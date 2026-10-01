Rata șomajului din România a fost de 6,4% în august 2026, în formă ajustată sezonier, la același nivel ca în iulie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Diferența dintre grupe este mare. Pentru tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani, rata șomajului a ajuns la 30,8% în perioada aprilie-iunie 2026, relatează News.ro.

În august, numărul estimat al șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani era de 523.400 de persoane, comparativ cu 526.800 în iulie. Numărul a fost mai ridicat decât în august 2025, lună în care erau 494.800 de șomeri.

Rata șomajului în cazul femeilor s-a situat la 6,5%, depășind cu 0,2 puncte procentuale nivelul de 6,3% consemnat pentru bărbați.

În august, persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani au avut o rată a șomajului de 5,2%. Rata a ajuns la 5,1% în cazul bărbaților și la 5,3% în cazul femeilor, persoanele din această grupă de vârstă constituind 76,5% din totalul șomerilor estimat în august.