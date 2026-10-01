Badan Pusat Statistik (BPS) a raportat joi, 1 octombrie, că inflația anuală din Indonezia a ajuns la 3,28% în septembrie 2026.

Creșterea anuală s-a reflectat în evoluția Indicelui Prețurilor de Consum, indicatorul care urmărește modificarea prețurilor plătite de consumatori. Potrivit Antara News, indicele a avansat de la 108,74 în septembrie 2025 la 112,31 în septembrie 2026.

Datele au fost prezentate la Jakarta de Ateng Hartono, adjunct pentru statisticile distribuției și serviciilor din cadrul BPS.

Prețurile au crescut și față de luna august

În raport cu luna precedentă, inflația din septembrie 2026 a fost de 0,30%. Această măsurare compară nivelul prețurilor din septembrie cu cel înregistrat în august 2026, separat de rata anuală calculată față de aceeași lună a anului trecut.

De la începutul anului și până la finalul lunii septembrie, rata cumulată a inflației a ajuns la 2,17%. Indicatorul surprinde modificarea prețurilor pe parcursul primelor nouă luni din 2026, în timp ce valoarea anuală urmărește intervalul septembrie 2025-septembrie 2026.