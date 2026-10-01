Pandora a deschis joi, 1 octombrie 2026, la Ho Și Min, o fabrică de bijuterii de 150 de milioane de dolari, prima sa unitate de producție din afara Thailandei. Investiția va majora capacitatea globală a companiei cu aproximativ 50% și va reduce dependența producției de o singură țară.

Noua fabrică este a patra unitate de producție a grupului și va avea 7.000 de angajați când va deveni complet operațională, potrivit CNA. Pandora o descrie drept cea mai mare unitate din lume dedicată realizării bijuteriilor fine.

Compania a construit fabrica pe un teren de 7,5 hectare, într-un centru industrial și de afaceri din Ho Și Min. Capacitatea anuală poate ajunge la 60 de milioane de bijuterii.

Vietnamul va concentra o treime din capacitatea Pandora în 2030

Producția din Vietnam va reprezenta inițial aproximativ 15% din capacitatea globală a Pandora. Ponderea ar urma să urce la o treime în 2030, când fabrica este estimată să funcționeze la capacitate maximă, a declarat Berta de Pablos-Barbier, CEO Pandora, pentru Reuters.

Extinderea schimbă distribuția geografică a producției. Pandora a fabricat până acum toate bijuteriile în cele trei unități din Thailanda, după ce în 2025 a vândut 112 milioane de articole.

Fabrica din Vietnam va răspunde cererii globale, fără să deservească exclusiv anumite piețe de export. Statele Unite reprezintă cea mai mare piață a Pandora, companie descrisă drept cel mai mare brand de bijuterii din lume după numărul de articole vândute. Printre produsele sale se află brățările din argint cu talismane, cu prețuri începând de la 80 de dolari.

Investiția reduce expunerea la argint și diversifică lanțul de aprovizionare

Unitatea va susține extinderea producției de bijuterii placate cu platină. Pandora urmărește astfel să își diversifice oferta dincolo de argint și să își reducă expunerea la variațiile puternice ale prețului acestui metal.

Compania a ales Vietnamul dintre mai multe locații analizate datorită forței de muncă specializate, tradiției locale în producția de bijuterii, infrastructurii și mediului de afaceri, potrivit Bertei de Pablos-Barbier, care a preluat conducerea Pandora la 1 ianuarie 2026.

CEO-ul a legat investiția de un orizont de zece ani și de creșterea eficienței operaționale, inclusiv în perioadele de volatilitate. Declarația a venit în contextul incertitudinilor comerciale și al posibilității introducerii unor tarife americane mai mari pentru bunurile fabricate în Vietnam.

Fabrica va utiliza electricitate regenerabilă și metale reciclate

Unitatea a obținut certificarea LEED Gold și va funcționa exclusiv cu electricitate din surse regenerabile. Întregul volum de argint și aur utilizat în fabrică va proveni din materiale reciclate.

Pandora analizează instalarea unor panouri solare la unitatea din Ho Și Min și un posibil parteneriat pentru dezvoltarea unei ferme solare.