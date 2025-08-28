DN Agrar Group (BVB: DN), cel mai mare producător de lapte din Europa și o companie agrifood integrată din România, a încheiat primele șase luni din 2025 cu performanțe financiare notabile. Veniturile totale au atins 101 milioane RON (aproximativ 20 milioane EUR), în creștere cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar profitul net a urcat cu 80%, ajungând la 27 milioane RON (5,4 milioane EUR). Evoluția a fost susținută de un volum mai mare de lapte livrat (+6%) și de un preț mediu de vânzare mai ridicat.

DN Agrar, listat pe BVB, înregistrează creștere de 22% în T1 2025

Veniturile operaționale ale grupului au urcat la 159 milioane RON, un plus de 20%, în timp ce veniturile din producția vândută s-au situat la 99 milioane RON (+19%). Subvențiile operaționale au contribuit semnificativ, ajungând la 15 milioane RON, cu 30% peste nivelul anterior, impulsionate de pornirea noii ferme DN Agrar Straja și de majorarea sprijinului pentru bunăstarea animalelor de lapte.

Cheltuielile operaționale au crescut moderat, cu 10%, până la 120 milioane RON, dar rezultatul operațional a avansat puternic, cu 72%, atingând 39 milioane RON.

La finalul lunii iunie 2025, activele totale ale companiei însumau 393 milioane RON, cu 9% mai mult decât la sfârșitul lui 2024. Datoriile totale au crescut cu 2%, la 199 milioane RON, dintre care datoriile pe termen lung au urcat cu 11%, până la 123 milioane RON. Creșterea a fost determinată de investițiile în ferma Straja, panouri solare, fabrica de compost și noi echipamente agricole achiziționate prin leasing.

Din punct de vedere operațional, DN Agrar a raportat un efectiv de peste 16.000 de bovine (+11% față de anul anterior) și livrări de 34 milioane de litri de lapte în prima jumătate a anului. Condițiile meteorologice nefavorabile au afectat segmentul agricol, însă impactul financiar a fost limitat datorită costurilor reduse la cereale și măsurilor interne de eficiență. Compania estimează menținerea unui preț favorabil al laptelui în a doua jumătate a anului.

Model de afaceri integrat și poziționare pe piețele internaționale

DN Agrar Group funcționează pe baza unui model integrat, care îmbină producția de lapte cu cultivarea cerealelor, compostarea organică și generarea de energie verde, punând accent pe sustenabilitate și economie circulară. Fondată în 2008 de antreprenorul olandez Jan Gijsbertus de Boer, compania a crescut constant, devenind un jucător-cheie la nivel european.

Listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București din februarie 2022, DN Agrar Group face parte din indicele local BETAeRO și este inclusă, de asemenea, în indicii internaționali MSCI Frontier IMI și MSCI Romania IMI (Small Cap).