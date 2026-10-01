Producătorii și procesatorii au început să trimită comercianților notificări de majorare a prețurilor de la 1 octombrie 2026. Creșterile anunțate ajung la 6-8% pentru lactate și la 3-4% pentru salamuri și alte preparate din carne, iar estimările pentru această toamnă indică scumpiri de 15-20% la servicii și de 7-10% la produsele nealimentare.

Doi mari producători de lactate au anunțat noi prețuri pentru 1 octombrie, iar notificări similare au venit de la procesatori de salamuri și mezeluri. Costurile mai mari cu energia, gazele, carburanții, ambalajele și materia primă sunt transferate treptat către comercianți.

Sursa informațiilor inițiale este News.ro.

Notificările primite de comercianți indică primele scumpiri

Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, spune că producătorii și procesatorii transmit aproape zilnic notificări privind modificarea prețurilor. Acestea tind să vină grupat, pe categorii de produse.

„Și astăzi am primit, dar și săptămâna trecută, numai că nu sunt aceiași”, spune Feliciu Paraschiv.

„Noi primim atenționări de scumpiri de la procesatori și de la producători regulat, adică în fiecare zi”, spune Feliciu Paraschiv.

La produsele din carne, procentele diferă în funcție de categorie. Procesatorii au anunțat o creștere de 3% la salamuri și de 4% la pastramă.

„Într-o lună-două lactatele cresc cu șase, opt procente, cașcavalul cel mai mult, cu 8%”, spune Feliciu Paraschiv.

Vârful de scumpire în cazul lactatelor este la cașcaval, pentru care majorarea anunțată ajunge la 8%.

Paraschiv estimează că alimentele s-au scumpit în medie cu aproximativ 5% în ultimul an. Cafeaua a depășit această medie, iar creșterile ar urma să continue.

Serviciile ar putea înregistra cele mai mari creșteri

Adrian Negrescu, analist economic și managerul Frames, estimează că serviciile s-ar putea scumpi cu 15-20% în această toamnă. Pentru alimente, prognoza sa indică o majorare de 4-5%, iar pentru haine, încălțăminte, electronice și electrocasnice, o creștere de 7-10%.

Estimările au la bază majorarea prețurilor la energie și gaze și scumpirea carburanților. Negrescu consideră că o depreciere a leului în raport cu euro ar adăuga presiune asupra prețurilor, deoarece o parte importantă dintre produsele vândute în România provin din import.

„Inflația, din păcate, are toate șansele să crească din nou în această toamnă pe fondul majorării prețului energiei, a gazelor și a scumpirii semnificative a carburanților”, spune Adrian Negrescu.

„Acest nou val de inflație va influența în mod semnificativ prețurile, în prim-plan urmând să se afle serviciile, acolo unde scumpirile vor depăși 15-20%”, spune Adrian Negrescu.

Potrivit așteptărilor analistului, în următoarele 6-12 luni, inflația va trece alternativ prin intervale de creștere și de scădere. Și nivelul dobânzilor internaționale ar putea avea o influență asupra evoluției prețurilor.

Transferul costurilor către clienți este limitat însă de puterea de cumpărare. Negrescu avertizează că majorările prea mari pot lăsa produsele nevândute, în special în sectorul alimentar.

„Singura veste bună este că scumpirile sunt ca un elastic. Dacă tragi prea mult de el, se rupe, altfel spus dacă crești prea mult prețurile riști să rămâi cu marfa nevândută, situație valabilă mai ales în zona produselor alimentare, acolo unde se simte poate cel mai puternic scăderea puterii de cumpărare”, spune Negrescu.

Costurile cu energia, gazele și carburanții intră direct în prețul alimentelor

În estimarea lui Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, aproximativ 10-12% din costul unui produs alimentar revine energiei, gazelor și carburanților.

În evaluarea sa, alimentele ar putea fi cu 5-6% mai scumpe în octombrie față de septembrie. Comparativ cu începutul anului, creșterea medie ar ajunge la 10-15%.

„Eu consider că față de septembrie, prețurile vor fi mai mari cu 5-6%, în octombrie, iar dacă ne raportăm la începutul anului vorbim, în medie, de o creștere de 10-15%”, a declarat Dragoș Frumosu.

Frumosu leagă presiunea asupra procesatorilor de costurile de producție și de măsurile adoptate de Guvern, inclusiv majorarea taxei pe valoarea adăugată (TVA). Vânzările au scăzut pe fondul creșterii prețurilor, iar reducerea cererii determină și diminuarea producției.

