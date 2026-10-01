Euro a fost tranzacționat la 1,134 dolari la deschiderea piețelor din 1 octombrie 2026, în scădere cu 0,04%. Mișcarea menține moneda europeană aproape neschimbată față de dolar.

Investitorii urmăresc următoarele decizii ale Rezervei Federale și creșterea continuă a randamentelor obligațiunilor, potrivit Agenzia ANSA. Randamentul titlurilor de Trezorerie americane cu scadența la 10 ani a ajuns la cel mai ridicat nivel înregistrat din 2002.

Cotația de 1,134 înseamnă că un euro era schimbat pentru 1,134 dolari. Scăderea de 0,04% arată o variație redusă a monedei unice la începutul ședinței.

Dolarul se apreciază mai clar față de yen

În Asia, moneda americană a câștigat 0,5% în raport cu yenul. Cotația a urcat până la 158,23 yeni pentru un dolar, o evoluție distinctă de variația redusă înregistrată de perechea euro-dolar la deschidere.

Astfel, euro a început ședința stabil față de dolar, în timp ce moneda americană s-a întărit față de yen. În același timp, piețele urmăresc evoluția randamentelor obligațiunilor și viitoarele mișcări ale Rezervei Federale.

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