters a consultat memoriul, care a fost transmis și directorului CIA, John Ratcliffe.

Recomandările de călătorie acoperă peste 12 țări

Sâmbătă, 24 octombrie, Departamentul de Stat a actualizat avertizările pentru deplasările în Golf și Orientul Mijlociu, invocând o amenințare crescută din partea rebelilor houthi aliniați Iranului. Printre țările vizate se află:

Arabia Saudită;

Qatar;

Emiratele Arabe Unite;

Irak;

Israel.

„În ceea ce privește personalul ambasadelor noastre, evaluăm permanent noile informații despre mediul de securitate”, a declarat un oficial american pentru Reuters, referindu-se la deciziile privind efectivele diplomatice.

„Amenințarea atacurilor houthi și a comploturilor teroriste iraniene care vizează oficiali americani stă la baza deciziilor noastre privind ajustarea personalului ambasadelor din regiune aflate sub Restricted Operations Status”, a explicat oficialul.

Restricted Operations Status, adică statutul de operațiuni restricționate, oferă Departamentului de Stat mai multă libertate în stabilirea personalului. Ajustările pot fi făcute fără o declarație publică formală privind schimbarea statutului operațional al misiunii diplomatice.

Atacurile asupra transportului comercial s-au intensificat în Strâmtoarea Ormuz

Escaladarea atacurilor houthi a coincis cu înmulțirea atacurilor împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Surse care au vorbit cu Reuters mai devreme în octombrie au indicat că Teheranul pregătea o ripostă considerabil mai dură dacă Washingtonul ar relua operațiuni militare de amploare pe teritoriul iranian.

Conflictul se apropie săptămâna viitoare de a noua lună și afectează puternic poziția în sondaje a președintelui american Donald Trump înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului, programate pentru 3 noiembrie 2026.

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