„Orice fel de scădere de vânzare conduce la reducerea producției”, a declarat Dragoș Frumosu.

„Procesatorii merg pe limită, pe muchie, își fac tot felul de calcule, fiindcă și așa vânzările au scăzut, pe fondul creșterii prețurilor în urma tuturor măsurilor luate de Guvern în ultima vreme, cum ar fi creșterea TVA, de exemplu”, spune Dragoș Frumosu.

Mirdatod Prod pregătește o majorare de cel puțin 8%

Reprezentanții Mirdatod Prod, producătorul Lactate de Ibănești, invocă lipsa de predictibilitate a costurilor.

„Nu avem predictibilitate nici pe prețul de achiziție al laptelui-materie primă, nici pe evoluția prețurilor de la combustibili, energie sau ambalaje. Toate acestea se vor regăsi, cu siguranță, într-o majorare de preț pentru Lactatele de Ibănești pe care o vom solicita până la finele anului tuturor retailerilor”, au declarat reprezentanții companiei.

Compania va cere tuturor retailerilor, până la finele anului, o majorare pentru Lactatele de Ibănești. Procentul final este încă în calcul, însă poziția Mirdatod Prod este că scumpirea nu va fi mai mică de 8%.

„Cât înseamnă majorarea? Nu avem acum toate datele pentru a da un răspuns concret, dar în nici un caz mai puțin de 8%”, susțin oficialii Mirdatod.

„În prezent, facem calcule, încercăm să găsim soluțiile cele mai bune pentru cumpărătorul final, dar din păcate, această majorare de prețuri este inevitabilă”, au declarat reprezentanții Mirdatod Prod.

Familia Safir raportează costuri energetice cu 60% mai mari

George Safir, director executiv al Familia Safir, afirmă că electricitatea și gazele au o pondere ridicată în costurile industriei cărnii, în special în sezonul rece.

Familia Safir este un producător de carne de pasăre din Vaslui.

„Electricitatea și gazele au o pondere foarte mare în costurile de producție ale industriei noastre, mai ales în sezonul rece”, spune George Safir.

De la 1 aprilie 2026, când a expirat plafonarea prețurilor la gaze naturale, costurile cu gazele și electricitatea au crescut cu 60% față de 2025, iar George Safir nu exclude ca acest cost să se dubleze odată cu scăderea temperaturilor.

„Dacă privim în retrospectivă, începând din 1 aprilie 2026, de când a expirat plafonarea prețurilor la gaze naturale, am avut parte de creșteri succesive, care ne situează, în acest moment, la +60%, față de 2025”, spune George Safir.

Familia Safir analizează cifrele și efectele asupra funcționării companiei înainte de a decide dacă va modifica prețurile.

„Având în vedere contextul, simțim, într-adevăr, o presiune de a crește prețurile, nu pentru a ne păstra profitabilitatea, ci pentru a putea funcționa, în continuare. Analizăm cifrele, dar încă nu am luat o decizie, pentru că nu vorbim despre un calcul strict matematic”, spune George Safir.

Datele oficiale arată că serviciile și carburanții au depășit ritmul general al inflației

Datele Institutului Național de Statistică (INS) indică o rată anuală a inflației de 6,2% în august 2026 și o creștere a prețurilor de 4,6% față de sfârșitul anului trecut.

Alimentele erau cu 2,62% mai scumpe decât în august 2025, deși înregistraseră o ușoară ieftinire față de iulie. Mărfurile nealimentare aveau o creștere anuală de 6,36%, iar serviciile erau cu 11,28% mai scumpe.

Dintre alimente, într-un an, prețul cafelei a crescut cu 15,2%, cel al ouălor cu 10,8%, iar cel al cărnii de bovine cu 8,5%.

Ritmul de scumpire a carburanților a depășit cu mult rata generală a inflației. În august, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, motorina costa cu 34,61% mai mult, iar benzina cu 25,49% mai mult. În raport cu iulie, scumpirile depășiseră 6% în ambele categorii.

Ciocolata ar putea deschide următorul val de majorări

Potrivit lui Feliciu Paraschiv, efectele acestora vor deveni vizibile în special din noiembrie, odată cu creșterea vânzărilor.

„Toți producătorii au încercat să țină prețul în jos și să folosească stocurile la cacao, dar nu o să mai reușească. La ciocolată am primit atenționări de scumpire, care se vor vedea mai ales din luna noiembrie, când cresc vânzările”, spune Feliciu Paraschiv.